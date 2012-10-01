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Тур Страны Басков-2019. Превью

Тур Страны Басков-2019. Маршрут и претенденты

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

 

 

  59-й выпуск Тура Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), являющегося гонкой Мирового тура, пройдёт со 8 по 13 апреля 2019 года. В этом году организаторы внесли новшество и решили начать многодневную гонку с индивидуальной разделки, где будет преодолеваться подъем с градиентами до 21%, а горный финиш на Аррате ожидает участников на 5-м этапе.

  

  На 1-м этапе пройдёт индивидуальная гонка на время протяженностью 11.2 км. Главный сюрприз организаторов в том, что разделка проводится в первый же день. Рельеф плоский и под спуск на первых 6 км не должен обмануть гонщиков, потому что впереди их ждёт  главный сюрприз  - подъем 3-й категории – 2,3 км со средним градиентом 9,7% и максимальным 21%, после которого остаются 3 км скоростного спуска с многочисленными поворотами до линии финиша этапа. 

 

2-й этап протяжённоостью 149,5 км можно назвать относительно равнинным, но на финише гонщиков ожидает 600 м участок со средним градиентом 8%.

 

3-й этап, самый протяжённый на Туре Страны Басков, 191,4 км. Первые две трети дистанции пересеченный рельеф, затем спуск и относительная равнина. На финише гонщиков ожидает 2 км участок со средним градиентом 4%.

 

4-й этап пересеченный этап с прохождением за 40 км до финиша подъёма 1-й категории – 4,9 км со средним градиентом 8,6%. За 5 км до финиша участники преодолеют вершину подъёма 3-й категории, 4 км со средним градиентом 3,2% и максимальным 11%, после прохождения которой до финиша будет только спуск.

 

 

5-й этап, 122,2 км этап с преодолением 6 категорийных подъёмов, включая подъем 1 категории Izua протяженностью 3 км со средним градиентом 12,7% и макисмиальным 24%, и горным финишем на Аррате  - 5 км со средним градиентом 8,8%.

 

На 6-м этапе 118,2 км этап с преодолением 6 категорийных подъёмов. Старт и финиш этапа в Эйбаре (Eibar). 

 

 

Претенденты.

  

   Победитель Тура Страны Басков прошлого года Примож Роглич (Jumbo-Visma) не будет защищать свой титул.

 

  В числе претендентов призёр Тура Страны Басков 2015, 2017 и 2018 годов гонщик команды Astana Йон Исагирре и Якоб Фульсанг, Луис Леон Санчес, Горка Исагирре, Алексей Луценко, Пелло Бильбао и Омар Фраиле

 

  Список претендентов на победу и высокие места включает в себя также Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), Михала Квятковски, Давида де ла Круса и Геранта Томаса (Sky), Даниэля Мартинеса (EF Education First)Жулиана Алафилиппа и Энрике Маса (Deceuninck - Quick Step), Эмануэля Бухманна (Bora-hansgrohe), Микеле Ланду (Movistar), Симона Шпилака (Katusha-Alpecin)Дэна Мартина и Серхио Энао (UAE Team Emirates), Бауке Моллему (Trek-Segafredo) и других

 

 

Этапы Тура Страны Басков-2019:

 

Этап 1. Zumarraga - Zumarraga, I.T.T. 11,2 км

Тур Страны Басков-2019. Превью

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

Этап 2. Zumarraga - Gorraiz, 149,5 км

 

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

Этап 3. Sarriguren - Estibaliz, 191,4 км

 

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

Этап 4. Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga, 163,6 км

 

Тур Страны Басков-2019. Превью

 Тур Страны Басков-2019. Превью

Этап 5. Arrigorriaga - Arrate, 149,8 км

 

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

Этап 6. Eibar - Eibar, 118,2 км

Тур Страны Басков-2019. Превью

 

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура маршрут превью

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  1. Имя: Талгат

    Taxa19

    Сегодня, 09:10 | Регистрация: 7.03.2019

    Интересный маршрут для уневерсалов

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:04 | Регистрация: 30.06.2017

    В списке претендентов вся команда Астана. Ахаааааааахахахахахахахахахаах! А Найро Кинтану обидели, не включив в список. ???

  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    В списке претендентов вся команда Астана. Ахаааааааахахахахахахахахахаах! А Найро Кинтану обидели, не включив в список. ???
    Тоже не много удивило, я, конечно, многое понимаю, но включить в список фаворитов Луценко.... Это насколько надо так фанатеть.

  4. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 16:55 | Регистрация: 17.08.2015

    Для универсалов маршрут только до последних двух этапов. На них из универсалов имеют шансы выжить только, Алафилипп, Квято и Томас. Учитывая, что последние два уже сделают себе преймущество на разделке, можно их считать фаворитами, ну и еще братья Изагирре должны показать себя.

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Ближайшие старты

3 - 6 апреля 2019

Giro di Sicilia

7 апреля 2019

Tour des Flandres

8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • Taxa19
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    Taxa19-Фото
    Все атаки астаны пасли
  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (2)
    Николай Н.-Фото

    Что за дела. Королевский этап и не показали. Вот только здесь увидел результат.

  • Astanaforever
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Хоть астана на пьедестале. Жаль не хватило Лулу. Подготовка этим составом на послезавтра на тур страны Басков, плюс к ним присоединятся Фульсанг и Луценко.
  • levonardo
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 4 (2)
    levonardo-Фото
    Младший братишка посмелее старшого будет. От Власова ожидал большего, но тоже неплохо. Американец вообще молодец, отличная гонка.
  • 0x5F375A86
    Тур Страны Басков-2019. Превью (4)
    0x5F375A86-Фото

    Для универсалов маршрут только до последних двух этапов. На них из универсалов имеют шансы выжить только, Алафилипп, Квято и Томас. Учитывая, что последние два уже сделают себе преймущество на разделке, можно их считать фаворитами, ну и еще братья Изагирре должны показать себя.

  • Konstantin41
    Питер Кеннах уходит из професс ... (5)
    Konstantin41-Фото
    Специально проверил. Раньше на этом сайте всегда писали Кеннах. А теперь почему-то почти коньяк
  • Student
    Тур Страны Басков-2019. Превью (4)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    В списке претендентов вся команда Астана. Ахаааааааахахахахахахахахахаах! А Найро Кинтану обидели, не включив в список. ???
    Тоже не много удивило, я, конечно, многое понимаю, но включить в список фаворитов Луценко.... Это насколько надо так фанатеть.
  • Sm1T
    Питер Кеннах уходит из професс ... (5)
    Sm1T-Фото
    Кэнах. Он сам говорил
  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2019. Превью (4)
    Astanaforever-Фото
    В списке претендентов вся команда Астана. Ахаааааааахахахахахахахахахаах! А Найро Кинтану обидели, не включив в список. ???
  • Sezar
    Тур Фландрии-2019. Превью (10)
    Sezar-Фото

    А я не говорю об уверенности. Но надеюсь, что он победит на отдельно взятой гонке.  Меня самого напрягает, что Матье, которого я считаю более перспективным и талантливым, чем Ваут, вместо шоссе занимается какой-то ерундой:). Надеюсь, что Лефевр его все-таки уговорит. Место Ван дер Пула, кмк - в Квикстепе. 

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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