Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Петер Саган и Адам Йейтс о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

Петер Саган добавил в свой список побед этап Вуэльты Каталонии-2021, гонки, в которой принял участие впервые в карьере. На 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 25-летний российский велогонщик команды Gazprom – RusVelo Дмитрий Страхов атаковал из отрыва дня за 24 км до финиша.

Его попутчиков по отрыву пелотон, из которого начались атаки, добрал за 23 км до финиша, а Страхова догнали за 18 км до финиша. Атаки Джеймса Нокса, Йосефа Черны и две атаки Реми Каваньи, (Deceunick-Quick Step), а также ускорение Янсе ван Ренсбурга (Qhubeka Assos) были нейтрализованы и этап завершился общим спринтом.

31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган обошёл в спринте Дэрила Импи (Israel Start-Up Nation) и Хуана-Себастьяна Молано (UAE Team Emirates). Это первая победа Петера Сагана в этом сезоне и 115-я в его карьере.

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Петер Саган: «Сегодня мы нацеливались бороться за победу на этапе, поэтому планировали контролировать гонку с самого старта. Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде Bora-hansgrohe за их усилия. Это был великолепный и быстрый этап.

Сюда я приехал сразу после Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, без перерыва. А на Вуэльте Каталонии уже пройдено шесть этапов, так что я немного устал. Рад этой победе. Хорошее начало сезона, особенно после того, через что я проходил в течение двух месяцев до того, как сюда приехал. У меня был нелёгкий период. Но, похоже, сейчас всё в порядке. Завтра последний этап, короткий, но быстрый. Думаю, его будут контролировать команды, которые борются за генеральную классификацию».

Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Поздравляю Петера Сагана и всю команду. Это настоящая командная победа, и одержать её было непросто. В отрыве был Мохорич и другие сильные гонщики, их преследовали горняки. Было сложно рассчитать усилия.

В середине дистанции был сектор с продуваемой ветром дорогой, которая шла то вверх, то вниз. Мы опасались, что Мохорич сможет выиграть. Поэтому мы вышли в голову пелотона, чтобы взять под контроль отрыв. На финальных километрах вся команда снова фантастически отработала.

Стоит упомянуть, что не часто генеральщики как Вилко Келдерман проводят смены в финале спринтерского этапа. Именно так мы хотели одержать победу, так мы выиграли. Петер завершил работу превосходным спринтом. Он отлично всё рассчитал, выждал правильный момент и идеально спуртовал. Думаю, сегодня мы увидели того Петера, которого всегда знали. Это очень хороший день для Bora-hansgrohe».

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Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) сохранил майку лидера, перед финальным 7-м этапом Вуэльты Каталонии-2021 он лидирует с преимуществом в 45 секунд над своим товарищем по команде Ричи Портом, а тройку лучших общего зачёта замыкает ещё один велогонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас.

Адам Йейтс: «Хороший был этап. Впервые мы не работали, не тянули в голове, только удерживали позиции и берегли себя от неприятностей. Завтра в Барселоне предстоит очень тяжёлый этап. Так что сегодня был долгожданный отдых. Нам надо было сберечь как можно больше сил перед завтрашним этапом.

Когда заезжаешь на круг в Барселоне, без конца повторяются подъём и коварный спуск. Там нет времени передохнуть – сразу идёт следующий подъём. Очень тяжёлый круг. Я проходил его раньше, так что знаю, насколько будет трудно. Ребята в порядке. Сегодня мы старались избежать неприятностей, думаю, завтра будет почти то же самое – стараться контролировать гонку».