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Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наиро Кинтана о Туре Швейцарии-2018

Ричи Порт – победитель Тура Швейцарии-2018

 

 

  33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт одержал победу на Туре Швейцарии-2018, став вторым в истории после Эдди Меркса гонщиком, выигравшим в своей карьере Париж-Ниццу, Вуэльту Каталонии, Тур Романдии и Тур Швейцарии.

 

  На протяжении всей гонки после победы в командной гонке на время, открывшей Тур Швейцарии, команда BMC удерживала жёлтую майку лидера. Сначала её надел Стефан Кюнг, передавший её после 5 этапа своему капитану Ричи Порту.

 

  Стефан Кюнг также завершил гонку победой на финальном 9-м этапе. 34,1 км дистанцию индивидуальной гонки на время швейцарский гонщик преодолел за 39 минут 44 секунды и обошёл на 19 секунд своего ближайшего соперника Сёрена Крага Андерсена (Sunweb). Стефан Кюнг проехал дистанцию со средней скоростью 51,342 км/ч. На первой промежуточной отсечке он был 5-м, на второй – 2-м, а на финише показал лучшее время.

 

  Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг финишировал 8-м на 9-м этапе, благодаря чему смог подняться на подиум Тура Швейцарии-2018, где занял 2-е место в общем зачёте, уступив 1 минуту 2 секунды победителю Ричи Порту.

 

  28-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана завершил Тур Швейцарии-2018 с победой на горном этапе и третьим местом в общем зачёте.

 

 Photo credit: ©Bettiniphoto

 

 Ричи Порт: «Не будем ходить вокруг да около. Тур Швейцарии – очень престижная гонка. Называть её подготовительной неуважительно, потому что победа на этой гонке значит очень много. Было бы хорошо выиграть здесь этап, возможно, если бы в четверг отрыв не удержался, у меня бы получилось. Но целью была победа в генеральной классификации, и я счастлив, что у меня получилось её достичь. Думаю, результат, показанный здесь – хороший знак перед Тур де Франс, я смог победить сильных соперников. Посвящаю победу Анди Рису, это его домашняя гонка.

 

  Если со стороны казалось, что я проехал гонку без проблем, то это всё благодаря фантастической работе команды. Во время гонки нам не помогали другие команды. Я немного беспокоился сегодня о том, как проедут разделку такие ребята как Келдерман, и рад, что с начала гонки мы набрали достаточно преимущества.

 

  Я не выступал в гонках после Тура Романдии, был дома, ждал рождения сына, который появился на свет две недели назад. С ним вместе я провёл дома лишь один вечер. Теперь с радостью возвращаюсь домой, у меня будет немного времени перед тренировочным лагерем. Надеюсь, на Тур де Франс я буду ещё сильнее».

 

  Якоб Фульсанг: «Этот великолепный результат даёт мне огромную уверенность перед Тур де Франс-2018. В прошлом году я выиграл Критериум Дофине. Сейчас – 2-й на Туре Швейцарии. Это говорит о том, что я на верном пути. Сегодня в разделке я выложился полностью, всё прошло идеально. Я много работал над разделкой в этом году, и это себя оправдало. Я очень счастлив подняться на подиум. Верно, что мы не смогли хорошо проехать командную гонку в начале, но этап за этапом наша команда выступала всё лучше. Финальный подиум – прекрасная награда всем нам. В ближайшие дни проведу разведку нескольких этапов Тур де Франс-2018, а затем продолжу подготовку».

 

 Наиро Кинтана: «Всегда хочется достичь большего, но считаю, что сегодня я справился довольно хорошо. Понятно, что разделка – дисциплина, над которой я должен продолжать работать до конца своей карьеры. Но сегодня я спокойно разложил силы по дистанции, у меня не было спадов. Плоский рельеф для меня более сложный, но я прошёл дистанцию не хуже более мощных гонщиков.

 

  Я вполне удовлетворён тем, что финишировал на подиуме. Самый главный итог гонки для меня, что я хорошо чувствовал себя все девять дней, вернулся в гонки с правильным настроем. Гонка прибавила уверенности в себе, к тому же мы отлично сработались с товарищами по команде, сразу понимаем, когда кому-то что-то необходимо сделать. Это важно, когда впереди следующая цель – Тур де Франс, к которой мы так упорно и тщательно готовимся, мысли о которой не покидали нас на протяжении всего Тура Швейцарии. Сейчас остаётся продолжать тренировки, крутить педали до того, как отправимся во Францию».

 

 

Результаты Тура Швейцарии-2018

 

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Теги к статье: Ричи Порт Наиро Кинтана Якоб Фульсанг Richie Porte Jakob Fuglsang Nairo Quintana Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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  1. kimi

    Сегодня, 22:34 | Регистрация: 2.07.2016

    сработанность в мувистаре оставляет желать лучшего

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Le Tour de Savoie Mont Blanc

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Комментарии

  • kimi
    Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наир ... (1)
    kimi-Фото

    сработанность в мувистаре оставляет желать лучшего

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (11)
    Андрон-Фото
    Мне кажется, Оомену было трудно - накрутил без перерывов уже 2 с лишним месяца. Проехал рыжий очень достойно в такой ситуации. А вот Келдерман довольно невзрачно проехал разделку, для капитана на Тур это не результат, надо форму набирать. IMHO.
  • Sezar
    Тур Словении-2018. Этап 5 (7)
    Sezar-Фото

    Офигеть! Талантливый Соза проиграл почти 5 минут. А Примож так или иначе наведет шороху на Туре. Не удивлюсь, если втйдет в пятерку.

  • Arciv
    Тур Словении-2018. Этап 5 (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: kwwk
    Что-то мне подсказывет, что в именно Роглич, а не Кройсвик будет главным на ТДФ в команде.
    Роглич 3 недели не тянет пока,он сам говорил. Да и не такой он горняк. Другое дело, каков сейчас Кройсвик.
  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (11)
    velodoctor-Фото

    То есть вы не сомневались что Фульсанг быстрее Кельдермана проедет разделку? Какие предпосылки были?

  • Rokka
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (11)
    Rokka-Фото
    1 и 2 места как я и ожидал. Хоть и в Фульсанга особо не верили, но в его разделке я почему то не сомневался. Правда ожидал на третьем месте увидеть Келдермана или Оомена, оба тоже весьма хороши в разделке.

    А вообще, весь Санвеб хорошо проехал, и Арндт и Мэтьюс и Гешке
  • kimi
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (11)
    kimi-Фото

    по разделке молодцы: фульс, кангерт, сиваков, метьюс, андерсен и наверно улисси.

    плохо или слабо: порт, кинтана, ланда, келдерман, слагтер, крюйсвик, моллема и некоторые другие

  • sixpack
    Тур Словении-2018. Этап 5 (7)
    sixpack-Фото

    Арсланов, увы, провалился. С Батей в одно время проехал. Даже без вчерашней поломки с такой разделкой  он бы высоко не заехал.

     

    Но вообще русвеловцы активно ехали гонку и толково. Арсланов.... что-то меняется

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2018. Этап 9 (11)
    sixpack-Фото

    хороший результата Павла, и в разделке, и итоговый. Состав был не хилый, даже с учетом близости ТДФ

  • kwwk
    Тур Словении-2018. Этап 5 (7)
    kwwk-Фото

    Что-то мне подсказывет, что в именно Роглич, а не Кройсвик будет главным на ТДФ в команде.

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6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
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