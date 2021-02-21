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Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

Омлоп Хет Ниусблад-2021. Превью

 

  Входящая в календарь гонок Мирового тура  Omloop Het Nieuwsblad-2021 открывает сезон классик 27 февраля. «Младший брат Тура Фландрии» или «Мини-Тур Фландрии», как ещё называют эту гонку, пройдёт в 76-й раз. Организаторы не стали менять маршрут, он будет таким же, как и в прошлом году, когда победу одержал Яспер Стейвен (Trek-Segafredo).

 

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

 

Маршрут «Омплом Хет Ниусблад»-2021

 

 

  На дистанции 200,5 км участники будут преодолевать 13 подъёмов («бергов») и сектора брусчатки. Решающая связка в финале – подъёмы Мюр ван Гераардсберген (Мюр-Капельмюр) за 28 км до финиша и Босберг, после прохождения которого до финиша в Нинове останется 12,8 км по равнине.

 

  Мюр ван Гераардсберген  -  475 м со  средним градиентом  9,3%, а на самых крутых участках – 20%. Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8%, часть подъёма вымощена брусчаткой.

 

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

 

Подъёмы:

 

 1  Leberg (1)          41,9 км от старта /158,1 км до финиша - протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%

 2  Den Ast             75,6 км/124,4 км - 450 м

 3  Katteberg          101,4км/ 98,6   км

 4  Leberg (2)         110,9 км/ 89,1км -  950 м  с 4,2%, max. 13,8%

 5  Rekelberg          126 км/ 74 км  - 800 м с  4,0%, max.  9,0%

 6  Valkenberg         133,9км/ 66,1 км - 540 м с 8,1%, max. 12,8%

 7  Wolvenberg         145,2км / 54,8 км -  645 м с 7,9%, max. 17,3%

 8  Molenberg          157,5км/ 42,5 км  - 463 м с 7,0%, max. 14,2%

 9  Leberg (3)         165 км/ 35км  - 950 м с 4,2%, max. 13,8%

10  Berendries         169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%

11  Elverenberg-Voss.  171,5/ 28,5  - 1268 м с3,6%, max.  9,0%

12  Muur-Kapelmuur     183,3 км/ 16,7км -  475 м с 9,3%, max. 19,8%

13  Bosberg            187,2 км/ 12,8 км  - 980 м с 5,8%, max. 11,0%

 

 

 

 

Участники «Омплом Хет Ниусблад»-2021

 

 

  Под номером 1 на старт выйдет победитель классики прошлого года Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), которому будет помогать в том числе и Мадс Педерсен.

 

  Яспер Стёйвен, победитель «Омлоп Хет Ниусблад-2020»: «Зимой я отлично потренировался. Много времени провёл дома, потому что в декабре у нас не было тренировочного сбора. С января мы провели два тренировочных лагеря, я также ездил на высоту, на Тенерифе, где мне очень нравится проводить свою собственную подготовку к сезону. На прошлой неделе мы с командой усиленно тренировались, проводили симуляцию ситуаций гонки. Было приятно увидеть, что не только я чувствую себя хорошо, но и все товарищи по команде тоже.

 

  Меня не беспокоит, что классика Омлоп – моя первая гонка в сезоне. Не уверен, что необходимо набрать километры в гонках, чтобы быть конкурентоспособным на Омплоп Хет Ниусблад. Считаю, команда учла всё, организовав дополнительные тренировочные лагеря ещё до того, как отменили Вольту Альгарве. Нам не пришлось кидаться что-то искать, чтобы заполнить отсутствие гонок.

 

  Может, напряжение пелотона и будет казаться непривычным первые десять минут, но всегда быстро привыкаешь к гонке. С нетерпением жду выступления в Бельгии. Не секрет, что  гонщики-классики – хорошие друзья. Нам весело вместе. С нетерпением ждём, когда вместе вернёмся в гонки и попробуем выиграть.

 

Возвращаться как защищающий титул чемпион и надевать первый номер всегда приятно».

 

  Конкуренцию в борьбе за победу на «Омлоп Хет Ниусблад» Ясперу Стейвену составят – чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому будет помогать призёр Омлоп прошлого года Ив Лампарт и победитель гонки 2019 года Зденек Штыбар.

