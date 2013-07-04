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Примож Роглич – победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2018

Примож Роглич, Жулиан Алафилипп, Патрик Бевин о 4-м этапе Тура Страны Басков-2018

 

 

  28-летний словенский гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал победу в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе Тура Страны Басков-2018,  что позволило ему стать новым лидером общего зачёта. Примож Роглич преодолел дистанцию в 19,4 км за 22 минуты 26 секунд со средней скоростью 51.887 км/час, опередив на 9 секунд ближайшего соперника, новозеландского гонщика Патрика Бевина (BMC) и на 11 секунд белорусского гонщика команды Sky Василия Кириенко.

 

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors), потерявший майку лидера, остался в зелёной майке лучшего в очковой классификации.

 

Примож Роглич – победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2018

Photo ©Team LottoNL-Jumbo

 

 

  Примож Роглич: «Знаю, что все глаза были устремлены на меня как на того, кто борется за общий зачёт и как на специалиста разделки. Это создавало дополнительное давление. Разделка плоская, но был сильный ветер. На финише я увидел, что показал лучшее время, конечно, я очень счастлив.

  Но мы не должны забегать вперёд. В начале гонки я уже говорил, что поеду её день за днём. Это будет нелегко, но я с нетерпением жду последних этапов».

 

  Жулиан Алафилипп: «Эти длинные прямые дороги с сильным встречным ветром мне не подходят. Мне больше нравятся разделки с короткими крутыми горками, как в этом году на Париж-Ницце, во время такой разделки можно менять темп. Я не удивлён, что потерял майку лидера, потому что понимал, что защитить её будет трудно. Но я не скрываю, что немного разочарован, что больше не лидирую в общем зачёте. Однако командный дух на высоте, мы постараемся что-то предпринять на следующих двух этапах, которые будут сложнейшими в гонке».

 

  Патрик Бевин: «У меня была пара трудных дней на Туре Страны Басков, но сегодня чувствовал себя хорошо, я ждал эту разделку. Я шёл в очень хорошем ритме, часто сложно понять, как ты проехал разделку, когда стартуешь рано, и отсечек не так много. Я вполне доволен своим выступлением. На дистанции, в начале немного технически сложной, потом шли два длинных открытых участка, что дало мне шансы удержать хорошую среднюю скорость.

  Конечно, тяжело, когда целый день сидишь на месте лучшего, а потом тебя опережает на несколько секунд парень, который стартует последним. Примож Роглич сегодня был быстрее, но я показал хороший результат, который доказывает, что иду в верном направлении. Это моя третья разделка в этом сезоне, думаю, с каждым разом выступаю всё лучше».

 

Обзор 4 этапа Тура Страны Басков-2018

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2018

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic LottoNL-Jumbo Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Жаль, что так поздно Роглич сел на вело. 

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