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Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2021

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  60-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country) открылся индивидуальной гонкой с раздельным стартом по улицам Бильбао. Словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) из команды Jumbo-Visma быстрее всех проехал дистанцию первого этапа протяженностью 13,9 км -  за 17 минут 17 с половиной секунд со средней скоростью 48,231 км/час.

 

   Со старта велогонщики начинали преодолевать подъём Санто-Доминго протяженностью 2,4-км со средним градиентом 7,3%, далее следовал спуск, на котором на расстоянии 4,7 км со старта располагалась промежуточная отсечка времени.

 

  Долгое время  со временем 7 минут и 47 секунд на ней лидировал Примож Роглич, стартовавший в начале этапа. Но ему пришлось понервничать на «хот-сит», когда на этой отсечке американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates опередил его на 5 секунд. В итоге на финише этапа, завершавшегося 600-метровой «стенкой» с 19% градиентом, Брэндон Макналти уступил полторы секунды Приможу Рогличу и занял второе место.

 

  Второй раз Рогличу пришлось понервничать после прохождения отсечки 22-летним словенским велогонщиком Тадеем Погачаром из команды UAE Team Emirates, который стартовал последним. Погачар опережал Роглича на 2 секунды. Но в итоге на финише этапа действующий чемпион Словении в гонке с раздельным стартом уступил своему соотечественнику 28 секунд и занял 5-е место, показав практически одно время (их разделили 5 сотых секунды) с британцем Адамом Йейтсом (Adam Yates) из команды Ineos Grenadiers. Они же показали лучшее время на вершине 3-й категории. Таким образом, Тадей Погачар стартует в майке горного короля.

 

  3-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2021 занял с отставанием в 18 секунд датчанин Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) из команды Jumbo-Visma, четвертым стал ещё один товарищ Приможа Роглича по команде норвежец Тобиас Фосс (Tobias Foss) с отставанием в 24 секунды.

 

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я рад победе и доволен своим выступлением сегодня. Когда побеждаешь, всегда испытываешь нечто особенное. Для нас этап сложился отлично. Разделка – всегда сложная дисциплина. Мне нравится выступать в Стране Басов. Маршрут гонки – отличный вызов, сочетание подъёмов, спусков, быстрых поворотов и крутых стенок на финише. Мы стартовали великолепно, но впереди трудная неделя. Пелотон очень сильный, следующие этапы будут сложными.

 

   В этой гонке не только (я и Погачар). Есть и другие соперники. Прошёл лишь один этап, он был для нас хорошим, но нельзя терять концентрацию».

 

  Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Горжусь командой – три наших гонщика вошли в топ-4. Победа в индивидуальной гонке на время  - всегда красиво, особенно при таких сильных соперниках. Примож – наш лидер на эту неделю, но, возможно, ему на пользу будет, если Йонас (Вингегорд) и Тобиас (Фосс) смогут остаться высоко в генеральной классификации».

 

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Главным было продавливать в полную силу на первом подъёме, немного восстановиться на спуске, а потом просто выдать всё в последнем рывке. Я очень доволен результатом. Конечно, победа была близко, выиграть было бы потрясающе, но я выложился полностью, поэтому ни о чём не жалею. Сейчас мы в выгодной ситуации – я и Тадей  (Погачар) высоко в общем зачёте. С нетерпением жду следующих этапов».

 

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я вполне доволен, как проехал, уверен перед следующими этапами. Я начал, возможно, немного поздно, но всё равно смог хорошо финишировать, нога идёт хорошо. С первым местом меня разделили 28 секунд, но на такой трудной гонке это положение может быстро измениться. В таком регионе погода тоже может быть непредсказуемой, всякое может случиться. Брэндон тоже проехал великолепно».

 

Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 00:43 | Регистрация: 4.05.2019

    Кроме прочего отчему, что после Планш-де-Бельфий, Роглич все разделки проехал с накатом на второй половине дистанции. Браво! 

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De Brabantse Pijl

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Amstel Gold Race

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Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А мне кажется, не стоит переоценивать ВВА и МВДП. Пока что они всего лишь выскочки.
    К тому же оба не очень молоды. Матье 26 уже стукнуло, Вауту в этом году 27 будет.
    А ездят не умно, тратят себя на все четыре стороны. Как голодный подросток, которому дали мильон и сказали: "купи себе все, что пожелвешь".

    Слишком многого от них все ждут. 
    Не люблю "ожиданий", они, обычно, не оправдываются ;)

  • Адриен
    Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (1)
    Адриен-Фото

    Лучшая защита - нападение. Все видели, что действия этого "родившегося во Франции" были НАМЕРЕННЫМИ. Да и после финиша устроил разборки. А когда узел подошел к ж... - сразу раскаялся, попросил прощения...обвинив пострадавшего в трусости. Вот именно такие, как БуХани своими действиями, своим поведением подливают бензинчик на угли расизма...  

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Кроме прочего отчему, что после Планш-де-Бельфий, Роглич все разделки проехал с накатом на второй половине дистанции. Браво! 

  • SportSpirit
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    SportSpirit-Фото

    Открытие этой разделки - Йонас Вингегард.

    Разочарование - Тао Гегенхарт. 

     

    После мгновенной реабилитации Тур-Вуэльта 2020, Примож Роглич - самый стабильный и перспективный многоднещик в любой долгосрочной перспективе. Чтобы не происходило.

     

    Тадей? Как уже несколько раз писал здесь Sezar: энергия, потраченная на TA, предрешила много чего. Сюда же плюсуем почти родной Тур ОАЕ, ради нужной победы на котором Погачар выложился такие чуть больше, чем привык ранее. 

     

    Адам "Ятц" в очередной раз в этом сезоне доказал, что он перепрыгнул в правильную корзину. 

     

     

     

     

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    motte-Фото

    Опять звереет примож,  а тдф решит все. 

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    velodoctor-Фото

    Погачар что-то слабо проехал, в одно время с Йетсом. Я ожидал лучшего времени.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    Николай Н.-Фото

    Роглич начал с победы, сделал не большой задел.

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2021. Этап 1 (11)
    kwwk-Фото
    Команды стартуют по рейтингу, т.е по одному гонщику в группу команд, а вот каких гонцов куда решает сама команда, в первую очередь учитывая погоду.
  • Shalam s Urala
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    Shalam s Urala-Фото
    бес попутал )
  • MVDP
    Матье ван дер Пул – призёр Тур ... (4)
    MVDP-Фото
    Только не на Каталонии, а на Тиррено.
    Чтобы воспроизвести подводку, аналогичную предстрадовской, нужно велокроссовый сезон проехать)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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