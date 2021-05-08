Петер Саган снова побеждает на этапе Тура Романдии спустя 11 лет

Петер Саган – победитель 1 этапа Тура Романдии-2021

Через 11 лет после первой победы на этапе Тура Романдии Петер Саган (Bora-hansgrohe) вновь, второй раз в карьере, принял участие в этой многодневной швейцарской гонке и выиграл этап в тот же самый день, 28 апреля.

На этапе с прохождением 9 подъёмов отрыву и атаковавшим после нейтрализации отрыва дня гонщикам не удалось уехать от пелотона. Юрай Саган и Йорди Меус вышли в голову пелотона, когда за 50 км до финиша гонщики отрыва дня начали атаковать. Благодаря усилиям гонщиком Bora-hansgrohe разрыв с отрывом уменьшился до минуты за 35 км до финиша. Перед финальным кругом пелотон собрался. Последующие атаки на равнине, в том числе две попытки Реми Каваньи (Deceuninck-Quick Step), не были успешными, этап завершился общим спринтом, в котором Петер Саган обошёл Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) и Патрика Бевина (Israel Start-Up Nation). Роан Деннис (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах майку лидера.

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Петер Саган: «Очень счастлив снова выиграть на этапе Тура Романдии. В 2010 году, в первый год в профессионалах, я выиграл здесь этап. Теперь, ровно 11 лет спустя, ещё одна победа. Должен поблагодарить моих товарищей по команде за великолепную работу сегодня. Последние два круга они тянули впереди, после финального подъёма удерживали пелотон вместе. Приятно после трёх недель без гонок приехать сюда и победить, возможно, на единственном этапе, который мне здесь подходит. Следующие этапы будут очень тяжёлыми. Благодарю всю команду и спонсоров за их продолжающуюся поддержку».

Ян Валах (Jan Valach), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня этап для нас сложился хорошо, хотя был тяжёлым – 2600 м набора высоты. Мы нацеливались на победу, все работали ради этого, и добились! Мы контролировали ситуацию со старта, чтобы избежать отъезда большой группы в отрыв. Юрай (Саган), Йорди (Меус), Бурги (Бугрхардт) приложили огромные усилия, чтобы удержать гонку под контролем. Юрай и Йорди выполнили свою часть работы, догоняя отрыв, а Бурги вывез команду на правильную позицию перед финальным подъёмом. Потом Бен (Цвихофф) сыграл ключевую роль, нейтрализуя поздние атаки на равнине.

Великолепная командная работа увенчалась сильным спринтом Петера и победой на этапе. Последнее, но не менее важное, Вилко (Келдерман) всё время держался впереди группы и финишировал с претендентами на генеральную классификацию».