Филиппо Ганна – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2021

Филиппо Ганна, Тадей Погачар, Жуан Алмейда, Луис-Леон Санчес о 2-м этапе Тура ОАЭ-2021

Чемпион мира в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна одержал победу на 2-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. На полностью равнинной разделке 24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers преодолел дистанцию в 13 км за 13 минут 56 секунд со средней скоростью 55,981 км/ч. Его ближайшим соперником стал 22-летний швейцарский велогонщик команды EF Education-Nippo Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger), который уступил Ганне 14 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул 22-летний датский велогонщик команды UAE Team Emirates Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg).

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates) возглавил генеральную классификацию. 22-летний словенский велогонщик финишировал с четвёртым результатом, уступив Филиппо Ганне 24 секунды. Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда, финишировавший в разделке 6-м, поднялся на вторую строчку общего зачёта, где проигрывает Тадею Погачару 5 секунд. Алмейда возглавляет классификацию по очкам и стартует на 3-м этапе в зелёной майке.

Филиппо Ганна: «Победа в разделке никогда не даётся легко, даже если у тебя хорошо идёт нога и предельная концентрация. К счастью, тело было готово сегодня к таким усилиям. Для меня и команды это фантастический результат.

Немного странно было ехать по пустыне – я впервые участвую в Туре Объединённых Арабских Эмиратов. Удерживать скорость 55 – 56 км/ч было сложно. Я очень доволен результатом, потому что выиграть в радужной майке потрясающе. Я чемпион мира в разделке, индивидуальные гонки для меня привычны, но не такая, потому что каждая гонка – это новый тест. Следующая разделка будет на Тиррено-Адриатико-2021.

Вчера нам пришлось остановиться на санитарную паузу, и в это время образовались эшелоны. К счастью, Адам Йейтс находился впереди. Мы надеемся, что он сможет снова надеть красную майку лидера, как в прошлом году.

В этой гонке большую роль играет ветер, многое может поменяться. Сейчас моя главная задача – помогать Адаму, особенно перед подъёмами».

Тадей Погачар: «Ещё перед разделкой я видел, что у меня хорошая форма. В итоге отлично проехал разделку, очень доволен результатом. Лидерская майка – это очень хорошо для команды. Мы можем с уверенностью стартовать на следующих этапах. Сегодня был «плоский стол», но мне очень понравилось. Я тренировался на равнине так же много, как и в горах. Иногда предпочитаю горы, но иногда мне приносит удовольствие езда по равнине, особенно в разделках, очень интересной дисциплине. Мне очень нравится выступать на разделочном велосипеде.

Сегодня я больше сфокусировался на себе, показал лучшее время, чем если бы думал о способностях Жуана Алмейды. Перед стартом я думал о том, насколько он хорош. От своего выступления я не ожидал ничего особенного. Просто ехал для себя. Думаю, проехал свою лучшую разделку для такого небольшого расстояния. С точки зрения моих перспектив выступил отлично. Пять секунд над Алмейдой – не так много, но всё равно это преимущество. Сейчас я буду защищаться, а ему надо атаковать. Легче контролировать, чем выиграть время. Впереди ещё пять этапов, многое может произойти. Завтра труднейший финиш в гору. Надеюсь, что нога пойдёт так хорошо, как только возможно.

Небольшое преимущество в том, что я хорошо знаю Джебель Хафит по прошлому году, и мы здесь проводили тренировочный лагерь. Но на подъёме будет важна мощночть, а не знание каждого метра подъёма. На вершине победит сильнейший. Я просто хочу быть первым на вершине».

Жуан Алмейда: «Сегодня было очень ветрено, но я выложился полностью, и очень доволен. Разделка была короткой, но очень трудной. Я не знал, чего ожидать. В конце был важен разрыв времени, между мной и Тадеем Погачаром он довольно маленький. Мы идём близко.

Думаю, перед королевским горным этапом я на отличной позиции, хотя никогда прежде не проходил Джебель Хафит и не знаю эти дороги. Это небольшой минус, но не думаю, что это имеет большое значение. Конечно, будет трудно. До того, как начнём проходить этот подъём, будет долгий день. Будем надеяться на лучшее.

Это моя первая гонка в сезоне, приятно знать, что я на подиуме после двух трудных этапов».

Луис-Леон Санчес: «Я стремился показать хороший результат в сегодняшней «разделке», и я очень доволен своим выступлением. Я знал, что будет практически невозможно побороться за победу против такого большого специалиста, как Филиппо Ганна, так что моей главной задачей было проехать так быстро, как только можно, и думаю, что у меня получилось. Я провел хорошую разминку утром, так что на старте был в полной готовности. В итоге, смог полностью выложиться на дистанции. Несмотря на не самый хороший старт гонки вчера, чувствую себя хорошо и надеюсь, что вместе с командой мы сможем добиться хороших результатов».