Приглашения на Omloop Het Nieuwsblad-2018

Красная майка на Фруме и двойка над головой - сейчас на это фото люди опять отреагируют "как бык на красную тряпку".

Сотни разных, противоположных мнений.

Люди ругаются, сорятся, выясняют отношения, доказывают что-то друг другу, назначают встречи что-бы подраться и выяснить кто компетентнее. Могут убить друг друга)

Администрация знает как активизтровать пользователей. Знает как подлить масло в огонь.

Пятилетку за 4 года, а это фото Фрума раз в неделю на форум!

Будем знать кто и что сказал по этому поводу.

Но вы никому не верьте. Мне сказала уборщица с ДЮСШ, что пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях.

Что бы ему не советовал его друг Нибали.