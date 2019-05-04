Примож Роглич – победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2021

Примож Роглич, Брэндон Макналти, Тадей Погачар о 1-м этапе Тура Страны Басков-2021

60-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country) открылся индивидуальной гонкой с раздельным стартом по улицам Бильбао. Словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) из команды Jumbo-Visma быстрее всех проехал дистанцию первого этапа протяженностью 13,9 км - за 17 минут 17 с половиной секунд со средней скоростью 48,231 км/час.

Со старта велогонщики начинали преодолевать подъём Санто-Доминго протяженностью 2,4-км со средним градиентом 7,3%, далее следовал спуск, на котором на расстоянии 4,7 км со старта располагалась промежуточная отсечка времени.

Долгое время со временем 7 минут и 47 секунд на ней лидировал Примож Роглич, стартовавший в начале этапа. Но ему пришлось понервничать на «хот-сит», когда на этой отсечке американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) из команды UAE Team Emirates опередил его на 5 секунд. В итоге на финише этапа, завершавшегося 600-метровой «стенкой» с 19% градиентом, Брэндон Макналти уступил полторы секунды Приможу Рогличу и занял второе место.

Второй раз Рогличу пришлось понервничать после прохождения отсечки 22-летним словенским велогонщиком Тадеем Погачаром из команды UAE Team Emirates, который стартовал последним. Погачар опережал Роглича на 2 секунды. Но в итоге на финише этапа действующий чемпион Словении в гонке с раздельным стартом уступил своему соотечественнику 28 секунд и занял 5-е место, показав практически одно время (их разделили 5 сотых секунды) с британцем Адамом Йейтсом (Adam Yates) из команды Ineos Grenadiers. Они же показали лучшее время на вершине 3-й категории. Таким образом, Тадей Погачар стартует в майке горного короля.

3-е место на 1-м этапе Тура Страны Басков-2021 занял с отставанием в 18 секунд датчанин Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) из команды Jumbo-Visma, четвертым стал ещё один товарищ Приможа Роглича по команде норвежец Тобиас Фосс (Tobias Foss) с отставанием в 24 секунды.

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Я рад победе и доволен своим выступлением сегодня. Когда побеждаешь, всегда испытываешь нечто особенное. Для нас этап сложился отлично. Разделка – всегда сложная дисциплина. Мне нравится выступать в Стране Басов. Маршрут гонки – отличный вызов, сочетание подъёмов, спусков, быстрых поворотов и крутых стенок на финише. Мы стартовали великолепно, но впереди трудная неделя. Пелотон очень сильный, следующие этапы будут сложными.

В этой гонке не только (я и Погачар). Есть и другие соперники. Прошёл лишь один этап, он был для нас хорошим, но нельзя терять концентрацию».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Горжусь командой – три наших гонщика вошли в топ-4. Победа в индивидуальной гонке на время - всегда красиво, особенно при таких сильных соперниках. Примож – наш лидер на эту неделю, но, возможно, ему на пользу будет, если Йонас (Вингегорд) и Тобиас (Фосс) смогут остаться высоко в генеральной классификации».

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Главным было продавливать в полную силу на первом подъёме, немного восстановиться на спуске, а потом просто выдать всё в последнем рывке. Я очень доволен результатом. Конечно, победа была близко, выиграть было бы потрясающе, но я выложился полностью, поэтому ни о чём не жалею. Сейчас мы в выгодной ситуации – я и Тадей (Погачар) высоко в общем зачёте. С нетерпением жду следующих этапов».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я вполне доволен, как проехал, уверен перед следующими этапами. Я начал, возможно, немного поздно, но всё равно смог хорошо финишировать, нога идёт хорошо. С первым местом меня разделили 28 секунд, но на такой трудной гонке это положение может быстро измениться. В таком регионе погода тоже может быть непредсказуемой, всякое может случиться. Брэндон тоже проехал великолепно».