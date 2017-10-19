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Диего Улисси – победитель Тура Турции-2017

Диего Улисси - победитель, Йеспер Хансен и Фаусто Маснада – призёры Тура Турции-2017

 

 

  28-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Диего Улисси стал победителем многодневной гонки Мирового тура Тур Турции-2017. Выиграв этап с финишем в подъём, Улисси сохранил майку лидера общего зачёта до конца гонки. В генеральной классификации Диего Улисси опередил на 12 секунд датского гонщика команды Astana Йеспера Хансена и на 24 секунды итальянского гонщика команды Androni - Sidermec – Bottecchia Фаусто Маснаду.

 

  Это четвёртая победа Диего Улисси в этом сезоне после победы в классике  G.P. Costa degli Etruschi , в классике Мирового тура Гран-при Монреаля и на этапе Тура Турции.

 

Диего Улисси – победитель Тура Турции-2017

 

 

  Диего Улисси: «Я очень счастлив, мы мечтали выиграть эту гонку, и вместе с командой уезжаем домой с победой. Сейчас начинается отдых. Финал сегодняшнего этапа был нервным, потому что последний подъём мог создать проблемы, из-за появившегося просвета я рисковал потерять секунды. Дорога оказалась немного скользкой, но мы отлично отработали всей командой. Мои товарищи по команде великолепно потрудились. В решающий момент гонки мы избежали всех опасностей. На подъёме я взял инициативу на себя, но сегодня я не боролся за победу, а ехал консервативно. Думал лишь о том, чтобы привезти домой победу в общем зачёте. Мне не хотелось рисковать. И выиграть этап мне было бы очень сложно, потому что финал подходил мощным гонщикам, я не смог бы их обойти.

 

  Для меня очень важно победить на гонке Мирового тура, на недельной гонке. Я должен был показать, что за последние годы стал гораздо более зрелым. Я очень счастлив тем, чего мне удалось добиться в этом году, победа в этой гонке, победа в Монреале. Следующий год буду строить на основе этих результатов. Я благодарю команду и наших спонсоров, что закрываю этот сезон самым лучшим образом».

 

  Йеспер Хансен: «Второе место в общем зачёте Тура Турции – один из лучших результатов моей карьеры. Я очень счастлив. Это максимум того, что я мог сделать на этой гонке, потому что Диего Улисси – потрясающий гонщик. Короткий подъём 4-го этапа ему полностью подходил, он провёл сильный спринт. Мне нравится, что я завершаю сезон на хорошей ноте. Это даёт мне мотивацию для тренировок зимой. В будущем надеюсь, что продолжу совершенствоваться на недельных гонках и на Гран-турах».

 

  Фаусто Маснада: «Это мой первый подиум на важной гонке. Я безмерно счастлив. Должен поблагодарить всю команду, потому что они невероятно  помогали мне. Из-за перелома ладьевидной кости запястья в этом сезоне я на три месяца был вынужден отказаться от гонок. Вернулся только в сентябре, у меня в ногах месяц соревнований. Чувствую себя отлично. Это мой первый сезон в профессионалах, подиум даёт мне уверенность на то, что я буду прогрессировать в следующем году. Надеюсь исполнить свою мечту – принять участие в Джиро д’Италия».

 

 

Итоговые результаты Тура Турции-2017

 

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Теги к статье: Диего Улисси Diego Ulissi Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (26)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Турции-2017, у России 0 очков в Мировом Туре, 154 очка в Мировом рейтинге, которые заработали:

    120 очков, Ильдар Арсланов за 5 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Лагутин за 22 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Фирсанов за 24 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Павел Брутт за 42 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Николай Трусов за 46 место в итоговой генеральной классификации.

  • Berdok
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    Berdok-Фото
    Старая гвардия, в прямом \как это ни печально\ и переносном смыслах
    Как бальзам на душу
  • chel
    Chrono des Nations-2017 (1)
    chel-Фото

    Не дали скаевцы Васе хоть одну победу за год одержать и титул защитить, редиски diablo

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    Earl57-Фото
    говорили, что если в следующем году Тур Турции не соберет 10 и более команд WT, то лишится статуса WT
  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    velodoctor-Фото

    drinks Арсланов 5ый в итоге,  молодца!  Но гонка мягко говоря проходная для очень многих, UCI  поспешила со статусом WT, понятно что коммерция, но давать 300 очков в рейтинг за победу тут и 500 за победу скажем на Рубэ или Париж-Нице не справедливо, для чего тогда такой рейтинг нужен. 

    Со следущего года команды WT обяжут посещать такие гонки? 

  • levonardo
    Тур Турции-2017. Этап 6 (3)
    levonardo-Фото

    Эх, жаль Беннета, такое падение((

  • kwwk
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (17)
    kwwk-Фото
    Что-то мне подсказывает, что Том уже знает маршрут ТДФ-18, видно не очень его устраивающий, отсюда и его заявление. И теперь он ждет маршрут Джиро, чтобы выбрать из двух "зол" лучшее для себя.
  • VeloVelo
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо Давиде за то, что ты это делаешь! 

  • Earl57
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    и только почему то Илья Давыденок (Tabriz Shahrdari) ?

    После того, как он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг, в Астану и другие казахстанские команды его не взяли. Поэтому пошел в иностранные.

  • Yuriy 17
    Четвёртая победа Сэма Беннетта ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Сэм Беннетт берет четвертую победу в спринте на этом туре! 

    Это фантастика!

    Как это стало возможным?

    Что делать остальным финишерам на последнем этапе? 

    Как опередить Беннета?

     

     

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