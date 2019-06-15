VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2019

Петер Саган, Элиа Вивиани, Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  Петер Саган одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2019. Этап завершился общим спринтом, где 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe обошёл чемпиона Италии, 30-летнего итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step и 30-летнего немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

 

По итогам 3-го этапа Петер Саган возглавил генеральную классификацию и облачился в жёлтую майку лидера.

 

Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Я счастлив, что выиграл этап, 17-й в карьере на Туре Швейцарии, а также взял лидерскую майку. Мне бы хотелось поблагодарить всю команду за их блестящую работу. Они контролировали гонку, вывезли меня на идеальную позицию. Финал был очень быстрым и довольно хаотичным, потому что все хотели находиться впереди. Когда мы пересекали финишную черту в первый раз, мне стало ясно, что шанс на победу будет, если перед заходом в последний левый поворот я буду на первых позициях. Мы так и сделали. Я смог атаковать на финальной прямой и взять победу».

 

  Элиа Вивиани: «Мы были сфокусированы, ребята много работали и возвращали отрыв. Но финиш в тягун мне не слишком подходит. Кроме того, я оказался не на лучшей позицией перед поворотом, поэтому выиграть было сложно. С одной стороны, я разочарован, с другой – уверен в своих силах, потому что чувствую, что после тренировочного лагеря на высоте в Ливиньо у меня есть форма».

 

  Джон Дегенкольб: «В общем, день сложился хорошо, наша команда работала очень слаженно. Не только те ребята, которые меня развозили, помогали и горняки. До финального поворота всё выглядело отлично, но потом мне пришлось бороться с Саганом за колесо моих же товарищей по команде. А бороться с ним – это чистое безумие. Думаю, я немного вышел за свой лимит. Но, в любом случае, я доволен, что всё же занял третье место».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Петер Саган Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Cofidis)

Alex Frame (Trek-Segafredo)

19 июня

Sacha Modolo (EF Education First p/b Cannondale)

Nelson Soto (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (105)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)