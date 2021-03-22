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Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Петер Саган и Адам Йейтс о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  Петер Саган добавил в свой список побед этап Вуэльты Каталонии-2021, гонки, в которой принял участие впервые в карьере. На 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 25-летний российский велогонщик команды  Gazprom – RusVelo Дмитрий Страхов атаковал из отрыва дня за 24 км до финиша.

 

  Его попутчиков по отрыву пелотон, из которого начались атаки, добрал за 23 км до финиша, а Страхова догнали за 18 км до финиша. Атаки Джеймса Нокса, Йосефа Черны и две атаки Реми Каваньи,  (Deceunick-Quick Step), а также ускорение Янсе ван Ренсбурга (Qhubeka Assos) были нейтрализованы и этап завершился общим спринтом.

 

 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Петер Саган обошёл в спринте Дэрила Импи (Israel Start-Up Nation) и Хуана-Себастьяна Молано (UAE Team Emirates).  Это первая победа Петера Сагана в этом сезоне и 115-я в его карьере.

 

 

Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 

Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 

Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 

Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

 

  Петер Саган: «Сегодня мы нацеливались бороться за победу на этапе, поэтому планировали контролировать гонку с самого старта. Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде Bora-hansgrohe за их усилия. Это был великолепный и быстрый этап.

 

  Сюда я приехал сразу после Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, без перерыва. А на Вуэльте Каталонии уже пройдено шесть этапов, так что я немного устал. Рад этой победе. Хорошее начало сезона, особенно после того, через что я проходил в течение двух месяцев до того, как сюда приехал. У меня был нелёгкий период. Но, похоже, сейчас всё в порядке. Завтра последний этап, короткий, но быстрый. Думаю, его будут контролировать команды, которые борются за генеральную классификацию».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Поздравляю Петера Сагана и всю команду. Это настоящая командная победа, и одержать её было непросто. В отрыве был Мохорич и другие сильные гонщики, их преследовали горняки. Было сложно рассчитать усилия.

 

  В середине дистанции был сектор с продуваемой ветром дорогой, которая шла то вверх, то вниз. Мы опасались, что Мохорич сможет выиграть. Поэтому мы вышли в голову пелотона, чтобы взять под контроль отрыв. На финальных километрах вся команда снова фантастически отработала.

 

  Стоит упомянуть, что не часто генеральщики как Вилко Келдерман проводят смены в финале спринтерского этапа. Именно так мы хотели одержать победу, так мы выиграли. Петер завершил работу превосходным спринтом. Он отлично всё рассчитал, выждал правильный момент и идеально спуртовал. Думаю, сегодня мы увидели того Петера, которого всегда знали. Это очень хороший день для Bora-hansgrohe».

 

Петер Саган – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Photo (c) ASO

 

 

  Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) сохранил майку лидера, перед финальным 7-м этапом Вуэльты Каталонии-2021 он лидирует с преимуществом в 45 секунд над своим товарищем по команде Ричи Портом, а тройку лучших общего зачёта замыкает ещё один велогонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас.

 

  Адам Йейтс: «Хороший был этап. Впервые мы не работали, не тянули в голове, только удерживали позиции и берегли себя от неприятностей. Завтра в Барселоне предстоит очень тяжёлый этап. Так что сегодня был долгожданный отдых. Нам надо было сберечь как можно больше сил перед завтрашним этапом.

 

  Когда заезжаешь на круг в Барселоне, без конца повторяются подъём и коварный спуск. Там нет времени передохнуть – сразу идёт следующий подъём. Очень тяжёлый круг. Я проходил его раньше, так что знаю, насколько будет трудно. Ребята в порядке. Сегодня мы старались избежать неприятностей, думаю, завтра будет почти то же самое – стараться контролировать гонку».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Каталонии-2021

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Николай Н.-Фото

    Эта победа Сагану очень нужна. Теперь у него есть мотивация для продолжения своей карьеры в спорте. А то было он начал думать о завершении.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Кто-то бы все равно выиграл, так почему не Саган? Чего ради дарить победу Импи или Молано, например. "Такая корова нужна самому"))

  • Серафим
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Серафим-Фото

    Конкурентов особенных действительно не наблюдалось. Но для обретения былой уверенности и такая победа не помешает. Хотя Саган и сам все это понимает, после финиша принял победу спокойно, без лишнего экстаза.

  • Pi-man
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Pi-man-Фото

    Радуясь победе Сагана, осторожно отмечу, что серьезных конкурентов в общем не было.

  • flugegeheimen
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    flugegeheimen-Фото
    Ура! Петя в деле
  • Tamri
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    Tamri-Фото

    Пето - с победой! Чисто и уверенно ))

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6 (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Саган,Саган ... ну наконец. Поздравляю. По поводу руки - я ничего не увидел.

     

  • DenisRodikov
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (6)
    DenisRodikov-Фото
    Классное видео! Квики сами уработались убегая от второй группы, а потом ещё и сами не дали раз Терпстре уехать. =)
  • Shalam s Urala
    Каспер Асгрен – победитель кла ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: vadi
    Хотелось бы верить, что умение почти любого квикстеповского гонщика прохать полсотни километров в одиночном отрыве, а потом еще и выиграть - это результат селекции при приеме в команду, но почему-то верится с трудом
    смысл травить себя подозрениями? те кто рискует - пусть бздят. те кому положено - пусть бдят. наше дело - наслаждаться борьбой на дороге. ну и борьбой "бздят" и "бдят" ))

    а Супер День может случиться с каждым!

  • svan
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 5 (2)
    svan-Фото

    А меня смущает Вальверде. Его результаты в таком возрасте - это аномалия! Это вызывает много вопросов к UCI. acute

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