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Жулиан Алафилипп и Ричард Карапас о 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

Жулиан Алафилипп атаковал в день рождения на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) отметил 29-й день рождения атакой на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021.  Как только был дан старт, на перевале Готтард французский гонщик, который идёт 4-м в общем зачёте,  атаковал вместе со своим товарищем по команде Deceuninck-Quick Step Маттиа Каттанео, к ним присоединились ещё два гонщика. Вершину перевала Алафилипп и его попутчики пересекли с преимуществом в полторы минуты над проредившимся пелотоном, но команда лидера общего зачёта Ричарда Карапаса Ineos Grenadiers контролировала ситуацию и добрала отрыв.

 

Фавориты финишировали в одной группе через 2:49 после победителя этапа Андреса Крона (Lotto Soudal), а эквадорский велогонщик сохранил майку лидера.

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
 

 

Жулиан Алафилипп и Ричард Карапас о 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я знал, что было мало шансов удержаться в отрыве до финиша, но это не остановило меня от атаки на первом подъёме. Такой у меня характер, и, как я говорил раньше, мне нравится оказывать честь радужной майке каждый раз, когда могу это сделать. Для меня было важно быть сегодня впереди. Я надеюсь  восстановиться к субботе и хорошо проехать разделку. Теоретически дистанция очень трудная, но посмотрим, как получится».

 

Жулиан Алафилипп и Ричард Карапас о 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

Жулиан Алафилипп и Ричард Карапас о 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers): «Сегодня для нас был довольно спокойный день. Мы хотели обезопасить себя, не проиграть время. Команда фантастически выполнила эту задачу. Я очень рад и ценю их работу. Мы хотели удержать майку и преуспели. Завтра трудная разделка, где придётся ехать вверх-вниз. Она немного необычная, но всё, что остаётся, приложить максимум усилий. Мы приехали нацеленными на хороший результат, думаю, завтрашний рельеф мне подходит. Будем бороться за победу.

 

  Сегодня со старта много атаковали, но мы этого ожидали. Некоторые потеряли время в генеральной классификации. Было очевидно, что сегодня они будут бороться за этап. Нас это не волновало, мы знали, каких гонщиков надо опасаться. Единственным, кто представлял опасность в генеральной классификации, был Жулиан Алафилипп. Когда он атаковал, до финиша было 100 км, поэтому мы ехали спокойно. Ситуация была под контролем, вы видели, что мы добрали этот отрыв».

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck-Quick Step Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, на этом видео ничего не понятно.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото
    Ну не знаю. Здесь в нарезке вообще странно выглядит. Я смотрел трансляцию, у Кошты движение по прямой началось от противоположного барьера. А вот резкое изменение направления было как раз чтобы Андреаса в барьер не впечатать и оставить место.
    Моё ИМХО что Кошта действовал жёстко, но корректно и в рамках правил. Очевидно что оно не совпадает с мнением судей =)
  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (12)
    GAN-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну как такую красоту можно не показывать? ... ( и дальше не переводимая игра слов)

    ЕС Швейцарию в плеере показывает примерно по 2 часа, правда без русского комментария.

  • Yuriy 17
    Четыре велогонщика команды Bik ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вообще то Руи К. сделал всего один, но резкий манёвр перед Кроном и этого для жюри оказалось достаточным чтобы португалец получил релегацию - смотрим:

    https://www.youtube.com/watch?v=xwB9z63nBkk&t=1s

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    Мёрков собственной персоной на подиуме) 

     

    Вроде всего лишь строчка в протолоке, а радостно, ибо классный он дядька!) 

  • GAN
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    GAN-Фото

    На первом этапе группу на части раскидало хорошо, даже круговые были. Плюс ещё и завал был на спуске перед "горным финишем" за 3-4 круга до конца этапа. И возможно ещё один в начале гонки.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото

    Ну Кошту за что лишили места? Ехал по прямой, как начал спринтовать сразу вправо поехал. Место Андреасу оставил.

  • смотрю вело давно
    Тур Словении-2021. Этап 3 (1)
    смотрю вело давно-Фото

    епт

  • Ice
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Ice
    Вроде выиграл, но на тоненького

    11 км - вообще не показательная разделка, да и потратился вчера.
    Цитата: drevgen
    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.
    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.


    Вот вам ответ от другого человека. Для топового Эвенпула 11 км - вообще не проблема. Лампарт огурцом соскочил, а Эвенпул ходил косой как сабля и на людей едва ли не кидался, явно были проблемы с самочувствием.

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