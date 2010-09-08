Саймон Йейтс – победитель 5 этапа Париж-Ницца-2019

Саймон Йейтс, Михал Квятковски, Эган Берналь о 5-м этапе Париж-Ницца-2019

26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс одержал первую в карьере победу в индивидуальной гонке на время, выиграв разделку на 5-м этапе гонки Париж-Ницца-2019. Дистанцию в 25,5 км Саймон Йейтс преодолел за 30 минут 26 секунд со средней скоростью 50,273 км/ч. На отсечке 15 км он показал второй результат, его скорость до первой отсечки составила 47,368 км/ч, от отсечки до финиша - 55,102 км/ч.

Ближайшим соперником Саймона Йейтса на 5-м этапе стал немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Нильс Политт, уступивший британскому гонщику 7 секунд. Михал Квятковски (Sky) сохранил на плечах майку лидера, он уступил Саймону Йейтсу 11 секунд. Товарищ Квятковского по команде Sky Эган Берналь, финишировавший на разделке с 6-м результатом, поднялся на вторую строчку общего зачёта.

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Саймон Йейтс: «Я очень доволен выступлением, но не ожидал, что выиграю. Мне не верилось, что этот рельеф мне подходит, потому что не было холмов. Над своей разделкой последние несколько лет я работал довольно много, но не ожидал, что сегодня проеду быстрее всех.

На старте этапа думал, что это разделка для специалистов. Всё время прямая дорога, без поворотов, где надо было бы тормозить. Для гонщика такого телосложения как я разделка довольно неприятная. Подъём в середине не был особенно трудным, подъём к финишу был труднее. Я очень счастлив, что выиграл. И это моя самая первая победа в индивидуальной гонке на время за всё время выступления в гонках».

Михал Квятковски: «В разделке я не боролся за победу, а защищал жёлтую майку лидера. Я доволен, что остался лидером и даже выиграл время у соперников. Борьба ещё не окончена, хотя мы и на хорошей позиции».

Эган Берналь: «Думаю, я хорошо проехал разделку. Если честно, ожидал, что проиграю гораздо больше, ведь я не специалист. Считаю, что сейчас мы хорошо идём в гонке, у нас две карты, которые можем разыграть. Квятковски очень силён, он прекрасно проходит горы. Михал – наш лидер. У нас хороший состав, чтобы помочь ему в горах. Сейчас наша цель – победа на Париж-Ницце, будем стараться выиграть гонку с ним. Конечно, хорошо было бы выиграть этап, но мы не собираемся рисковать общим зачётом ради этапа».