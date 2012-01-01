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Амстел Голд Рэйс-2017 без подъёма Кауберг на финише

Организаторы Амстел Голд Рэйс-2017 отказались от финального прохождения подъёма Кауберг

 

  Организаторы Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race) в этом году полностью изменят финальный отрезок классики. Подъём Кауберг, на котором гонка финиширует с 2003 года, в 2017 году будет пройден за 19 км до финиша, а не за 1,8 км, как это было в прошлые годы. По замыслу организаторов, это сделает гонку более открытой.

 

 

Амстел Голд Рэйс-2017 без подъёма Кауберг на финише

 Новый маршрут Амстел Голд Рэйс-2017/@cyclingnieuws1

 

  На финальном круге после Кауберга (за 19 км до финиша) участникам останется преодолеть – Гёлеммерберг (Geulhemmerberg) – протяжённость 1 км, средний градиент 5,8%, максимальный 9% и Бемелерберг (Bemelerberg) – 900 м со средним градиентом 4,5% и максимальным 7%.

 

Финиш Амстел Голд Рэйс будет плоским.

 

  В интервью Sporza Лео Ван Влие (Leo Van Vliet), организатор Амстел Голд Рэйс сказал: «Убрав Кауберг, мы надеемся на более открытую гонку, где будет больше претендентов, и атакующие получат больше шансов. Не организаторы, а гонщики и команды делают гонку. Понятно, что Кауберг за 19 км до финиша станет менее решающим».

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race классика гонка Мирового тура

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  1. Георгий Борисенко

    Сегодня, 17:11 | Регистрация: 3.11.2014

    руку, ну теперь Сагану все карты в руки

  2. Sm1T

    Сегодня, 17:13 | Регистрация: 1.01.2012

    нуууууу получится то чем Амстел и был все это время до финише на кауберге, где победить могли и сильные финишеры.

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