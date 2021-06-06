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Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Словении-2021

 Диего Улисси побеждает на 4-м этапе Тура Словении-2021, Тадей Погачар финиширует 2-м

 

 

  31-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси одержал победу на 4-м этапе Тура Словении-2021.   Команда UAE Team Emirates контролировала гонку, задав высокую скорость за 9 км до финиша на подъёме Равница (Ravica) – 2,7 км с 10,8%, где лидирующая группа начала рассыпаться. На финальном подъёме Света Гора (2,4 км с 13,3%) гонщики UAE Team Emirates Ян Поланц и Рафал Майка задавали скорость, и в финале с лидирующим в гонке Тадеем Погачаром и Диего Улисси удержался лишь 24-летнему итальянскому гонщику команды Astana – Premier Tech Маттео Собреро. 31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси спринтовал и одержал победу, его товарищ по команде Тадей Погачар обошёл Маттео Собреро на последних метрах.

 

 

  Диего Улисси: «Я очень счастлив, что выиграл. После трудной зимы радует, что нога снова идёт хорошо, что форма в порядке, что я вернулся и побеждаю. Уже с последней недели Джиро д’Италия я отлично себя чувствовал, сегодня взял максимум из своей формы. Благодарю команду за великолепную поддержку».

 

  Маттео Собреро: «Я сделал все, что было в моих силах сегодня, и до последнего момента я надеялся побороться за победу на этапе. Но, в то же самое время, я доволен своим третьим местом вслед за двумя такими чемпионами, как Улисси и Погачар. Думаю, что это отличный результат для меня, и я рад, как провел этот этап. Команда обеспечила меня отличной поддержкой, и мне удалось сохранить немного сил на финал, что сильно помогло потом поддержать темп сильнейших гонщиков».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Словении-2021

 

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Теги к статье: Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Диего Улисси UAE Team Emirates

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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