 Тур Страны Басков-2019. Превью

Тур Страны Басков-2019. Маршрут и претенденты

59-й выпуск Тура Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), являющегося гонкой Мирового тура, пройдёт со 8 по 13 апреля 2019 года. В этом году организаторы внесли новшество и решили начать многодневную гонку с индивидуальной разделки, где будет преодолеваться подъем с градиентами до 21%, а горный финиш на Аррате ожидает участников на 5-м этапе.

На 1-м этапе пройдёт индивидуальная гонка на время протяженностью 11.2 км. Главный сюрприз организаторов в том, что разделка проводится в первый же день. Рельеф плоский и под спуск на первых 6 км не должен обмануть гонщиков, потому что впереди их ждёт главный сюрприз - подъем 3-й категории – 2,3 км со средним градиентом 9,7% и максимальным 21%, после которого остаются 3 км скоростного спуска с многочисленными поворотами до линии финиша этапа.

2-й этап протяжённоостью 149,5 км можно назвать относительно равнинным, но на финише гонщиков ожидает 600 м участок со средним градиентом 8%.

3-й этап, самый протяжённый на Туре Страны Басков, 191,4 км. Первые две трети дистанции пересеченный рельеф, затем спуск и относительная равнина. На финише гонщиков ожидает 2 км участок со средним градиентом 4%.

4-й этап пересеченный этап с прохождением за 40 км до финиша подъёма 1-й категории – 4,9 км со средним градиентом 8,6%. За 5 км до финиша участники преодолеют вершину подъёма 3-й категории, 4 км со средним градиентом 3,2% и максимальным 11%, после прохождения которой до финиша будет только спуск.

5-й этап, 122,2 км этап с преодолением 6 категорийных подъёмов, включая подъем 1 категории Izua протяженностью 3 км со средним градиентом 12,7% и макисмиальным 24%, и горным финишем на Аррате - 5 км со средним градиентом 8,8%.

На 6-м этапе 118,2 км этап с преодолением 6 категорийных подъёмов. Старт и финиш этапа в Эйбаре (Eibar).

Претенденты.

Победитель Тура Страны Басков прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma) не будет защищать свой титул.

В числе претендентов призёр Тура Страны Басков 2015, 2017 и 2018 годов гонщик команды Astana Йон Исагирре и Якоб Фульсанг, Луис Леон Санчес, Горка Исагирре, Алексей Луценко, Пелло Бильбао и Омар Фраиле.

Список претендентов на победу и высокие места включает в себя также Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), Михала Квятковски, Давида де ла Круса и Геранта Томаса (Sky), Даниэля Мартинеса (EF Education First), Жулиана Алафилиппа и Энрике Маса (Deceuninck - Quick Step), Эмануэля Бухманна (Bora-hansgrohe), Микеле Ланду (Movistar), Симона Шпилака (Katusha-Alpecin), Дэна Мартина и Серхио Энао (UAE Team Emirates), Бауке Моллему (Trek-Segafredo) и других.

Этапы Тура Страны Басков-2019:

Этап 1. Zumarraga - Zumarraga, I.T.T. 11,2 км

Этап 2. Zumarraga - Gorraiz, 149,5 км

Этап 3. Sarriguren - Estibaliz, 191,4 км

Этап 4. Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga, 163,6 км

Этап 5. Arrigorriaga - Arrate, 149,8 км