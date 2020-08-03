- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:35
Жулиан Алафилипп и Зденек Штыбар о Страде Бьянке-2020
Победитель Страде Бьянке-2019 Жулиан Алафилипп не сумел защитить свой титул. Неудачи постоянно преследовали 28-летнего французского гонщика команды Deceuninck-Quick Step – сначала была череда механических проблем всего через 10 км после старта. Из-за сломанного колеса Алафилиппу пришлось догонять пелотон, но на секторе Монте-Санта-Мария он проколол колесо в пятый раз.
Жара под сорок градусов тоже стала одним из факторов, повлиявших гонку. В итоге Жулиан Алафилипп финишировал 24-м через 15 минут после победителя, Ваута ван Арта (Jumbo-Visma). Товарищ Алафилиппа по команде, 34-летний чешский гонщик Зденек Штыбар, побеждавший на Страде Бьянке в 2015 году, стал лучшим из команды Deceuninck-Quick Step, финишировав 6-м. Это его шестой результат в топ-10 за все шесть участий в классике (помимо победы Штыбар дважды был четвёртым, один раз седьмым, один раз вторым).
Жулиан Алафилипп: «Потерял счёт, сколько раз я останавливался и возвращался. Бороться за результат оказалось невозможно. Механические проблемы осложнили гонку, как будто она и без того недостаточно тяжёлая. Но из уважения к Страде Бьянке, которую люблю, я хотел доехать до финиша.
Я впервые вышел на старт после Париж-Ниццы. Несмотря на все неудачи, с которыми столкнулся, было полезно проверить себя в гонке после возобновления сезона».
Зденек Штыбар: «Хорошо, что снова финишировал в топ-10, но перед стартом я нацеливался на большее. Физическая форма хорошая, но мне было тяжело из-за жары. Именно поэтому я упустил, когда надо было ответить на атаку, расколовшую пелотон. Но из опыта я знал, что паниковать нельзя. Поэтому старался держать ровную скорость, и по мере продвижения гонки чувствовал себя лучше и лучше.
Было трудно, но, несмотря на это, хорошо вернуться в гонки вместе с командой. Очень скучал по этим ощущениям. Я доволен результатом и счастлив, что мы снова выступаем после пяти долгих месяцев!»
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