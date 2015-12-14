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Классика Амстел Голд Рэйс-2020 отменена

Мужская и женская классики Амстел Голд Рэйс-2020 отменены из-за Covid-19

 

  Классика Мирового тура  Амстел Голд Рэйс – 2020 (мужская и женская), которая должна была пройти 10 октября, отменена. Организаторы переносят проведение гонки на 17 апреля 2021 года. Причина отмены – повышение уровня заболеваемости Covid-19 в Нидерландах и ужесточение мер безопасности. Три муниципалитета, по территории которых проложен маршрут, Эйсден-Маргратен, Маастрихт и Валкенбург-ан-де-Гёл и Южный Лимбург посчитали, что не смогут провести гонку, так как согласно новым требованиям не допускается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

 

  Директор Амстел Голд Рэйс Лео ван Влит (Leo van Vliet) до последнего надеялся провести гонку: «Последние месяцы были для нас очень напряжёнными. Пандемия осложнила организацию Амстел Голд Рэйс.

 

  Мы долго работали над тем, чтобы гонка состоялась. Но за последние недели стало ясно, что невозможно провести гонку, маршрут которой проходит по десяти муниципалитетам Южного Лимбурга. Мы планировали пустить гонку по малому 16,9-километровому кругу, чтобы оградить гонку от большого количества зрителей и гарантировать соблюдение 1,5-метровой дистанции.

 

  В понедельник мы были готовы представить этот план на рассмотрение, но вечером появились новости о новых требованиях по проведению спортивных мероприятий «без публики». Мэры муниципалитетов посчитали, что не смогут выполнить предъявляемые правительством требования. Мы уважаем их мнение, хотя и очень сожалеем об отмене гонки. Мы вернёмся в следующем году с фантастической гонкой».

 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race классика Мирового тура

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  1. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 14.03.2018

    Ну началось:(

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 14.12.2015

    Запахло жареным! При таком раскладе и "велосипедная весна" под вопросом. 
    Хотелось бы, что бы вся эта ковидная зараза осталась в этом году. 
    Особенно, когда на себе и на своей семье прочувствовала все ужасы этой заразы. 
    Больше не хочу. 
    Всем здоровья, берегите себя! 

    1. ЧОРНЫЙ

      Сегодня, 20:08 | Регистрация: 21.10.2016

      Свежо предание! Теперь эта «дрянь» станет сезонной...

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Комментарии

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Цикламен ... (3)
    Серафим-Фото

     Саган едет свадебным генералом - это понятно. Но почему без Аккермана? Не самая плохая форма, может не идеальная, но если сравнивать с Саганом...

  • ЧОРНЫЙ
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (3)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Свежо предание! Теперь эта «дрянь» станет сезонной...
  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вполне могут забрать три разделки, только что будет в горах большой вопрос. 

    Состав не совсем горняцкий.

  • Zhanzhak
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Запахло жареным! При таком раскладе и "велосипедная весна" под вопросом. 
    Хотелось бы, что бы вся эта ковидная зараза осталась в этом году. 
    Особенно, когда на себе и на своей семье прочувствовала все ужасы этой заразы. 
    Больше не хочу. 
    Всем здоровья, берегите себя! 

  • Крайний
    Флеш Валлонь-2020. Результаты (6)
    Крайний-Фото

    Хирши продолжает. Нет, не удивлять. Тут то все понятно, те, кто был на виду на Туре всё ещё хороши на остатках формы.
    Составы на Джиро не смотрел, но не удивлюсь если в первую неделю кто нибудь из них там пошумит.

  • flugegeheimen
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (3)
    flugegeheimen-Фото
    Ну началось:(
  • flugegeheimen
    Флеш Валлонь-2020. Результаты (6)
    flugegeheimen-Фото
    Хирши - супер!!!
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2020. Результаты (6)
    Astanaforever-Фото
    Еще один талант в мире появился.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Состав бомбовый.
  • s75
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (5)
    s75-Фото

    Вопрос о качестве поддержки в тяжелых горах. По разным причинам не поедут планировавшиеся Энао, Соса, Данбар. Зато "моторное отделение" для равнин и ветров - сказка. Кастро с Туром в ногах и Свифти включили не от хорошей жизни, но для Бенджамина это шанс напомнить о себе. Очень надеялся, что заявят Хейтера, но нет.

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