Диего Улисси – победитель 4 этапа Тура Словении-2021

Диего Улисси побеждает на 4-м этапе Тура Словении-2021, Тадей Погачар финиширует 2-м

31-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси одержал победу на 4-м этапе Тура Словении-2021. Команда UAE Team Emirates контролировала гонку, задав высокую скорость за 9 км до финиша на подъёме Равница (Ravica) – 2,7 км с 10,8%, где лидирующая группа начала рассыпаться. На финальном подъёме Света Гора (2,4 км с 13,3%) гонщики UAE Team Emirates Ян Поланц и Рафал Майка задавали скорость, и в финале с лидирующим в гонке Тадеем Погачаром и Диего Улисси удержался лишь 24-летнему итальянскому гонщику команды Astana – Premier Tech Маттео Собреро. 31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси спринтовал и одержал победу, его товарищ по команде Тадей Погачар обошёл Маттео Собреро на последних метрах.

Диего Улисси: «Я очень счастлив, что выиграл. После трудной зимы радует, что нога снова идёт хорошо, что форма в порядке, что я вернулся и побеждаю. Уже с последней недели Джиро д’Италия я отлично себя чувствовал, сегодня взял максимум из своей формы. Благодарю команду за великолепную поддержку».

Маттео Собреро: «Я сделал все, что было в моих силах сегодня, и до последнего момента я надеялся побороться за победу на этапе. Но, в то же самое время, я доволен своим третьим местом вслед за двумя такими чемпионами, как Улисси и Погачар. Думаю, что это отличный результат для меня, и я рад, как провел этот этап. Команда обеспечила меня отличной поддержкой, и мне удалось сохранить немного сил на финал, что сильно помогло потом поддержать темп сильнейших гонщиков».