Ричи Порт, Якоб Фульсанг, Наиро Кинтана о Туре Швейцарии-2018

Ричи Порт – победитель Тура Швейцарии-2018

33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт одержал победу на Туре Швейцарии-2018, став вторым в истории после Эдди Меркса гонщиком, выигравшим в своей карьере Париж-Ниццу, Вуэльту Каталонии, Тур Романдии и Тур Швейцарии.

На протяжении всей гонки после победы в командной гонке на время, открывшей Тур Швейцарии, команда BMC удерживала жёлтую майку лидера. Сначала её надел Стефан Кюнг, передавший её после 5 этапа своему капитану Ричи Порту.

Стефан Кюнг также завершил гонку победой на финальном 9-м этапе. 34,1 км дистанцию индивидуальной гонки на время швейцарский гонщик преодолел за 39 минут 44 секунды и обошёл на 19 секунд своего ближайшего соперника Сёрена Крага Андерсена (Sunweb). Стефан Кюнг проехал дистанцию со средней скоростью 51,342 км/ч. На первой промежуточной отсечке он был 5-м, на второй – 2-м, а на финише показал лучшее время.

Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг финишировал 8-м на 9-м этапе, благодаря чему смог подняться на подиум Тура Швейцарии-2018, где занял 2-е место в общем зачёте, уступив 1 минуту 2 секунды победителю Ричи Порту.

28-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана завершил Тур Швейцарии-2018 с победой на горном этапе и третьим местом в общем зачёте.

Photo credit: ©Bettiniphoto

Ричи Порт: «Не будем ходить вокруг да около. Тур Швейцарии – очень престижная гонка. Называть её подготовительной неуважительно, потому что победа на этой гонке значит очень много. Было бы хорошо выиграть здесь этап, возможно, если бы в четверг отрыв не удержался, у меня бы получилось. Но целью была победа в генеральной классификации, и я счастлив, что у меня получилось её достичь. Думаю, результат, показанный здесь – хороший знак перед Тур де Франс, я смог победить сильных соперников. Посвящаю победу Анди Рису, это его домашняя гонка.

Если со стороны казалось, что я проехал гонку без проблем, то это всё благодаря фантастической работе команды. Во время гонки нам не помогали другие команды. Я немного беспокоился сегодня о том, как проедут разделку такие ребята как Келдерман, и рад, что с начала гонки мы набрали достаточно преимущества.

Я не выступал в гонках после Тура Романдии, был дома, ждал рождения сына, который появился на свет две недели назад. С ним вместе я провёл дома лишь один вечер. Теперь с радостью возвращаюсь домой, у меня будет немного времени перед тренировочным лагерем. Надеюсь, на Тур де Франс я буду ещё сильнее».

Якоб Фульсанг: «Этот великолепный результат даёт мне огромную уверенность перед Тур де Франс-2018. В прошлом году я выиграл Критериум Дофине. Сейчас – 2-й на Туре Швейцарии. Это говорит о том, что я на верном пути. Сегодня в разделке я выложился полностью, всё прошло идеально. Я много работал над разделкой в этом году, и это себя оправдало. Я очень счастлив подняться на подиум. Верно, что мы не смогли хорошо проехать командную гонку в начале, но этап за этапом наша команда выступала всё лучше. Финальный подиум – прекрасная награда всем нам. В ближайшие дни проведу разведку нескольких этапов Тур де Франс-2018, а затем продолжу подготовку».

Наиро Кинтана: «Всегда хочется достичь большего, но считаю, что сегодня я справился довольно хорошо. Понятно, что разделка – дисциплина, над которой я должен продолжать работать до конца своей карьеры. Но сегодня я спокойно разложил силы по дистанции, у меня не было спадов. Плоский рельеф для меня более сложный, но я прошёл дистанцию не хуже более мощных гонщиков.

Я вполне удовлетворён тем, что финишировал на подиуме. Самый главный итог гонки для меня, что я хорошо чувствовал себя все девять дней, вернулся в гонки с правильным настроем. Гонка прибавила уверенности в себе, к тому же мы отлично сработались с товарищами по команде, сразу понимаем, когда кому-то что-то необходимо сделать. Это важно, когда впереди следующая цель – Тур де Франс, к которой мы так упорно и тщательно готовимся, мысли о которой не покидали нас на протяжении всего Тура Швейцарии. Сейчас остаётся продолжать тренировки, крутить педали до того, как отправимся во Францию».

Результаты Тура Швейцарии-2018