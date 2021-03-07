Ваут ван Арт, Том Пидкок, Тадей Погачар, Михаэль Гогль о Страде Бьянке-2021

Ваут ван Арт: «Выиграть сегодня на Страде Бьянке-2021 было невозможно»

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог защитить титул победителя на Страде Бьянке-2021. Он отобрался в группу лидеров, но после атаки победителя, Матье ван дер Пула (Jumbo-Visma) не смог закрыть просвет.

Ваут ван Арт финишировал 4-м. А 27-летний австрийский велогонщик команды Qhubeka-ASSOS Михаэль Гогль (Michael Gogl) улучшил свой прошлогодний результат, заняв 6-е место. Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал в десятке сильнейших, в группе, проигравшей победителю, Матье ван дер Пулу, 54 секунды.

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Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «В финале я был недостаточно хорош. Приходится довольствоваться четвёртым местом. Не было настоящего ускорения. Я в хорошей форме, но нужный фокус ещё впереди. Конечно, хотел выиграть, но сегодня это было невозможно. Крутые подъёмы в сочетании с атаками Алафилиппа и Ван дер Пула – это было слишком.

Был сильный ветер. На первой части дистанции он был попутным, но потом на длинной секции белых дорог поменялся на встречный, когда было легче сидеть на колесе, в отличие от прошлых лет. Поэтому к сектору Монте-Санте-Мария приехала большая группа. Обычно большой разрыв создаётся до этого сектора, но не в этом году.

Страде Бьянке была и остаётся одной из самых прекрасных гонок года, и, как обычно, в ней побеждает сильнейший. Мы контролировали гонку, многие ребята проехали дальше, чем намеревались. За это очень их уважаю».

Том Пидкок (Ineos Grenadiers): « Было интересно. Тяжёлый день. Я доволен тем, как проехал, у меня был прокол, но я вернулся. Эган финишировал на подиуме. Мы были близко к победе. Думал, как круто, что в отрыве находились шесть сильнейших гонщиков мира, и я тоже был там. У меня просто не было сил ехать быстрее. Не могу жаловаться. Надо набрать в ногах ещё гонок и километров, и я скоро буду впереди».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Для нас день сложился хорошо. Мы были активны всю гонку, как команда, проехали супер. Я был впереди, в отрыве, но когда атаковал Ван дер Пул, у меня был момент кризиса. Я едва доехал до вершины. Я не сдался, боролся в конце за четвёртое место. Мы старались добрать первую группу, но не удалось. Потом я сам попытался сделать всё возможное в финале в Сиене, но к этому времени силы почти закончились. Я доволен 7-м местом».

Михаэль Гогль (Qhubeka ASSOS): «Должен сказать, что весь день чувствовал себя отлично, получил фантастическую поддержку от команды. Весь персонал и мои товарищи по команде в последние несколько дней невероятно отработали. Мы идеально провели гонку. Думаю, мы всем доказали, что можем быть впереди с сильнейшими. Двое гонщиков в топ-10 и один возле десятки сильнейших – думаю, можем гордиться таким выступлением. Я очень счастлив сегодня».

Саймон Кларк (Qhubeka-ASSOS): «Команда отработала супер. Я немного разочарован, что упустил финальный разрыв на секторе Санта-Мария. Ван дер Пул чуть не упал, что заставило нас обоих отстегнуть педали. К сожалению, в отличие от него, я не смог вернуться вперёд. В итоге остался во второй группе и ехал от защиты, а Михаэль был в первой. Огромное спасибо механикам, сегодня за день у нас не было ни одного прокола, а не проколоться на Санта-Марии – редкость. Наше оборудование было полностью подготовлено, ни падений, ни проколов, чего ещё можно желать».