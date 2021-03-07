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Ваут ван Арт, Том Пидкок, Тадей Погачар, Михаэль Гогль о Страде Бьянке-2021

Ваут ван Арт: «Выиграть сегодня на Страде Бьянке-2021 было невозможно»

 

 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) не смог защитить титул победителя на Страде Бьянке-2021. Он отобрался в группу лидеров, но после атаки победителя, Матье ван дер Пула (Jumbo-Visma) не смог закрыть просвет.

 

  Ваут ван Арт финишировал 4-м. А 27-летний австрийский велогонщик команды Qhubeka-ASSOS  Михаэль Гогль (Michael Gogl) улучшил свой прошлогодний результат, заняв 6-е место. Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал в десятке сильнейших, в группе, проигравшей победителю, Матье ван дер Пулу, 54 секунды.

 

Ваут ван Арт, Том Пидкок, Тадей Погачар, Михаэль Гогль о Страде Бьянке-2021

 

Ваут ван Арт, Том Пидкок, Тадей Погачар, Михаэль Гогль о Страде Бьянке-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

 Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «В финале я был недостаточно хорош. Приходится довольствоваться четвёртым местом. Не было настоящего ускорения. Я в хорошей форме, но нужный фокус ещё впереди. Конечно, хотел выиграть, но сегодня это было невозможно. Крутые подъёмы в сочетании с атаками Алафилиппа и Ван дер Пула – это было слишком.

 

  Был сильный ветер. На первой части дистанции он был попутным, но потом на длинной секции белых дорог поменялся на встречный, когда было легче сидеть на колесе, в отличие от прошлых лет. Поэтому к сектору Монте-Санте-Мария приехала большая группа.  Обычно большой разрыв создаётся до этого сектора, но не в этом году.

 

  Страде Бьянке была и остаётся одной из самых прекрасных гонок года, и, как обычно, в ней побеждает сильнейший. Мы контролировали гонку, многие ребята проехали дальше, чем намеревались. За это очень их уважаю».

 

  Том Пидкок (Ineos Grenadiers):  « Было интересно. Тяжёлый день. Я доволен тем, как проехал, у меня был прокол, но я вернулся. Эган финишировал на подиуме. Мы были близко к победе. Думал, как круто, что в отрыве находились шесть сильнейших гонщиков мира, и я тоже был там. У меня просто не было сил ехать быстрее. Не могу жаловаться. Надо набрать в ногах ещё гонок и километров, и я скоро буду впереди».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Для нас день сложился хорошо. Мы были активны всю гонку, как команда, проехали супер. Я был впереди, в отрыве, но когда атаковал Ван дер Пул, у меня был момент кризиса. Я едва доехал до вершины. Я не сдался, боролся в конце за четвёртое место. Мы старались добрать первую группу, но не удалось. Потом я сам попытался сделать всё возможное в финале в Сиене, но к этому времени силы почти закончились. Я доволен 7-м местом».

 

  Михаэль Гогль (Qhubeka ASSOS): «Должен сказать, что весь день чувствовал себя отлично, получил фантастическую поддержку от команды. Весь персонал и мои товарищи по команде в последние несколько дней невероятно отработали. Мы идеально провели гонку. Думаю, мы всем доказали, что можем быть впереди с сильнейшими. Двое гонщиков в топ-10 и один возле десятки сильнейших – думаю, можем гордиться таким выступлением. Я очень счастлив сегодня».

 

  Саймон Кларк (Qhubeka-ASSOS): «Команда отработала супер. Я немного разочарован, что упустил финальный разрыв на секторе Санта-Мария. Ван дер Пул чуть не упал, что заставило нас обоих отстегнуть педали. К сожалению, в отличие от него, я не смог вернуться вперёд. В итоге остался во второй группе и ехал от защиты, а Михаэль был в первой. Огромное спасибо механикам, сегодня за день у нас не было ни одного прокола, а не проколоться на Санта-Марии – редкость. Наше оборудование было полностью подготовлено, ни падений, ни проколов, чего ещё можно желать».

 

Результаты Страде Бьянке-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Страде Бьянке Strade Bianche классика велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка смотрелась на одном дыхании. По накалу и перепетиям (спасибо "белым дорогам" за это) пока что СБ уступает Париж-Рубэ, но уже почти на равных с Фландрией...особенно после выпуска 2021.

    У МВДП конечно вагон мощности. Было видно, что всю свою злость после того форс-мажора (?) с рулем на Ля Самен выплеснул здеся. Кстати Курдюков рассказывал, что тот велик ранее кто то нечаянно стукнул или ударил(ся) когда транспортивали, что ли.

    Берналь нежданно, но приятно удивил, как и ещё моложе его комрад Пидкок. Жаль ГВА, увы, но не смог поддержать темп, ну и Фульсанга, который почти догнал, но так и не добрал(

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: GTX
    Конь
    Чистый.

    Я бы даже сказал породистый) bb

  • Ser Gio
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Ser Gio-Фото
    Согласен, будет интересно посмотреть на Матье в полноценном сезоне, все-таки подготовка к прошлому сезону была не стандартной и возможно, не идеальной.
  • Sezar
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Sezar-Фото

    Да, наконец Симмонс поехал и несмотря на все залеты еще и прилично заехал. В моей личной иерархии юных талантов:) он потихоньку начинает отодвигать Пидкока с 3 места.

  • VeloliveTeam
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: SVS
    Я ж специально проверял. Как вариант - изменённое сознание (глюки), или "леший попутал" :). Короче, пора в отпуск :).

    Поправили цифру )

  • SVS
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    SVS-Фото

    Я ж специально проверял. Как вариант - изменённое сознание (глюки), или "леший попутал" :). Короче, пора в отпуск :).

  • Earl57
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: SVS
    1 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 3:54:40
     
    1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:40:29
     
    Это что, Ж быстрее М проехали? Вроде, расстояние одинаковое...

    У женщин 136 км было, у мужчин 184 км.

  • SVS
    Страде Бьянке-2021. Женская ве ... (4)
    SVS-Фото

    1 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 3:54:40

     

    1 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:40:29

     

    Это что, Ж быстрее М проехали? Вроде, расстояние одинаковое...

  • hodorik
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    hodorik-Фото

    Что-то не весь протокол не все гонщики ...

  • Николай Н.
    Страде Бьянке-2021. Результаты (29)
    Николай Н.-Фото

    Красивая гонка. Ван дер Пул не даром свою подготовку провёл на велокроссах. Такие дороги это его стихия.

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2021. Маршрут и уч ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Любопытно, в какой форме прошлогодний победитель после всех своих приключений с нерадивыми атомобилистками. 

     

    Роглич: с места в карьер? Ожил ли Кройсвик? 

     

    Порт в роли дометика Тао по умолчанию или дорога рассудит? 

     

    Я в предвкушении) главное, чтобы гонка проехала весь свой запланированный маршрут!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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