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Филиппо Ганна – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2021

Филиппо Ганна, Тадей Погачар, Жуан Алмейда, Луис-Леон Санчес о 2-м этапе Тура ОАЭ-2021

 

 

  Чемпион мира в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна одержал победу на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. На  полностью равнинной разделке 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers преодолел дистанцию в 13 км за 13 минут 56 секунд со средней скоростью 55,981 км/ч. Его ближайшим соперником стал 22-летний швейцарский велогонщик команды EF Education-Nippo Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger), который уступил Ганне 14 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул 22-летний датский велогонщик  команды UAE Team Emirates Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg).

Филиппо Ганна – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Филиппо Ганна – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Филиппо Ганна – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар  (UAE Team Emirates) возглавил генеральную классификацию. 22-летний словенский велогонщик финишировал с четвёртым результатом, уступив Филиппо Ганне 24 секунды. Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда, финишировавший в разделке 6-м, поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Тадею Погачару 5 секунд. Алмейда возглавляет классификацию по очкам и стартует на 3-м этапе в зелёной майке.

 

  Филиппо Ганна: «Победа в разделке никогда не даётся легко, даже если у тебя хорошо идёт нога и предельная концентрация. К счастью, тело было готово сегодня к таким усилиям. Для меня и команды это фантастический результат.

 

  Немного странно было ехать по пустыне – я впервые участвую в Туре Объединённых Арабских Эмиратов. Удерживать скорость 55 – 56 км/ч было сложно. Я очень доволен результатом, потому что выиграть в радужной майке потрясающе. Я чемпион мира в разделке, индивидуальные гонки для меня привычны, но не такая, потому что каждая гонка – это новый тест. Следующая разделка будет на Тиррено-Адриатико-2021.

 

   Вчера нам пришлось остановиться на санитарную паузу, и в это время образовались эшелоны. К счастью, Адам Йейтс находился впереди. Мы надеемся, что он сможет снова надеть красную майку лидера, как в прошлом году.

 

В этой гонке большую роль играет ветер, многое может поменяться. Сейчас моя главная задача – помогать Адаму, особенно перед подъёмами».

 

  Тадей Погачар: «Ещё перед разделкой я видел, что у меня хорошая форма. В итоге отлично проехал разделку, очень доволен результатом. Лидерская майка – это очень хорошо для команды. Мы можем с уверенностью стартовать на следующих этапах. Сегодня был «плоский стол», но мне очень понравилось. Я тренировался на равнине так же много, как и в горах. Иногда предпочитаю горы, но иногда мне приносит удовольствие езда по равнине, особенно в разделках, очень интересной дисциплине. Мне очень нравится выступать на разделочном велосипеде.

 

  Сегодня я больше сфокусировался на себе, показал лучшее время, чем если бы думал о способностях Жуана Алмейды. Перед стартом я думал о том, насколько он хорош. От своего выступления я не ожидал ничего особенного. Просто ехал для себя. Думаю, проехал свою лучшую разделку для такого небольшого расстояния. С точки зрения моих перспектив выступил отлично. Пять секунд над Алмейдой – не так много, но всё равно это преимущество. Сейчас я буду защищаться, а ему надо атаковать. Легче контролировать, чем выиграть время. Впереди ещё пять этапов, многое может произойти. Завтра труднейший финиш в гору. Надеюсь, что нога пойдёт так хорошо, как только возможно.

 

  Небольшое  преимущество в том, что я хорошо знаю Джебель Хафит по прошлому году, и мы здесь проводили тренировочный лагерь. Но на подъёме будет важна мощночть, а не знание каждого метра подъёма. На вершине победит сильнейший. Я просто хочу быть первым на вершине».

 

  Жуан Алмейда: «Сегодня было очень ветрено, но я выложился полностью, и очень доволен. Разделка была короткой, но очень трудной. Я не знал, чего ожидать. В конце был важен разрыв времени, между мной и Тадеем Погачаром он довольно маленький. Мы идём близко.

 

  Думаю, перед королевским горным этапом я на отличной позиции, хотя никогда прежде не проходил Джебель Хафит и не знаю эти дороги. Это небольшой минус, но не думаю, что это имеет большое значение. Конечно, будет трудно. До того, как начнём проходить этот подъём, будет долгий день. Будем надеяться на лучшее.

 

  Это моя первая гонка в сезоне, приятно знать, что я на подиуме после двух трудных этапов».

 

  Луис-Леон Санчес: «Я стремился показать хороший результат в сегодняшней «разделке», и я очень доволен своим выступлением. Я знал, что будет практически невозможно побороться за победу против такого большого специалиста, как Филиппо Ганна, так что моей главной задачей было проехать так быстро, как только можно, и думаю, что у меня получилось. Я провел хорошую разминку утром, так что на старте был в полной готовности. В итоге, смог полностью выложиться на дистанции. Несмотря на не самый хороший старт гонки вчера, чувствую себя хорошо и надеюсь, что вместе с командой мы сможем добиться хороших результатов».

 

 

Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2021

 

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ UAE Tour велогонка Мирового тура Тур ОАЭ-2021

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Комментарии

  • shain
    Приглашения на классику E3 Sax ... (1)
    shain-Фото

    Жермен за 9 лет стала полностью непригодна:)

  • tds
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (16)
    tds-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Старичок ЛуЛу 5й результат показал. Ничего себе. А вот другой престарелый Фруми ваще отпад. И на что он еще может претендовать в этом сезоне? Наивные все. Какая пятая победа на туре? Он катит лишь бы доехать. А в горах ваще встанет. Израиль взял его просто пропиарить себя в плане повышенного интереса к команде со стороны СМИ. И не думаю, что они строят иллюзии по поводу его чемпионства в целом.
    Реклама, двигатель торговли!
  • EL-Fenomeno
    Джанлука Брамбилла – победител ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Вот именно: и не только для Трэка, а для Италии с её итальянцами-горняками на французской гонке/территории)
  • Владимир__BLR
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (10)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Earl57
    На Тиррено разделка очень короткая

    Так и здесь 13км по плоскачу...

  • SportSpirit
    Джанлука Брамбилла – победител ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Для Брамбиллы, что называется, все звезды сошлись. Но ведь и ноги оказалась при нем) 

     

    "Ветераны" из Трека отлично начали сезон!  

  • AzaKonta
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (16)
    AzaKonta-Фото
    Вот и новички Астаны отметились. А то здесь кто то вонял, почему и зачем типа кто такие. Чем не результат для первой гонки. Дальше больше
  • RVL
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (16)
    RVL-Фото
    Спасибо..а то я устал искать его... терпения не хватило.
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (16)
    Earl57-Фото

    Филиппо Ганна: Увидеть, как передо мной едет Винченцо Нибали, было огромной мотивацией.

    "Винченцо - великий чемпион. Он много выигрывал в своей карьере. Увидеть, как он едет впереди меня, было огромной мотивацией пойти еще быстрее. Я пытался его обогнать, но он пересек черту чуть раньше".

     

    Уважение может и таким образом выражаться))

     

    Так и у Нибали тоже мотивация была идти быстрее)) И не дать догнать себя...

     

  • ROSt
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (10)
    ROSt-Фото

    Слабаки (((((((((((( 

    А могли святкувати на фініші !!!!!!!

    drinks

  • ROSt
    Тур ОАЭ-2021. Этап 2 (16)
    ROSt-Фото

    хрис-хрум +1,36 ... 83-й good

    снадобьє скінчилося ... 

    немає більше "пшик-пшика" від астми !!!

    та багато-томних виправдань від адвокатів із "ская" ...

    clapping

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
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