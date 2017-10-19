Диего Улисси – победитель Тура Турции-2017

Диего Улисси - победитель, Йеспер Хансен и Фаусто Маснада – призёры Тура Турции-2017

28-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси стал победителем многодневной гонки Мирового тура Тур Турции-2017. Выиграв этап с финишем в подъём, Улисси сохранил майку лидера общего зачёта до конца гонки. В генеральной классификации Диего Улисси опередил на 12 секунд датского гонщика команды Astana Йеспера Хансена и на 24 секунды итальянского гонщика команды Androni - Sidermec – Bottecchia Фаусто Маснаду.

Это четвёртая победа Диего Улисси в этом сезоне после победы в классике G.P. Costa degli Etruschi , в классике Мирового тура Гран-при Монреаля и на этапе Тура Турции.

Диего Улисси: «Я очень счастлив, мы мечтали выиграть эту гонку, и вместе с командой уезжаем домой с победой. Сейчас начинается отдых. Финал сегодняшнего этапа был нервным, потому что последний подъём мог создать проблемы, из-за появившегося просвета я рисковал потерять секунды. Дорога оказалась немного скользкой, но мы отлично отработали всей командой. Мои товарищи по команде великолепно потрудились. В решающий момент гонки мы избежали всех опасностей. На подъёме я взял инициативу на себя, но сегодня я не боролся за победу, а ехал консервативно. Думал лишь о том, чтобы привезти домой победу в общем зачёте. Мне не хотелось рисковать. И выиграть этап мне было бы очень сложно, потому что финал подходил мощным гонщикам, я не смог бы их обойти.

Для меня очень важно победить на гонке Мирового тура, на недельной гонке. Я должен был показать, что за последние годы стал гораздо более зрелым. Я очень счастлив тем, чего мне удалось добиться в этом году, победа в этой гонке, победа в Монреале. Следующий год буду строить на основе этих результатов. Я благодарю команду и наших спонсоров, что закрываю этот сезон самым лучшим образом».

Йеспер Хансен: «Второе место в общем зачёте Тура Турции – один из лучших результатов моей карьеры. Я очень счастлив. Это максимум того, что я мог сделать на этой гонке, потому что Диего Улисси – потрясающий гонщик. Короткий подъём 4-го этапа ему полностью подходил, он провёл сильный спринт. Мне нравится, что я завершаю сезон на хорошей ноте. Это даёт мне мотивацию для тренировок зимой. В будущем надеюсь, что продолжу совершенствоваться на недельных гонках и на Гран-турах».

Фаусто Маснада: «Это мой первый подиум на важной гонке. Я безмерно счастлив. Должен поблагодарить всю команду, потому что они невероятно помогали мне. Из-за перелома ладьевидной кости запястья в этом сезоне я на три месяца был вынужден отказаться от гонок. Вернулся только в сентябре, у меня в ногах месяц соревнований. Чувствую себя отлично. Это мой первый сезон в профессионалах, подиум даёт мне уверенность на то, что я буду прогрессировать в следующем году. Надеюсь исполнить свою мечту – принять участие в Джиро д’Италия».