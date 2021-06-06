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Ричард Карапас – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2021

Ричард Карапас, Якоб Фульсанг, Максимилиан Шахман о 5-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал первую победу в сезоне, выиграв 5-й этап Тура Швейцарии-2021. Он атаковал за 4 км до финиша на финальном подъёме. Впереди в одиночном отрыве находился атаковавший за 19 км до финиша Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), которого Карапас догнал за 3 км до финиша. Вдвоём они удержали преимущество до финиша, обойдя ближайших преследователей на 39 секунд.

 

Ричард Карапас в финальном спринте опередил Якоба Фульсанга и взял победу на этапе, а также майку лидера генеральной классификации. Перед решающими этапами эквадорский гонщик опережает в общем зачёте Якоба Фульсанга на 26 секунд, а тройку сильнейших замыкает Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), уступающий Карапасу 38 секунд.

 

Ричард Карапас, Якоб Фульсанг, Максимилиан Шахман о 5-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

Ричард Карапас, Якоб Фульсанг, Максимилиан Шахман о 5-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  Ричард Карапас: «Очень счастлив. Мы работали всю неделю, чтобы эта победа стала возможна. Сегодня был особенный этап, к которому мы были готовы. Мы думали о генеральной классификации, но, конечно, и о победе на этапе. Я сумел выполнить обе задачи, поэтому очень рад. Было ясно, что многие заинтересованы в борьбе за общий зачёт. Конечно, и для нас это была точка отсчёта. Атаковали много. Я идеально провёл свою атаку. Мы думаем о подготовке к Тур де Франс. Конечно, хотим выиграть эту гонку. Главная цель – Тур, но если сможем добиться успеха и здесь, будет идеально».

 

  Якоб Фульсанг: ««Я хорошо себя чувствовал, и несмотря на то, что сегодняшний этап был сложным и длинным, профиль все же подходил мне. Команда великолепно отработала, ребята защищали меня весь день, с самого первого подъема. Как мы и планировали, с подножия последнего категорийного подъема я старался держаться в группе с остальными фаворитам, после чего попробовал сбросить их. Но, когда я услышал, что Карапас приближается, я постарался сохранить немного энергии, так как понимал, что предстоит серьезная борьба. Думаю, что я начал свой спринт слишком рано, но, в итоге я поднялся на второе место в общем зачете, и впереди целый ряд важных этапов».

 

  Иван Веласко, технический менеджер команды Astana-Premier Tech: «Мы можем быть по-настоящему довольны этим выступлением. Ребята отлично поработали все вместе и вывезли Якоба вперед на идеальную позицию. На последнем подъеме Якоб хорошо себя чувствовал, поэтому и атаковал возможно чуть раньше, чем ожидалось. Тем не менее, он солидно выступил, и в конце ему не хватило лишь несколько сантиметров для победы. В общем зачете он уже второй, достаточно близко к Карапасу, но все основные этапы еще впереди. Завтра нас ждет еще один сложный день, и мы постараемся оказать Якобу максимальную поддержку».

 

 

Ричард Карапас, Якоб Фульсанг, Максимилиан Шахман о 5-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Максимилиан Шахман: «Сегодня был первый настоящий горный поединок. Уже на предпоследнем подъёме ехали на довольно высокой скорости. Я чувствовал себяхорошо, но атака Карапаса оказалась для меня слишком быстрой. Потом начался встречный ветер, я мало что мог сделать, но доволен результатом этапа».

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Комментарии

  • close2you
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    close2you-Фото
    Было холодно и скользко.
  • serghi
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    serghi-Фото

    Можно подумать ЕС просто так ТШ не показывает, давно эта тема продолжается с правами на трансляцию. а насчёт колхоза на туре Бельгии, вы погорячились, классическая бескомпромиссная борьба на протяжении всего этапа. Ремко едет от сердца, а не по приборам, разве это не лучшее, что есть в велоспорте?

  • jerzyk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    jerzyk-Фото
    Ну вот колхозные гонки в Словении и Бельгии есть? Погачар и Эвенепул есть? Так зачем вам интересную гонку смотреть? :)
  • VeloVelo
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    VeloVelo-Фото

    Почему Евтушенко не доехал?



     

  • jerzyk
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    jerzyk-Фото

    Модно как раз с жёнами "мужского" пола. А с девушками на финише - это как раз нормально,как Бог велел! :)

  • flugegeheimen
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    мда, неприятный исход для Воута, особенно если его зп в 2,2 млн, указанная в открытых источниках это гросс, провел успешный сезон, а большая часть заработанного рискует уйти на штраф и судебные издержки 

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    SportSpirit-Фото

    Из тех, кто еще не звучал в этом сезоне, достойно едет Риго Уран. Тихой сапой к TDF)

     

    При определенных раскладах формы и удачи - реальный претендент на TOP-5. 

  • BaTman
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    BaTman-Фото
    Ждём 16 дней и смотрим, я тоже надеюсь что не будет, так уж, в одни ворота.
    Хотя что он в том году творил, если прибавил, так может и на спринтерские этапы в этом году замахнуться.
  • BaTman
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    BaTman-Фото

     Карапаз - в форме, это приятно. Аллафилип - ожидал большего, но может дозревает к Туру на 2-3 неделю. 

     Но пока к Туру состав у Инеос выходит оочень крутой, им бы грамтного директора что бы не напортачил с козырями. И нужный ветер что бы решать вопросы не индивидуально, а командными усилиями. 

     

  • SportSpirit
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    SportSpirit-Фото
    Mainstream as ia, но есть нюанс:
    Ушка встречала Тадея на финишах
    Задолго до победы на Tour de France!

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