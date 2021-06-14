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Ричард Карапас – победитель Тура Швейцарии-2021

  Ричард Карапас и Эдди Данбар о 8-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

 

  Ричард Карапас стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим Тур Швейцарии. 28-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers надел майку лидера после победы на 5-м этапе и удержал до финала гонки. На заключительном 8-м горном этапе ближайшим соперником Карапаса в общем зачёте был 34-летний колумбийский велогонщик команды EF Education  Nippo Ригоберто Уран, уступавший ему 17 секунд. Но этот разрыв не изменился. На брусчатке перевала Готтард Ричард Карапас отвечал на все атаки. 24-летний ирландский гонщик команды Ineos Grenadiers Эдди Данбар (Eddie Dunbar), оставшийся со своим капитаном на финальных километрах, задал высокий темп,  помогая добирать атаковавших гонщиков,  финишировал 4-м на этапе и надел белую майку лучшего молодого гонщика Тура Швейцарии-2021.

 

Ричард Карапас – победитель Тура Швейцарии-2021

 

  Для Ричарда Карапаса победа в генеральной классификации Тура Швейцарии-2021 стала третьей в майке команды Ineos Grenadiers и 11-й в карьере.

 

  Ричард Карапас: «Победа очень красивая, вся команда много работала ради неё. Мы тестировали свою форму, у всех она отличная. Победа на Туре Швейцарии даёт мне и команде огромную уверенность. Это прекрасная гонка, особенная в списке моих побед. Я очень счастлив.

 

Перед стартом этапа у нас в запасе перед Риго было не так много секунд. Но я отлично себя чувствовал, полностью полагался на команду, а они на меня. Мы знали, что будут атаки, но в финале со мной остался Эдди, отвечал на все ускорения. Когда атаковал Риго, я поехал за ним. Очень важно, что на последних километрах со мной остался товарищ по команде, это добавляет сил, особенно приятно финишировать вместе. Со мной великолепная команда, они все сегодня сильно выступили. Мы держали ситуацию под контролем с самого старта и до финиша.

 

Чтобы добиться этого результата, мы много работали с прошлого года. Эта гонка была одной из моих главных целей».

 

  Эдди Данбар: «Команда сегодня ехала супер. Даже на старте мы всё отлично контролировали. Потом Люк и Голась вернулись и следили за ситуацией в долине. А потом многие команды начали паниковать из-за отрыва, опасаясь за генеральную классификацию, и стали помогать нам. Благодаря этому мы сэкономили много сил. Подъём начали проходить нашим темпом, который в конце был очень мощным. Мы ожидали, что атакуют фавориты. Они так и сделали. Но, к счастью, мы смогли ответить на все атаки и вернуть их. Думаю, Ричи – достойный победитель этой гонки. Всю неделю он доказывал, что является сильнейшим, сегодня снова это показал. Великолепный день для команды».

 

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • uran
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (1)
    uran-Фото
    Да Кэву это не нужно. Ехать на Тур в прогулочном стиле не выйдет, конкуренция бешеная. При идеальном развозе Марк вполне может бороться в топах. Но и шансы падения увеличиваются. И не факт что до гор возмет этап, а рекорд тем более недосягаем. Но в плане медийности и спонсорских обязательств Кэв на Туре это реальный камбэк. Без звёздного спринтера Квикстеп не может быть на ТДФ.
  • velodoctor
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    velodoctor-Фото

    Кэв мне кажется сразу выбрал этот единственный этап, самый ровный из всех и на нём победил. 

  • flugegeheimen
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    flugegeheimen-Фото
    Тут пишут, что Кэв может заменить Бэннета на Туре, если ирландец не залечит травму.
  • Karmatron
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    Karmatron-Фото

    Браво, Кэв! Очный выигрыш у Юэна, Мерлира, Груневегена и Аккермана - это уж точно не хухры-мухры (хотя я и раньше был оч рад за него). Осталось раскатать Демара и Сагана. С Беннетом сложнее - он же пока свой, в стае)

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    kwwk-Фото
    Брусчатка почти весь финальный подъем, но очень хорошего качества, лишь на финальных 3 км гонщики ловили сливные желоба для езды
  • VeloliveTeam
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    2 вопроса кто смотрел этап полностью:
     - на последнем подъеме там что (?) ещё и брусчатка или это такой камень судя по фоткам!
     - кто выиграл горный зачёт (если Вудс, справделиво, хотя думаю, он бы больше желал успеха на королевском горном этапе) ?
     

    - Да, подъём вымощен булыжником.

    - Майкл Вудс выиграл горный зачёт.

  • Coffe
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    Coffe-Фото
    Медер молодец.
  • Coffe
    Ригоберто Уран - победитель 7 ... (2)
    Coffe-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Бахрейн продолжает удивлять
    Это точно.
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Швейцарец начинает (Кюнг), швейцарец и заканчивает (Мадёр) good Символично-красиво получилось.

    Фульсанг - мололдец, он таки на подиуме. После "серебра" от Луценка на Дофине теперь и Якоб с "бронзой"; Астана прям на пике kaz Ну и ВИДосЫ на горных этапах ТШ просто шикарные!

    2 вопроса кто смотрел этап полностью:

     - на последнем подъеме там что (?) ещё и брусчатка или это такой камень судя по фоткам!

     - кто выиграл горный зачёт (если Вудс, справделиво, хотя думаю, он бы больше желал успеха на королевском горном этапе) ?

     

  • Колёсник
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    Колёсник-Фото
    Ну вот и в гонке первого эшелона выиграл!

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