Ричард Карапас – победитель Тура Швейцарии-2021

Ричард Карапас и Эдди Данбар о 8-м этапе Тура Швейцарии-2021

Ричард Карапас стал первым эквадорским гонщиком, выигравшим Тур Швейцарии. 28-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers надел майку лидера после победы на 5-м этапе и удержал до финала гонки. На заключительном 8-м горном этапе ближайшим соперником Карапаса в общем зачёте был 34-летний колумбийский велогонщик команды EF Education Nippo Ригоберто Уран, уступавший ему 17 секунд. Но этот разрыв не изменился. На брусчатке перевала Готтард Ричард Карапас отвечал на все атаки. 24-летний ирландский гонщик команды Ineos Grenadiers Эдди Данбар (Eddie Dunbar), оставшийся со своим капитаном на финальных километрах, задал высокий темп, помогая добирать атаковавших гонщиков, финишировал 4-м на этапе и надел белую майку лучшего молодого гонщика Тура Швейцарии-2021.

Для Ричарда Карапаса победа в генеральной классификации Тура Швейцарии-2021 стала третьей в майке команды Ineos Grenadiers и 11-й в карьере.

Ричард Карапас: «Победа очень красивая, вся команда много работала ради неё. Мы тестировали свою форму, у всех она отличная. Победа на Туре Швейцарии даёт мне и команде огромную уверенность. Это прекрасная гонка, особенная в списке моих побед. Я очень счастлив.

Перед стартом этапа у нас в запасе перед Риго было не так много секунд. Но я отлично себя чувствовал, полностью полагался на команду, а они на меня. Мы знали, что будут атаки, но в финале со мной остался Эдди, отвечал на все ускорения. Когда атаковал Риго, я поехал за ним. Очень важно, что на последних километрах со мной остался товарищ по команде, это добавляет сил, особенно приятно финишировать вместе. Со мной великолепная команда, они все сегодня сильно выступили. Мы держали ситуацию под контролем с самого старта и до финиша.

Чтобы добиться этого результата, мы много работали с прошлого года. Эта гонка была одной из моих главных целей».

Эдди Данбар: «Команда сегодня ехала супер. Даже на старте мы всё отлично контролировали. Потом Люк и Голась вернулись и следили за ситуацией в долине. А потом многие команды начали паниковать из-за отрыва, опасаясь за генеральную классификацию, и стали помогать нам. Благодаря этому мы сэкономили много сил. Подъём начали проходить нашим темпом, который в конце был очень мощным. Мы ожидали, что атакуют фавориты. Они так и сделали. Но, к счастью, мы смогли ответить на все атаки и вернуть их. Думаю, Ричи – достойный победитель этой гонки. Всю неделю он доказывал, что является сильнейшим, сегодня снова это показал. Великолепный день для команды».