 

  Поборется за победу двукратный победитель классики Грег Ван Авермат  и Оливен Насен (AG2R Citroen). Если Грегу Ван Авермату удастся одержать победу, он станет четвёртым в истории гонщиком, выигравшим Омплоп Хет Ниусблад трижды наряду с Петером ван Петегемом (Peter Van Petegem) – 1997, 1998 и 2002 годы, Йозефом Брейером (Joseph Bruyere) – 1974, 1975 и 1980 годы, и Эрнестом Стерксом (Ernest Sterckx) – 1952, 1953 и 1956.

 

  Как и Стейвен, на Омлоп Хет Ниусблад начнёт сезон призёр классики прошлого года Сёрен Краг Андерсен (DSM), а также его товарищ по команде Тьеш Беноот. В числе претендентов также Филипп Жильбер и Тим Велленс  (Lotto Soudal), Маттео Трентин и Александр Кристофф (UAE Team Emirates),  Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Дилан Тёнс (Bahrain-Victorious) и другие.

 

Предварительный стартовый состав Омплоп Хет Ниусблад-2021:

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участникиOmloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

 

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участникиOmloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad классика Омплоп Хет Ниусблад гонка мирового тура

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Комментарии

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2021. Цитаты по ... (1)
    Sezar-Фото

    Ой, не знай. Думаю выиграть на этой Джиро Ремко будет тяжелее чем было бы на прошлогодней ДЖ. Разделок в 2 раза меньше, горы либо оч крутые, либо очень высокие, соперники-не прошлогодний 3 эшелон, а реально специалисты таких гор. Да и подготовка будет недозакончена. Но безумству храбрых..

  • Sezar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Sezar-Фото

    Ну Фрум и глобально не торопится, будет до 40 воевать за 5 титул. Почему бы и нет, одного такого Криса мы уже видали, этот явно круче. Потому считаю, что нормально проехал. Реально молодца.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    RVL-Фото

    Фрум выпал за 3.7 км до финиша
    Вальверде за 1.7.
    Генералам не под Джиро, нет смысла быть в хорошей  форме.

  • Woterman 1980
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Woterman 1980-Фото
    Да поедет ваш Фрумыч, до ТДФ ещё очень далеко. Курдюков же вчера говорил, что Фрум никогда не форсирует подготовку, а тем более сейчас, после длительного перерыва
  • SportSpirit
    Сэм Беннетт – победитель 4 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Понравилось, как отработал этот спринт молодой Деккер. Выбор времени спурта, позиции (нужное колесо - Беннета), аккуратность траектории. Показалось, что он даже давал по тормозам, когда Беннет смещался перед ним влево.  

     

    1998 г.р., открытие Тура ОАЭ. 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Шкипер в работе,  Класс 

    Ужасно не хочется вас разочаровывать, но это было скорее "увы" чем "класс". Сердобольный арабский комментатор едва не расплакался от огорчения, когда увидел как рано Фрум стал отставать от большущей группы.

    Если Фрум говорит, что чувствует себя все лучше и лучше, то это смотря с чем, и главное, с кем сравнивать. С собой прошлогодним, то да, прогресс очевиден. С другими гонщиками, даже его поколения, все очень и очень печально... Уж на что у без малого 41-летнего Вальверде сейчас формы нет вообще, так и он продержался до 3 км до финиша, когда начались атаки из пелотона. Шкипер же выпал из группы примерно на середине подъема, когда градиент был 5%. Это за 10 км до финиша.

    Не смотрите на время спринтеров, они готовятся к двум последним этапам и берегут каждую крупицу своих сил.

     

  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    SportSpirit-Фото

    Рада за Вингегорда! Соревновательная база горного поезда JV на Вуэльте дает свои результаты.  

     

    Погачар тактически грамотно едет за общей победой. Видно, как тяжеловато для себя закатывется. Форма у него не оптимальная, да пока и не надо. А вот победа - надо и будет) 

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Шкипер в работе,  Класс 

  • Gerasim
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (9)
    Gerasim-Фото
    Жалко Луценко... чуть-чуть не хватило

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