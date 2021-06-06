Жулиан Алафилипп и Ричард Карапас о 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

Жулиан Алафилипп атаковал в день рождения на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) отметил 29-й день рождения атакой на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021. Как только был дан старт, на перевале Готтард французский гонщик, который идёт 4-м в общем зачёте, атаковал вместе со своим товарищем по команде Deceuninck-Quick Step Маттиа Каттанео, к ним присоединились ещё два гонщика. Вершину перевала Алафилипп и его попутчики пересекли с преимуществом в полторы минуты над проредившимся пелотоном, но команда лидера общего зачёта Ричарда Карапаса Ineos Grenadiers контролировала ситуацию и добрала отрыв.

Фавориты финишировали в одной группе через 2:49 после победителя этапа Андреса Крона (Lotto Soudal), а эквадорский велогонщик сохранил майку лидера.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images



Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я знал, что было мало шансов удержаться в отрыве до финиша, но это не остановило меня от атаки на первом подъёме. Такой у меня характер, и, как я говорил раньше, мне нравится оказывать честь радужной майке каждый раз, когда могу это сделать. Для меня было важно быть сегодня впереди. Я надеюсь восстановиться к субботе и хорошо проехать разделку. Теоретически дистанция очень трудная, но посмотрим, как получится».

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Сегодня для нас был довольно спокойный день. Мы хотели обезопасить себя, не проиграть время. Команда фантастически выполнила эту задачу. Я очень рад и ценю их работу. Мы хотели удержать майку и преуспели. Завтра трудная разделка, где придётся ехать вверх-вниз. Она немного необычная, но всё, что остаётся, приложить максимум усилий. Мы приехали нацеленными на хороший результат, думаю, завтрашний рельеф мне подходит. Будем бороться за победу.

Сегодня со старта много атаковали, но мы этого ожидали. Некоторые потеряли время в генеральной классификации. Было очевидно, что сегодня они будут бороться за этап. Нас это не волновало, мы знали, каких гонщиков надо опасаться. Единственным, кто представлял опасность в генеральной классификации, был Жулиан Алафилипп. Когда он атаковал, до финиша было 100 км, поэтому мы ехали спокойно. Ситуация была под контролем, вы видели, что мы добрали этот отрыв».