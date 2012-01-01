Амстел Голд Рэйс-2017 без подъёма Кауберг на финише

Организаторы Амстел Голд Рэйс-2017 отказались от финального прохождения подъёма Кауберг

Организаторы Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) в этом году полностью изменят финальный отрезок классики. Подъём Кауберг, на котором гонка финиширует с 2003 года, в 2017 году будет пройден за 19 км до финиша, а не за 1,8 км, как это было в прошлые годы. По замыслу организаторов, это сделает гонку более открытой.

Новый маршрут Амстел Голд Рэйс-2017/@cyclingnieuws1

На финальном круге после Кауберга (за 19 км до финиша) участникам останется преодолеть – Гёлеммерберг (Geulhemmerberg) – протяжённость 1 км, средний градиент 5,8%, максимальный 9% и Бемелерберг (Bemelerberg) – 900 м со средним градиентом 4,5% и максимальным 7%.

Финиш Амстел Голд Рэйс будет плоским.

В интервью Sporza Лео Ван Влие (Leo Van Vliet), организатор Амстел Голд Рэйс сказал: «Убрав Кауберг, мы надеемся на более открытую гонку, где будет больше претендентов, и атакующие получат больше шансов. Не организаторы, а гонщики и команды делают гонку. Понятно, что Кауберг за 19 км до финиша станет менее решающим».