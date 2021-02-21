Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

Омлоп Хет Ниусблад-2021. Превью

Входящая в календарь гонок Мирового тура Omloop Het Nieuwsblad-2021 открывает сезон классик 27 февраля. «Младший брат Тура Фландрии» или «Мини-Тур Фландрии», как ещё называют эту гонку, пройдёт в 76-й раз. Организаторы не стали менять маршрут, он будет таким же, как и в прошлом году, когда победу одержал Яспер Стейвен (Trek-Segafredo).

Маршрут «Омплом Хет Ниусблад»-2021

На дистанции 200,5 км участники будут преодолевать 13 подъёмов («бергов») и сектора брусчатки. Решающая связка в финале – подъёмы Мюр ван Гераардсберген (Мюр-Капельмюр) за 28 км до финиша и Босберг, после прохождения которого до финиша в Нинове останется 12,8 км по равнине.

Мюр ван Гераардсберген - 475 м со средним градиентом 9,3%, а на самых крутых участках – 20%. Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8%, часть подъёма вымощена брусчаткой.

Подъёмы:

1 Leberg (1) 41,9 км от старта /158,1 км до финиша - протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%

2 Den Ast 75,6 км/124,4 км - 450 м

3 Katteberg 101,4км/ 98,6 км

4 Leberg (2) 110,9 км/ 89,1км - 950 м с 4,2%, max. 13,8%

5 Rekelberg 126 км/ 74 км - 800 м с 4,0%, max. 9,0%

6 Valkenberg 133,9км/ 66,1 км - 540 м с 8,1%, max. 12,8%

7 Wolvenberg 145,2км / 54,8 км - 645 м с 7,9%, max. 17,3%

8 Molenberg 157,5км/ 42,5 км - 463 м с 7,0%, max. 14,2%

9 Leberg (3) 165 км/ 35км - 950 м с 4,2%, max. 13,8%

10 Berendries 169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%

11 Elverenberg-Voss. 171,5/ 28,5 - 1268 м с3,6%, max. 9,0%

12 Muur-Kapelmuur 183,3 км/ 16,7км - 475 м с 9,3%, max. 19,8%

13 Bosberg 187,2 км/ 12,8 км - 980 м с 5,8%, max. 11,0%

Участники «Омплом Хет Ниусблад»-2021

Под номером 1 на старт выйдет победитель классики прошлого года Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), которому будет помогать в том числе и Мадс Педерсен.

Яспер Стёйвен, победитель «Омлоп Хет Ниусблад-2020»: «Зимой я отлично потренировался. Много времени провёл дома, потому что в декабре у нас не было тренировочного сбора. С января мы провели два тренировочных лагеря, я также ездил на высоту, на Тенерифе, где мне очень нравится проводить свою собственную подготовку к сезону. На прошлой неделе мы с командой усиленно тренировались, проводили симуляцию ситуаций гонки. Было приятно увидеть, что не только я чувствую себя хорошо, но и все товарищи по команде тоже.

Меня не беспокоит, что классика Омлоп – моя первая гонка в сезоне. Не уверен, что необходимо набрать километры в гонках, чтобы быть конкурентоспособным на Омплоп Хет Ниусблад. Считаю, команда учла всё, организовав дополнительные тренировочные лагеря ещё до того, как отменили Вольту Альгарве. Нам не пришлось кидаться что-то искать, чтобы заполнить отсутствие гонок.

Может, напряжение пелотона и будет казаться непривычным первые десять минут, но всегда быстро привыкаешь к гонке. С нетерпением жду выступления в Бельгии. Не секрет, что гонщики-классики – хорошие друзья. Нам весело вместе. С нетерпением ждём, когда вместе вернёмся в гонки и попробуем выиграть.

Возвращаться как защищающий титул чемпион и надевать первый номер всегда приятно».

Конкуренцию в борьбе за победу на «Омлоп Хет Ниусблад» Ясперу Стейвену составят – чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), которому будет помогать призёр Омлоп прошлого года Ив Лампарт и победитель гонки 2019 года Зденек Штыбар.

Поборется за победу двукратный победитель классики Грег Ван Авермат и Оливен Насен (AG2R Citroen). Если Грегу Ван Авермату удастся одержать победу, он станет четвёртым в истории гонщиком, выигравшим Омплоп Хет Ниусблад трижды наряду с Петером ван Петегемом (Peter Van Petegem) – 1997, 1998 и 2002 годы, Йозефом Брейером (Joseph Bruyere) – 1974, 1975 и 1980 годы, и Эрнестом Стерксом (Ernest Sterckx) – 1952, 1953 и 1956.

Как и Стейвен, на Омлоп Хет Ниусблад начнёт сезон призёр классики прошлого года Сёрен Краг Андерсен (DSM), а также его товарищ по команде Тьеш Беноот. В числе претендентов также Филипп Жильбер и Тим Велленс (Lotto Soudal), Маттео Трентин и Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Дилан Тёнс (Bahrain-Victorious) и другие.

Предварительный стартовый состав Омплоп Хет Ниусблад-2021:

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники

Omloop Het Nieuwsblad-2021. Маршрут и участники