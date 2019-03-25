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Зденек Штыбар – победитель классики E3 BinckBank-2019

Зденек Штыбар: «Все гонщики Deceuninck – Quick Step способны побеждать, в этом  сила команды»

 

 

  33-летний чешский гонщик Зденек Штыбар одержал вторую в этом году победу на классике Мирового тура, после Omloop Het Nieuwsblad-2019 поднявшись на первую ступень подиума E3 BinckBank Classic-2019, благодаря чему число побед команды Deceuninck-Quick Step в сезоне достигло 20.

 

  Каспер Асрген и Ильо Кейссе контролировали ситуацию в начале гонки, а затем за 60 км до финиша Боб Юнгельс атаковал на Бойгнеберге и в одиночку переложился в отрыв дня, после чего просеял его на Патерберге. За 30 км до финиша Юнгельс уехал от своих попутчиков, имея в запасе минуту преимущества над группой преследователей, сформировавшейся на Патерберге. В этой группе находился и Зденек Штыбар.

 

  Одиночный отрыв Боба Юнгельса закончился за 7 км до финиша, когда его добрала группа в составе Грега Ван Авермата (CCC), Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Альберто Беттиоля (EF Education First) и  Зденека Штыбара. Боб Юнгельс затем несколько раз пытался атаковать, заставляя соперников закрывать просветы. Зденек Штыбар также пытался уехать от соперников. В финале за 200 м до финиша он ускорился и обошёл Ваута Ван Арта и Грега Ван Авермата, став пятым в истории велоспорта гонщиком, выигравшим в один сезон и классику Омлоп Хет Ниусблад, и Е3 Харельбеке.

 

Зденек Штыбар – победитель классики E3 BinckBank-2019

 Зденек Штыбар – победитель классики E3 BinckBank-2019

 

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Зденек Штыбар: «Я невероятно счастлив! Победить в Харельбеке после Омлопа потрясающе. Но у меня бы не получилось это сделать без невероятной команды. У нас такая сильная команда, все наши гонщики способны побеждать в гонках, именно это одна из причин, которая поворачивает ситуацию в нашу пользу. Боб был творцом моей победы, я бы не выиграл без него. Благодарю его за огромную помощь.

 

  Я сказал Бобу, чтобы он просто уезжал, если чувствует себя хорошо. И вы видели, что его атака создала давление на пелотон, позволив нам сохранить силы. То, что он находился впереди, создало идеальную для меня ситуацию. Мне оставалось просто прикрывать атаки на важных подъёмах.

 

  Когда Боба догнали, я спросил, как он себя чувствует, и сказал ему попытаться ещё раз атаковать, если у него остались силы. Так что он снова поехал вперёд, заставив других преследовать. Потом я ускорился и выдал максимальную скорость, надеялся, что остальным станет тяжело. А у меня ещё оставались силы для спринта. В итоге всё сложилось для нас превосходно.

 

  Думаю, самое большое изменение во мне – приобретённый дополнительный опыт. Каждый год учусь чему-то новому, думаю, в этом разница. Теперь я понимаю, где должен находиться впереди, а где достаточно быть на пятой позиции, а где нужно выйти на вторую, а где я могу вообще быть на 200-й позиции. Думаю, именно это в финале играет роль. Есть годы, когда ты в хорошей форме, но у тебя не получается показать никакого результата, или же ты не побеждаешь. В этом году у меня и форма хорошая, и в гонках нахожусь там, где нужно».

 

 

 

Результаты Е3 BinckBank-2019

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck - Quick Step E3-BinckBank Classic гонка Мирового тура классика

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    sqrudgmcduck-Фото

    Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

  • Meridale
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    Meridale-Фото

    Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Думается Берналю в ближайшее время если что то и грозит, то это никак не непопадание в кадр фото и видео операторов и специально их провоцировать на это не надо)
  • motte
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (3)
    motte-Фото

    Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали?

    Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они  кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квикиgood

     

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: litxaa
    Уважаемые, как говорится "а так тоже можно было"? Я про финиш пешком? Про это ничего не написано в правилах?
    Обычные понты это были детские , чтобы попасть в кадр , мог спокойно докатить до финиша .



    Цитата: Николай Н.
    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.
    На незначимых  гонках , вполне реальны такие побеги , в отличае от больших , где тебя на поседних метрах обязательно проедут мастера спринта .

  • Николай Н.
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Николай Н.-Фото

    Какой смелый побег, на это ещё нужно решиться и тогда заслуженная победа.

  • StVano
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    StVano-Фото


    [/quote]Нельзя бегать без вела как Фрум, а с велосипедом можно.[/quote]

    Бегать без велосипеда по дороге ни кто не запрещает, а вот пересекать финиш надо с великом...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
    Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё.
  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (20)
    Earl57-Фото
    уже пересчитали генеральную классификацию с учетом нейтрализации

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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