Париж-Ницца-2021. Этап 3

Дата:

Сегодня, 18:04 Gien – Gien, 14,4 км, ITT 1 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:17:34 2 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:00:06 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:09 5 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 0:00:10 6 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:13 7 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 8 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:14 9 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:16 10 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 11 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:00:20 12 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:21 13 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:22 14 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 15 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 16 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 17 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:00:23 18 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:00:24 19 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:00:25 20 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 21 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 22 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:27 23 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 24 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 25 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 0:00:29 26 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 0:00:30 27 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:00:31 28 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 29 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:00:32 30 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 31 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 32 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:00:35 33 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:38 34 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 35 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 36 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:00:39 37 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:41 38 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 39 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:43 40 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 41 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:44 42 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:00:45 43 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 44 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 45 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:46 46 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:00:47 47 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:00:48 48 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 49 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:00:49 50 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 51 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 52 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:00:50 53 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 54 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 55 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:52 56 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 57 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 0:00:53 58 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:00:54 59 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 60 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:00:55 61 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:00:56 62 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 0:00:57 63 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:58 64 Simon Geschke (Ger) Cofidis 65 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 66 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:01:00 67 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 68 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:01:01 69 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:01:02 70 Cees Bol (Ned) Team DSM 71 Jai Hindley (Aus) Team DSM 72 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 73 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 74 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:04 75 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:05 76 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 77 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 78 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 0:01:06 79 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:01:08 80 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:09 81 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:10 82 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 83 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 84 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:11 85 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 86 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 87 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:12 88 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:13 89 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 90 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:14 91 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:15 92 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:01:16 93 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 94 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 95 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 96 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:18 97 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 98 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:19 99 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:20 100 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 101 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:01:23 102 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:01:24 103 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 104 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:25 105 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 106 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 0:01:27 107 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 108 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:01:28 109 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 0:01:29 110 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:30 111 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 112 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 113 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:31 114 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:32 115 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 116 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 117 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:33 118 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 119 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 120 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:34 121 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 122 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:01:35 123 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:01:36 124 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:37 125 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 126 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:40 127 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:42 128 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 129 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:01:43 130 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 131 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 132 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 0:01:44 133 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:01:45 134 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:46 135 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:01:47 136 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 137 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:50 138 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 139 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:51 140 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 141 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:01:53 142 Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech 143 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:01:56 144 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:57 145 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 146 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 147 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:58 148 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:02:03 149 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 150 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 0:02:05 151 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:02:10 152 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:12 153 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:13 154 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:15 155 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:16 156 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 0:02:17 157 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:02:19 158 Matteo Pelucchi (Ita) Team Qhubeka Assos 0:02:27 159 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:03:06 Генеральная классификация после 3 этапа 1 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 8:37:11 2 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:00:06 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:09 5 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 6 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 0:00:10 7 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:12 8 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:00:13 9 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:14 10 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:15 11 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:00:20 12 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:21 13 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:22 14 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 15 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 16 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:00:24 17 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:00:25 18 Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma 19 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 20 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:27 21 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 22 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 23 Maximilian Walscheid (Ger) Team Qhubeka Assos 0:00:29 24 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 25 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 0:00:30 26 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:00:31 27 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:00:32 28 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 29 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 30 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:00:35 31 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:38 32 Alex Edmondson (Aus) Team BikeExchange 33 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 34 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:00:39 35 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:40 36 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:00:41 37 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:43 38 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:44 39 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:00:45 40 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 41 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:00:46 42 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 43 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:00:47 44 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:00:49 45 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 46 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 47 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:50 48 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 49 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 0:00:52 50 Cees Bol (Ned) Team DSM 51 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 52 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 0:00:53 53 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:00:54 54 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 55 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:00:55 56 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:00:56 57 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:58 58 Simon Geschke (Ger) Cofidis 59 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 60 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:01:00 61 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 62 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:01:01 63 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:01:02 64 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 65 Jai Hindley (Aus) Team DSM 66 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 67 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:03 68 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:05 69 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 0:01:06 70 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:01:08 71 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:09 72 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:10 73 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 74 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 75 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:01:11 76 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 77 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:12 78 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:13 79 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 80 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:01:14 81 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 82 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:15 83 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:01:16 84 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 85 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 86 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 0:01:17 87 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:18 88 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 89 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:01:19 90 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:20 91 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:01:23 92 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:25 93 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 94 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-up Nation 0:01:27 95 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 96 Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:30 97 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 98 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 99 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:32 100 Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos 101 Patrick Bevin (Nzl) Israel Start-up Nation 0:01:33 102 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 103 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:34 104 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 105 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:01:35 106 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:01:36 107 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:37 108 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 109 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:40 110 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:41 111 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:01:42 112 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:01:43 113 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 114 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 0:01:44 115 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:01:45 116 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 117 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:01:47 118 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 119 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:01:48 120 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:01:50 121 Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange 122 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:51 123 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 124 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:01:53 125 Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech 126 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 0:01:55 127 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:57 128 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 129 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:58 130 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:02:03 131 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 132 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:02:09 133 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:02:10 134 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:13 135 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 0:02:17 136 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:02:19 137 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:20 138 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 0:02:21 139 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:02:34 140 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:46 141 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 0:02:51 142 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 143 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 0:02:59 144 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:03:05 145 Andrey Amador (Crc) Ineos Grenadiers 0:03:06 146 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 0:03:07 147 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:03:54 148 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:05:38 149 Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo 0:07:43 150 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 0:07:51 151 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 0:08:20 152 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:08:50 153 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:03 154 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:09:09 155 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:46 156 Matteo Pelucchi (Ita) Team Qhubeka Assos 0:11:05 157 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 0:11:47 158 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:15:27 159 Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie 0:16:05 Париж-Ницца-2021. 