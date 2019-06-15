Петер Саган – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2019

Петер Саган, Элиа Вивиани, Джон Дегенкольб о 3-м этапе Тура Швейцарии-2019

Петер Саган одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2019. Этап завершился общим спринтом, где 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe обошёл чемпиона Италии, 30-летнего итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step и 30-летнего немецкого гонщика команды Trek-Segafredo Джона Дегенкольба.

По итогам 3-го этапа Петер Саган возглавил генеральную классификацию и облачился в жёлтую майку лидера.

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Петер Саган: «Я счастлив, что выиграл этап, 17-й в карьере на Туре Швейцарии, а также взял лидерскую майку. Мне бы хотелось поблагодарить всю команду за их блестящую работу. Они контролировали гонку, вывезли меня на идеальную позицию. Финал был очень быстрым и довольно хаотичным, потому что все хотели находиться впереди. Когда мы пересекали финишную черту в первый раз, мне стало ясно, что шанс на победу будет, если перед заходом в последний левый поворот я буду на первых позициях. Мы так и сделали. Я смог атаковать на финальной прямой и взять победу».

Элиа Вивиани: «Мы были сфокусированы, ребята много работали и возвращали отрыв. Но финиш в тягун мне не слишком подходит. Кроме того, я оказался не на лучшей позицией перед поворотом, поэтому выиграть было сложно. С одной стороны, я разочарован, с другой – уверен в своих силах, потому что чувствую, что после тренировочного лагеря на высоте в Ливиньо у меня есть форма».

Джон Дегенкольб: «В общем, день сложился хорошо, наша команда работала очень слаженно. Не только те ребята, которые меня развозили, помогали и горняки. До финального поворота всё выглядело отлично, но потом мне пришлось бороться с Саганом за колесо моих же товарищей по команде. А бороться с ним – это чистое безумие. Думаю, я немного вышел за свой лимит. Но, в любом случае, я доволен, что всё же занял третье место».