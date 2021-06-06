Ричард Карапас – победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2021

Ричард Карапас, Якоб Фульсанг, Максимилиан Шахман о 5-м этапе Тура Швейцарии-2021

28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас (Richard Carapaz) одержал первую победу в сезоне, выиграв 5-й этап Тура Швейцарии-2021. Он атаковал за 4 км до финиша на финальном подъёме. Впереди в одиночном отрыве находился атаковавший за 19 км до финиша Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), которого Карапас догнал за 3 км до финиша. Вдвоём они удержали преимущество до финиша, обойдя ближайших преследователей на 39 секунд.

Ричард Карапас в финальном спринте опередил Якоба Фульсанга и взял победу на этапе, а также майку лидера генеральной классификации. Перед решающими этапами эквадорский гонщик опережает в общем зачёте Якоба Фульсанга на 26 секунд, а тройку сильнейших замыкает Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), уступающий Карапасу 38 секунд.

Ричард Карапас: «Очень счастлив. Мы работали всю неделю, чтобы эта победа стала возможна. Сегодня был особенный этап, к которому мы были готовы. Мы думали о генеральной классификации, но, конечно, и о победе на этапе. Я сумел выполнить обе задачи, поэтому очень рад. Было ясно, что многие заинтересованы в борьбе за общий зачёт. Конечно, и для нас это была точка отсчёта. Атаковали много. Я идеально провёл свою атаку. Мы думаем о подготовке к Тур де Франс. Конечно, хотим выиграть эту гонку. Главная цель – Тур, но если сможем добиться успеха и здесь, будет идеально».

Якоб Фульсанг: ««Я хорошо себя чувствовал, и несмотря на то, что сегодняшний этап был сложным и длинным, профиль все же подходил мне. Команда великолепно отработала, ребята защищали меня весь день, с самого первого подъема. Как мы и планировали, с подножия последнего категорийного подъема я старался держаться в группе с остальными фаворитам, после чего попробовал сбросить их. Но, когда я услышал, что Карапас приближается, я постарался сохранить немного энергии, так как понимал, что предстоит серьезная борьба. Думаю, что я начал свой спринт слишком рано, но, в итоге я поднялся на второе место в общем зачете, и впереди целый ряд важных этапов».

Иван Веласко, технический менеджер команды Astana-Premier Tech: «Мы можем быть по-настоящему довольны этим выступлением. Ребята отлично поработали все вместе и вывезли Якоба вперед на идеальную позицию. На последнем подъеме Якоб хорошо себя чувствовал, поэтому и атаковал возможно чуть раньше, чем ожидалось. Тем не менее, он солидно выступил, и в конце ему не хватило лишь несколько сантиметров для победы. В общем зачете он уже второй, достаточно близко к Карапасу, но все основные этапы еще впереди. Завтра нас ждет еще один сложный день, и мы постараемся оказать Якобу максимальную поддержку».

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Максимилиан Шахман: «Сегодня был первый настоящий горный поединок. Уже на предпоследнем подъёме ехали на довольно высокой скорости. Я чувствовал себяхорошо, но атака Карапаса оказалась для меня слишком быстрой. Потом начался встречный ветер, я мало что мог сделать, но доволен результатом этапа».