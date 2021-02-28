Давиде Баллерини - победитель Omloop Het Nieuwsblad-2021

Давиде Баллерини, Джейк Стюарт и Сеп Ванмарке о классике «Омлоп Хет Ниусблад»-2021

26-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Давиде Баллерини одержал победу на классике Мирового тура Омлоп Хет Ниусблад-2021 (Omloop Het Nieuwsblad). Классика, которую называют «Мини-Туром Фландрии», завершилась общим спринтом.

Атака Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который попробовал в одиночку уехать из небольшой группы за 32 км до финиша, а затем попытка Джанни Москона (Ineos Grenadiers), который попытался уехать в одиночку за 16 км до финиша, не увенчались успехом. Свою роль сыграл встречный ветер. Небольшая группа фаворитов, в числе которых был Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Кристоф Лапорт (Cofidis), Маттео Трентин (UAE Team Emirates), Давиде Баллерини, державшая полминуты преимущества, на подъезде к Босбергу объединилась с пелотоном.

Чемпион мира Жулиан Алафилипп остался работать в голове пелотона. Флориан Сенешаль (Deceuninck-Quick Step) вывез Давиде Баллерини на позицию для спринта, и итальянский гонщик завершил работу своих товарищей по команде, опередив ближайшего соперника с уверенным преимуществом.

21-летний британский велогонщик команды Groupama-FDJ Джейк Стюарт (Jake Stewart) финишировал вторым. 32-летний бельгийский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke), победитель "Омлоп Хет Ниусблад"-2012, в третий раз в карьере финишировал на «Омлоп Хет Ниусблад» третьим.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step): «Мечта сбылась! Не могу поверить, не хватает слов, чтобы описать, что эта победа значит для меня. Я всего второй раз в карьере еду «Омлоп». Победить после того, как во время дебюта на этой гонке два года назад я упал, невероятно.

Гонка не была лёгкой, но мы продолжали вести и верили в себя, даже когда отрыв дня лидировал с преимуществом в восемь минут. Тим (Деклерк) снова был грандиозен, а потом Жулиан попытался уехать в своём стиле, но встречный ветер работал против него. Когда его поймали, он сказал мне, что это будет мой день. Вся команда работала на меня. Когда чемпион мира говорит тебе такие слова, это придаёт сил. Все настолько в меня верили и прилагали все силы ради меня, что единственное, что могу сделать – снять шляпу и сказать им большое спасибо.

Помню, смотрел в детстве, как эта команда крушит брусчатку. Поэтому победа в такой гонке в майке команды наполняет меня огромной гордостью. Сегодня сбылась большая мечта. Открывающий уик-энд классик важен для Deceuninck-Quick Step, я рад, что этой победой мы принесли радость многим людям».

Джейк Стюарт (Groupama-FDJ): «Когда на «Этуаль де Бессеж» занял высокое место, сам немного удивился. Но когда стартуешь на гонке с уверенностью, и нога идёт хорошо, то можно показать результат. Сегодня тоже был немного удивлён, но на Бессеже нога шла, форма осталась и сегодня. Я всегда готовлюсь к этой гонке.

Хорошая погода и отсутствие ветра позволили сегодня прибыть на финиш большой группе. Последние два года меня очень хорошо поддерживали в развивающей команде Groupama-FDJ. В октябре я стал профессионалом. Эта команда идеально мне подходит, я продолжаю прогрессировать.

От Вольвенберга и до финиша было тяжело. Я с трудом преодолел Мюр, но когда остался в группе, то знал, что мне просто надо удержаться до финиша и сидеть за Стефаном и Кевином, дать им работать на меня. И я смог спринтовать.

Я потерял колесо моих товарищей по команде, но снова нашёл Кевина Женьета (Kevin Geniets) за 500 м до финиша. Он помог мне сесть на колесо гонщиков Quick Step. Я набрал скорость. Но не хватило расстояния, чтобы добрать Баллерини. Я продолжаю удивлять сам себя и людей в этом сезоне. Никто не ожидал от меня второго места. Но команда мне очень помогает, у нас сильная группа на классики. Буду стараться раскрывать свой потенциал.

Моё сердце принадлежит бельгийским гонкам. Хочу на них сделать карьеру».

Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation): «Снова я упал лицом вниз. Кажется, такие падения стали неотъемлемым элементом моих классик. Хорошо, что смог компенсировать это подиумом. В третий раз финишировал третьим на этой гонке, в четвёртый раз на подиуме. Можно сказать, что у меня подписка на эту гонку, уже давно я не поднимался на подиум и не боролся за победу. Последние два года мне это не удавалось.

У нас сильная команда с опытными гонщиками. Конечно, команда хочет развиваться за счёт молодых талантов, но чтобы это получилось, надо сначала заложить базу. А её можно сделать с опытными гонщиками.

После падения, когда я догнал пелотон, мне надо было отдохнуть. Потом команда вывезла меня в голову пелотона на Моленберге, где я находился в первой десятке или в числе двенадцати.

Алафилипп перевернул гонку. Это его право, но если оценивать сейчас, то его атака была непродуманной. Он в одиночку ехал впереди, но в нашей группе нарушилась слаженность. Все ехали на пределе, а гонщики Quick Step сломали ритм. Нас догнали, а после Мюра стало ясно, что всё закончится групповым спринтом.

Для меня это означало, что мне надо работать на Тома Ван Асбрука. Но перед самым финишем он остался за завалом. На этой гонке он уже получил свою порцию неудач. Ситуация требовала быстрого решения, и хотя я потратил много сил, когда ехал на ветру на последних 10 км, мне хотелось попробовать финишировать для команды в топ-10. Я проехал сквозь группу и неожиданно оказался на колесе победителя. Я знал, что это правильное колесо вывезет меня на подиум. Его было достаточно.

Свою роль сыграло несколько факторов. Все устали. Было холодно. Опыт тоже помог, но я не смог бы показать этот результат без хорошей формы. В ней я был уверен, сомнения возникали только в том, что в прошлые два года моя гонка заканчивалась на Берендрис. Не хотелось делать предсказания, но я очень надеялся сегодня хорошо выступить. И надеюсь остаться на этом уровне. Не могу сказать, что продолжаю наращивать форму. Главное, остаться здоровым. На следующих гонках хочу удержать форму и остаться свежим».

Филипп Жильбер (Lotto Soudal) финишировал 5-м: «Атак было не так много, но это не делало гонку легче. Скорость постоянно была высокой, а на последних 70 км всё время был встречный ветер. Поэтому было довольно трудно сделать большие просветы. А высокая скорость в течение всей гонки также означала, мало что можно сделать. В итоге просветы образовались не за счёт ускорений, а из-за завалов.

Когда мы начали Моленберг, я находился слишком далеко позади, но не паниковал, потому что несколько других команд тоже упустили позиции. Вчера на собрании команды я предсказал, что всё сведётся к общему спринту. Поэтому я не тратил силы и не высовывался.

Перед спринтом мне пришлось сильно затормозить перед предпоследним поворотом, потому что меня немного заблокировали Асгрен и Трентин. Потом надо было сильнее продавливать, чтобы закрыть этот просвет. За эти усилия я и заплатил на финише. На финальной прямой не осталось сил на ускорение. Но, конечно, я доволен тем, как проехал гонку. Это даёт уверенность перед предстоящими гонками».