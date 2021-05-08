VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган снова побеждает на этапе Тура Романдии спустя 11 лет

Петер Саган – победитель 1 этапа Тура Романдии-2021

 

 

  Через 11 лет после первой победы на этапе Тура Романдии Петер Саган (Bora-hansgrohe) вновь, второй раз в карьере, принял участие в этой многодневной швейцарской гонке и выиграл этап в тот же самый день, 28 апреля.

 

  На этапе с прохождением 9 подъёмов отрыву и атаковавшим после нейтрализации отрыва дня гонщикам не удалось уехать от пелотона. Юрай Саган и Йорди Меус вышли в голову пелотона, когда за 50 км до финиша гонщики отрыва дня начали атаковать. Благодаря усилиям гонщиком Bora-hansgrohe разрыв с отрывом уменьшился до минуты за 35 км до финиша. Перед финальным кругом пелотон собрался. Последующие атаки на равнине, в том числе две попытки Реми Каваньи (Deceuninck-Quick Step), не были успешными, этап завершился общим спринтом, в котором Петер Саган обошёл Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) и Патрика Бевина (Israel Start-Up Nation). Роан Деннис (Ineos Grenadiers) сохранил на плечах майку лидера.

 

Петер Саган снова побеждает на этапе Тура Романдии спустя 11 лет

 

Петер Саган снова побеждает на этапе Тура Романдии спустя 11 лет

 

Петер Саган снова побеждает на этапе Тура Романдии спустя 11 лет

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Петер Саган: «Очень счастлив снова выиграть на этапе Тура Романдии. В 2010 году, в первый год в профессионалах, я выиграл здесь этап. Теперь, ровно 11 лет спустя, ещё одна победа. Должен поблагодарить моих товарищей по команде за великолепную работу сегодня. Последние два круга они тянули впереди, после финального подъёма удерживали пелотон вместе. Приятно после трёх недель без гонок приехать сюда и победить, возможно, на единственном этапе, который мне здесь подходит. Следующие этапы будут очень тяжёлыми. Благодарю всю команду и спонсоров за их продолжающуюся поддержку».

 

  Ян Валах (Jan Valach), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня этап для нас сложился хорошо, хотя был тяжёлым – 2600 м набора высоты. Мы нацеливались на победу, все работали ради этого, и добились! Мы контролировали ситуацию со старта, чтобы избежать отъезда большой группы в отрыв. Юрай (Саган), Йорди (Меус), Бурги (Бугрхардт) приложили огромные усилия, чтобы удержать гонку под контролем. Юрай и Йорди выполнили свою часть работы, догоняя отрыв, а Бурги вывез команду на правильную позицию перед финальным подъёмом. Потом Бен (Цвихофф) сыграл ключевую роль, нейтрализуя поздние атаки на равнине.

 

  Великолепная командная работа увенчалась сильным спринтом Петера и победой на этапе. Последнее, но не менее важное, Вилко (Келдерман) всё время держался впереди группы и финишировал с претендентами на генеральную классификацию».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 апреля

Jonathan Caicedo (EF Education - Nippo)

Sergio Araiz (Equipo Kern Pharma)

29 апреля

Michal Golas (INEOS Grenadiers)

Carlos Barbero (Team Qhubeka - Assos)

Antwan Tolhoek (Jumbo - Visma)

Kobe Goossens (Lotto Soudal)

Sebastien Grignard (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (142)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)