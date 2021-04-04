Тур Страны Басков-2021. Превью

Тур Страны Басков-2021. Маршрут и претенденты

С 5 по 10 апреля пройдёт 60-й выпуск велогонки Мирового тура Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country). Он начнётся с индивидуальной гонки на время со сложным рельефом, проложенной по улицам Бильбао, а завершится горным финишем на вершине Аррате. Велогонка для горняков, где нет ни одного равнинного этапа, соберёт звёздный состав и обещает долгожданное противостояние двух словенских велогонщиков Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

Маршрут Тура Страны Басков-2021

1-й этап - Тур Страны Басков-2021 начнётся с места в карьер. С самого старта 13,9 км индивидуальной гонки на время участникам придётся проходить 2,4-км подъём Санто-Доминго со средним градиентом 7,3% и секторами, где градиент достигает 11%, а самая трудная часть – 1 км с 8%. Длинный спуск по улицам Бильбао на финише завершится 600-метровой «стенкой» с 19% градиентом.

2-й этап с пересечённым рельефом на финальных 20 км включает прохождение подъёма 2-й категории – 7,6 км со средним градиентом 6,2%, где самые крутые участки в первой половине подъёма. Вершина подъёма будет пройдена за 14 км до финиша, где участников ждёт ещё одно препятствие - небольшую финишную «стенка».

3-й этап – по рельефу похож на предыдущий, но ещё тяжелее. На финальных 20 км после спуска с плато участников ждёт прохождение трёх подряд подъёмов, один из которых некатегорийный. Предпоследний подъём 2-й категории – 2,5 км со средним градиентом 6,7%, на первых километрах градиент подскочит до 10,7%.

Финальный подъём 3,1 км со средним градиентом 11,1%, где на первой части градиент достигнет 10,7%, на второй – 15,6%, а финальный отрезок с 7%.

4-й этап – на финальных 50 км включает прохождение подъёмов Классики Сан-Себастьяна – Альто де Хайскибель (Alto de Jaizkibel) и Пуэрто де Эрлайц (Puerto de Erlaitz). Альто де Хайскибель – 6,9 км со средним градиентом 6,2%. Пуэрто де Эрлайц – 7,4 км со средним градиентом 6,4%, на отрезке 3,8 км в середине подъёма градиент составит 10,6%.

5-й этап – наименее горный перед решающим этапом – с пересечённым рельефом, тремя подъёмами 3-й категории, последний из которых будет пройден за 30 км до финиша.

6-й этап – королевский горный. На 111 км семь категорийных подъёмов. Три финальных подъёма – Крабелин (Krabelin) – 5 км со средним градиентом 10% и средними секторами, где градиент подскакивает до 20%. Трабакуа (Trabakua) – 6 км со средним градиентом 4,4%, самый трудный участок через 3,5 км после начала подъёма.

И финиш в подъём 1-й категории Усарца (Usartza) – 4,5 км со средним градиентом 8,9%, финальные 3 км с градиентом под 10%, а финальные 600 м – спуск к Аррате.

Участники и претенденты на победу Тура Страны Басков-2021

32-летний испанский велогонщик команды Astana - Premier Tech Йон Исагирре будет защищать титул победителя Тура Страны Басков-2019 (в прошлом году гонка не проводилась). Но сильный состав стартующих на Туре Страны Басков-2021 сделает задачу Йона Исагирре в борьбе за вторую победу очень сложной.





Среди претендентов и победители и призёры прошлых выпусков – Примож Роглич (Jumbo-Visma), который в этом сезоне выиграл три этапа гонки Париж-Ницца-2021 и потерял майку лидера в последний день гонки после падения, и Алехандро Вальверде (Movistar), ставший победителеми Гран-при Мигеля Индурайна-2021, а также гонщики, уже взявшие в этом году победы в общем зачёте многодневных велогонок.

Один из фаворитов в борьбе за высшую ступень подиума Тура Страны Басков-2021 - Тадей Погачар (UAE Team Emirates). В этом году он выиграл обе многодневных гонки, в которых принимал участие (Тур ОАЭ и Тиррено-Адриатико). Погачар второй раз в карьере поедет Тур Страны Басков. В свой дебютный год в профессионалах на Туре Страны Басков-2019 он занял 6-е место.

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) проиграл Погачару на Туре ОАЭ, заняв 2-е место, но уже на второй гонке сезона - Вуэльте Каталонии-2021, одержал победу.

Команда Ineos Grenadiers вновь стартует с несколькими гонщиками, способными побороться за подиум. Помимо Йейтса в гонке примут участие Тео Геоган Харт и Ричард Карапас.

Призёр Тура Страны Басков-2019 Эмануэль Бухман - не единственный гонщик команды Bora-hansgrohe, который может побороться за высокие результаты на Туре Страны Басков-2021. Вместе с ним стартуют победитель Париж-Ницца-2021 Максимилиан Шахман и Вилко Келдерман, занявший на Вуэльте Каталонии-2021 5-е место.

Среди претендентов также призёр Тура Страны Басков-2018 Микель Ланда (Bahrain – Victorious), Хью Карти (EF Education –Nippo), Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) и другие.

5 апреля. Понедельник. 1 Этап: Bilbao - Bilbao (ITT), 13,9 км



6 апреля. Вторник. 2 Этап: Zalla - Sestao, 154,8 км



7 апреля. Среда. 3 Этап: Amurrio - Ermualde, 167,7 км



8 апреля. Четверг. 4 Этап: Vitoria-Gasteiz - Hondarribia, 189,1 км



9 апреля. Пятница. 5 Этап: Hondarribia - Ondarroa, 160,2 км



10 апреля. Суббота. 6 Этап: Ondarroa - Arrate, 111,9 км