Классика Амстел Голд Рэйс-2020 отменена

Мужская и женская классики Амстел Голд Рэйс-2020 отменены из-за Covid-19

Классика Мирового тура Амстел Голд Рэйс – 2020 (мужская и женская), которая должна была пройти 10 октября, отменена. Организаторы переносят проведение гонки на 17 апреля 2021 года. Причина отмены – повышение уровня заболеваемости Covid-19 в Нидерландах и ужесточение мер безопасности. Три муниципалитета, по территории которых проложен маршрут, Эйсден-Маргратен, Маастрихт и Валкенбург-ан-де-Гёл и Южный Лимбург посчитали, что не смогут провести гонку, так как согласно новым требованиям не допускается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

Директор Амстел Голд Рэйс Лео ван Влит (Leo van Vliet) до последнего надеялся провести гонку: «Последние месяцы были для нас очень напряжёнными. Пандемия осложнила организацию Амстел Голд Рэйс.

Мы долго работали над тем, чтобы гонка состоялась. Но за последние недели стало ясно, что невозможно провести гонку, маршрут которой проходит по десяти муниципалитетам Южного Лимбурга. Мы планировали пустить гонку по малому 16,9-километровому кругу, чтобы оградить гонку от большого количества зрителей и гарантировать соблюдение 1,5-метровой дистанции.

В понедельник мы были готовы представить этот план на рассмотрение, но вечером появились новости о новых требованиях по проведению спортивных мероприятий «без публики». Мэры муниципалитетов посчитали, что не смогут выполнить предъявляемые правительством требования. Мы уважаем их мнение, хотя и очень сожалеем об отмене гонки. Мы вернёмся в следующем году с фантастической гонкой».