Тур Романдии-2021. Этап 1

Вчера, 18:27 Aigle – Martigny, 168,1 км 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4:12:40 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 3 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 4 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 5 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 6 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 7 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 8 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 9 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 10 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 11 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 12 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 13 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 14 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 15 Davide Villella (Ita) Movistar Team 16 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 17 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 18 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 19 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 20 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 21 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 22 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 23 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 24 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 25 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 26 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 27 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 28 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 29 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 30 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 31 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 32 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 34 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 35 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 36 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 37 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 38 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 39 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 40 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 41 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 42 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 43 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 44 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 45 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 46 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 47 Chad Haga (Usa) Team DSM 48 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 49 Marc Soler (Spa) Movistar Team 50 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 51 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 52 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 53 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 54 Tejay van Garderen (Usa) EF Education-Nippo 55 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 56 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 57 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 58 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 59 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 60 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 61 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 62 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 63 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 64 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 65 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 66 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 67 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 68 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 69 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 70 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 71 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 72 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 73 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 74 Jose Herrada (Spa) Cofidis 75 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 76 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 77 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 78 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 79 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 0:03:34 80 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 81 Tom Bohli (Swi) Cofidis 82 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 83 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 84 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 85 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 86 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 87 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 88 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 89 Marco Brenner (Ger) Team DSM 90 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 91 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 92 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 93 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 94 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 95 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 96 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 97 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 98 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 99 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 100 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 101 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 102 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 103 Elia Viviani (Ita) Cofidis 104 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 105 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 106 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 107 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 108 Felix Gall (Aut) Team DSM 109 Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:22 110 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 111 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 112 Matthias Reutimann (Swi) Swiss National Team 113 Thomas Champion (Fra) Cofidis 114 Nico Denz (Ger) Team DSM 115 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 116 Cyrille Thiery (Swi) Swiss National Team 117 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:10:36 118 Charlie Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo 119 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 120 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 121 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 122 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 123 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 124 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 125 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 126 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss National Team 127 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 128 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 129 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 130 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 131 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-QuickStep 132 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 133 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 134 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 135 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team Генеральная классификация после 1 этапа: 1 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 4:18:06 2 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:09 3 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 4 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:11 5 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:12 6 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:00:13 7 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 0:00:14 8 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 9 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:00:15 10 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 11 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 12 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:00:16 13 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 14 Sepp Kuss (Usa) Jumbo-Visma 15 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:00:17 16 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:19 18 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 19 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 21 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:21 22 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 23 Chad Haga (Usa) Team DSM 24 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:22 25 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:00:23 26 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:00:24 27 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 28 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:25 29 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 30 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 31 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 32 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-up Nation 0:00:26 33 Jose Herrada (Spa) Cofidis 0:00:27 34 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 35 Marc Soler (Spa) Movistar Team 36 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 37 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 38 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 39 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 40 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:28 41 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 42 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep 43 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:00:29 44 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 45 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 46 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:30 47 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 48 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 49 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 50 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 0:00:31 51 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 52 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 53 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 54 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 55 Tejay van Garderen (Usa) EF Education-Nippo 0:00:32 56 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:33 57 Davide Villella (Ita) Movistar Team 58 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:00:34 59 Mathias Frank (Swi) AG2R Citroën Team 60 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 61 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 62 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 0:00:35 63 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 0:00:36 64 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 65 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 66 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:37 67 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 68 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 69 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 70 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 71 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 0:00:38 72 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:39 73 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:00:41 74 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 0:00:42 75 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:00:46 76 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 0:00:47 77 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 0:00:49 78 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 0:00:52 79 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:03:45 80 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:54 81 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:03:56 82 Tom Bohli (Swi) Cofidis 0:03:59 83 Felix Gall (Aut) Team DSM 84 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 0:04:00 85 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 86 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 87 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:04:06 88 Marco Brenner (Ger) Team DSM 89 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 0:04:07 90 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:04:09 91 Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo 92 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 0:04:10 93 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 0:04:11 94 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 95 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 0:04:13 96 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:04:14 97 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:04:16 98 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:04:18 99 Joel Suter (Swi) Swiss National Team 100 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 0:04:19 101 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:04:20 102 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:04:23 103 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:04:25 104 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 105 Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation 0:04:26 106 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:27 107 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:28 108 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 0:04:29 109 Nico Denz (Ger) Team DSM 0:07:48 110 Cyrille Thiery (Swi) Swiss National Team 0:07:50 111 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 0:07:54 112 Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:56 113 Thomas Champion (Fra) Cofidis 0:07:59 114 Matthias Reutimann (Swi) Swiss National Team 0:08:11 115 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:08:18 116 Joab Schneiter (Swi) Swiss National Team 0:08:21 117 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:10:54 118 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:10:55 119 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 0:10:56 120 Javier Romo Oliver (Spa) Astana-Premier Tech 0:10:57 121 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:11:01 122 Charlie Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo 0:11:06 123 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 124 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-QuickStep 125 Mathias Fluckiger (Swi) Swiss National Team 0:11:09 126 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 127 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:11:12 128 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:11:13 129 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:11:14 130 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 0:11:15 131 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 0:11:19 132 Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team 0:11:20 133 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:11:23 134 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:11:29 135 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:11:45 Тур Романдии-2021. Тур Романдии-2021. Маршрут Результаты пролога Тура Романдии-2021



