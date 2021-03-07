Кейс Бол – победитель 2 этапа Париж-Ницца-2021

Кейс Бол – победитель 2-го этапа, Майкл Мэттьюс- новый лидер общего зачёта Париж-Ницца-2021

25-летний нидерландский велогонщик команды DSM Кейс Бол (Cees Bol) одержал победу на 2-м этапе Париж-Ницца-2021. На равнинном спринтерском этапе на боковых ветрах сначала Trek-Segafredo, а затем команда Deceuninck-Quick Step взвинчивали темп, стараясь создать эшелоны. В результате действий команды Trek-Segafredo за 84 км до финиша был нейтрализован отрыв дня. Команда Deceuninck-Quick Step разбила пелотон на три группы за 70 км до финиша, но затем пелотон вновь собрался. Не обошлось без падений.

Джордж Беннетт (Jumbo-Visma) упал за 33 км до финиша, но вернулся в пелотон и финишировал на этапе. Команда Jumbo-Visma сообщает, что проследят за состоянием чемпиона Новой Зеландии.

А падение велогонщика команды Total Direct Energie Алексиса Вийермо (Alexis Vuillermoz) завершилось его сходом с подозрением на перелом ключицы.

На повороте за 1,1 км до финиша также произошёл завал, в который попали развозящие Паскаля Акермана Йорди Меус и Михаэль Шварцман.

Но спринтерский поезд команды DSM идеально вывез Кейса Бола на позицию – Тиш Беноот растянул группа на подъёме сразу после прохождения красного флажка, Ниль Экхофф провёл смену на спуске, позволив Болу пройти по внутренней стороне и не оказаться запертым после поворота за 400 м, после чего Кейс Бол завершил работу товарищей по команде победой, опередив с запасом Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Майкла Мэттьюса (BikeExchange).

30-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Майкл Мэттьюс стал одним из главных действующих лиц этапа. Он боролся за бонусные секунды на промежуточных спринтах и перехватил жёлтую майку лидера генеральной классификации у Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). У ирландского спринтера осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации.

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Кейс Бол (DSM): «Чувствую себя потрясающе. В начале сезона мне было немного трудно, до этой гонки форма была не слишком хорошей. Но мы не теряли веры, сегодня мне очень помогли товарищи по команде. Это наш триумф.

Мы отлично прошли финальный поворот, нас едва не закрыли, но Нильс предугадал этот момент и оставил для меня дверь открытой. А потом я сел на хорошее колесо. Trek-Segafredo отлично развозили, но я начал спринт в правильный момент, мне хватило мощности, чтобы удержаться до финиша. После того, как вчера у нас не получилось в спринте, сегодня мы показали, на что способны, как команда. Это придаёт уверенность перед следующими спринтерскими этапами, а также этапами, где у нас будут шансы с другими гонщиками нашей команды».

Марк Рееф, тренер команды DSM: «Очень радует, что мы смогли взять победу, особенно радует, как мы проехали финал. Это было великолепно. Ребята отлично продвинулись вперёд на подъёме, где отработал Тиш. У нас оставалось четверо гонщиков впереди. Нильс оставил просвет для Кейса, который прошёл финальный поворот на четвёртой позиции. Команда целый день держалась вместе, что облегчило прохождение финала. День сложился отлично, прекрасная победа для команды. Она даёт уверенность перед следующими этапами».

Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Я здесь, чтобы стараться изо всех сил. Отрыв не смог уехать, и это дало нам шанс бороться на промежуточных спринтах, завоевать бонусные секунды и взять майку лидера. Я знал, что не самый быстрый в этом пелотоне, поэтому постарался занять хорошую позицию и спринтовать так хорошо, как только получится. Финишировал третьим, за третье место присуждаются бонусные секунды, я их забрал.

Приятно, что упорная работа за последние два дня принесла плоды. Команда весь день помогала мне выйти на хорошую позицию, ребята сделали всё, чтобы я смог бороться на промежуточных спринтах и в финале. Носить майку хотя бы один день – это потрясающе. Команда приложила все силы, чтобы гонка прошла по плану. Я просто старался использовать каждую возможность, чтобы отплатить им. Поэтому завтра стартую на разделке в жёлтой майке. Посмотрим, как проеду, как долго смогу удерживать майку.

В этом сезоне ещё не ездил разделку, на тренировках индивидуальной гонки всё шло хорошо, надеюсь, покажу хорошее время и продолжу гонку в майке лидера».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Безумный финал, я просто не смог выбраться вперёд. Потом, после последнего поворота я ждал и ждал, но оказалось, что ждал слишком долго, финишная черта приблизилась быстрее, чем думал. Я спринтовал издалека, не смог бороться за победу. Очень досадно, потому что нога шла. Команда снова отлично отработала, мы были уверены в своих силах. Попробуем ещё раз через несколько дней».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Этап был нервным, а последние 50 км в некоторых местах очень опасными. Ветер оказался недостаточно сильным, чтобы порвать пелотон. Мы выжили на этапе, Примож в порядке. Минус – это падение Джорджа. Посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Мы знаем, что Примож может хорошо проехать разделку. Но он точно не топовый фаворит на победу на этапе».

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Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Все в команде сегодня работали слаженно. Мы находились на хорошей позиции перед финалом. Однако нам не повезло из-за завала за километр до финиша. Очень жаль, потому что я был в хорошей форме, а наш развозящий поезд становится всё лучше. Но так случается в гонке. Надеемся на высокий результат, когда снова представится шанс».