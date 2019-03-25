 Зденек Штыбар – победитель классики E3 BinckBank-2019

Зденек Штыбар: «Все гонщики Deceuninck – Quick Step способны побеждать, в этом сила команды»

33-летний чешский гонщик Зденек Штыбар одержал вторую в этом году победу на классике Мирового тура, после Omloop Het Nieuwsblad-2019 поднявшись на первую ступень подиума E3 BinckBank Classic-2019, благодаря чему число побед команды Deceuninck-Quick Step в сезоне достигло 20.

Каспер Асрген и Ильо Кейссе контролировали ситуацию в начале гонки, а затем за 60 км до финиша Боб Юнгельс атаковал на Бойгнеберге и в одиночку переложился в отрыв дня, после чего просеял его на Патерберге. За 30 км до финиша Юнгельс уехал от своих попутчиков, имея в запасе минуту преимущества над группой преследователей, сформировавшейся на Патерберге. В этой группе находился и Зденек Штыбар.

Одиночный отрыв Боба Юнгельса закончился за 7 км до финиша, когда его добрала группа в составе Грега Ван Авермата (CCC), Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Альберто Беттиоля (EF Education First) и Зденека Штыбара. Боб Юнгельс затем несколько раз пытался атаковать, заставляя соперников закрывать просветы. Зденек Штыбар также пытался уехать от соперников. В финале за 200 м до финиша он ускорился и обошёл Ваута Ван Арта и Грега Ван Авермата, став пятым в истории велоспорта гонщиком, выигравшим в один сезон и классику Омлоп Хет Ниусблад, и Е3 Харельбеке.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Зденек Штыбар: «Я невероятно счастлив! Победить в Харельбеке после Омлопа потрясающе. Но у меня бы не получилось это сделать без невероятной команды. У нас такая сильная команда, все наши гонщики способны побеждать в гонках, именно это одна из причин, которая поворачивает ситуацию в нашу пользу. Боб был творцом моей победы, я бы не выиграл без него. Благодарю его за огромную помощь.

Я сказал Бобу, чтобы он просто уезжал, если чувствует себя хорошо. И вы видели, что его атака создала давление на пелотон, позволив нам сохранить силы. То, что он находился впереди, создало идеальную для меня ситуацию. Мне оставалось просто прикрывать атаки на важных подъёмах.

Когда Боба догнали, я спросил, как он себя чувствует, и сказал ему попытаться ещё раз атаковать, если у него остались силы. Так что он снова поехал вперёд, заставив других преследовать. Потом я ускорился и выдал максимальную скорость, надеялся, что остальным станет тяжело. А у меня ещё оставались силы для спринта. В итоге всё сложилось для нас превосходно.

Думаю, самое большое изменение во мне – приобретённый дополнительный опыт. Каждый год учусь чему-то новому, думаю, в этом разница. Теперь я понимаю, где должен находиться впереди, а где достаточно быть на пятой позиции, а где нужно выйти на вторую, а где я могу вообще быть на 200-й позиции. Думаю, именно это в финале играет роль. Есть годы, когда ты в хорошей форме, но у тебя не получается показать никакого результата, или же ты не побеждаешь. В этом году у меня и форма хорошая, и в гонках нахожусь там, где нужно».