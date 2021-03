Париж-Ницца-2021. Этап 4 Категория:

Сегодня, 18:09 Chalon-sur-Saône – Chiroubles, 187,6 км 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 4:49:36 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:12 3 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 4 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 6 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 7 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:16 8 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 9 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 10 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 11 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 12 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 13 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 14 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:21 15 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 16 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 0:00:24 17 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 18 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 19 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:00:26 20 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:00:28 21 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 22 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:00:32 23 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:00:53 24 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 25 Jai Hindley (Aus) Team DSM 26 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 0:01:07 27 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 28 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:20 29 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:01:22 30 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 31 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:01:33 32 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:01:41 33 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:43 34 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 35 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 36 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:01:54 37 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:02:05 38 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:02:07 39 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 0:02:50 40 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:03:48 41 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 42 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 43 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:04:40 44 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:05:47 45 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 46 José Rojas (Spa) Movistar Team 47 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 48 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:06:48 49 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:07:24 50 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:07:31 51 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 52 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:07:40 53 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:07:41 54 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 55 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 56 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:07:45 57 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:07:46 58 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:07:56 59 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 60 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 61 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 62 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 63 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 64 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 65 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 66 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 67 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 68 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 69 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 70 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:08:06 71 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 0:09:28 72 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 73 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:10:01 74 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 75 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:10:49 76 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 77 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 78 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 79 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:12:02 80 Casper Pedersen (Den) Team DSM 81 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:12:42 82 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 83 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:13:22 84 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 85 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 86 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 87 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 88 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 89 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 90 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 91 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 92 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 93 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 94 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 95 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 96 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:14:53 97 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 98 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:15:57 99 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 100 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:17:10 101 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:17:27 102 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 103 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 104 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 105 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 106 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 107 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 108 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 109 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 110 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 111 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 0:17:31 112 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:18:46 113 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:18:48 114 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 115 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:19:57 116 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 117 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:20:55 118 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 119 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 120 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 121 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 122 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 123 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 124 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 125 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 126 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 127 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 128 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 129 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 130 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 131 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 132 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 133 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 134 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:22:00 135 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 136 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 137 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 138 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 139 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 140 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 141 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 142 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 143 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 144 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 145 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 146 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 147 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 148 Cees Bol (Ned) Team DSM 149 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 150 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 151 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:24:13 DNS Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM DNF Matteo Pelucchi (Ita) Team Qhubeka Assos DNS Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech DNF Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie DNF Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers Генеральная классификация после 4 этапа:

1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 13:26:40 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:35 3 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:37 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:00:41 5 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:43 6 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 0:00:58 7 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:01:05 8 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:01:09 9 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:01:11 10 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 0:01:12 11 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:13 12 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:01:15 13 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 14 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:01:20 15 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:01:31 16 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:01:36 17 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:01:37 18 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 19 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:01:43 20 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:44 21 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 22 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:01:45 23 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:51 24 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 25 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:55 26 Jai Hindley (Aus) Team DSM 0:02:02 27 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:03 28 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:02:04 29 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:02:20 30 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:02:21 31 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:02:24 32 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 0:02:27 33 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:02:33 34 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:02:39 35 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:52 36 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:03:12 37 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 0:03:15 38 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 0:03:51 39 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:04:13 40 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:05:20 41 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:05:30 42 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:05:31 43 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:05:56 44 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 0:06:26 45 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:06:29 46 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:06:33 47 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:07:38 48 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:07:45 49 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:08:02 50 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:08:03 51 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:08:06 52 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:08:25 53 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:37 54 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:08:38 55 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:08:44 56 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:49 57 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:08:50 58 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:08:52 59 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:08:57 60 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:09:12 61 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:09:18 62 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 63 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:09:26 64 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:09:36 65 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:43 66 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:09:48 67 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:09:57 68 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:10:13 69 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:10:26 70 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 0:10:28 71 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:10:48 72 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:11:02 73 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:11:09 74 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 0:11:41 75 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:11:52 76 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:11:59 77 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:12:46 78 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:12:54 79 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:13:17 80 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:13:20 81 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:13:54 82 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:14:24 83 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 0:14:35 84 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:14:39 85 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:15:00 86 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:15:10 87 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 88 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:15:12 89 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:15:20 90 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:15:27 91 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:15:42 92 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:16:17 93 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:16:18 94 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:16:34 95 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:16:35 96 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:17:04 97 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 0:18:01 98 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 0:18:06 99 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:18:19 100 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:18:32 101 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:18:46 102 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:19:07 103 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 0:19:10 104 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 0:19:18 105 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 0:19:24 106 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:19:37 107 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 0:19:51 108 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:19:54 109 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:20:09 110 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:20:30 111 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 0:20:41 112 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:20:48 113 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:21:14 114 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:21:31 115 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 0:21:40 116 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:21:46 117 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 0:21:49 118 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:21:51 119 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:22:12 120 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:22:19 121 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 122 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 0:22:20 123 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:22:21 124 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:22:29 125 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 0:22:32 126 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 127 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 128 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 0:22:36 129 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 0:22:37 130 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:22:45 131 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:22:50 132 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:22:59 133 Cees Bol (Ned) Team DSM 134 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:23:05 135 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 0:23:09 136 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:23:23 137 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 0:23:34 138 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:23:41 139 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:23:44 140 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:23:52 141 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 0:23:54 142 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:23:58 143 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 0:24:02 144 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:24:04 145 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:24:26 Париж-Ницца-2021. Париж-Ницца-2021. Маршрут Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2021 Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2021 Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2021



