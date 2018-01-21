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Приглашения на Omloop Het Nieuwsblad-2018

Приглашения на Omloop Het Nieuwsblad-2018

 

 

  Бельгийская классика Omloop Het Nieuwsblad, однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 24 февраля 2018 года. Организаторы объявили список 8 проконтинентальных команд, получивших приглашение для участия в классике:

 

 

 

Cofidis,

Roompot - NL Loterij,

Fortuneo Samsic,

Vital Concept Cycling Club,

Sport Vlaanderen - Baloise,

Wanty-Groupe Gobert,

WBVeranAquaPro

Vérandas Willems-Crelan.

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Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad-2018

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Colombia Oro y Paz


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Комментарии

  • Юджин
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (1)
    Юджин-Фото

    Красная майка на Фруме и двойка над головой - сейчас на это фото люди опять отреагируют "как бык на красную тряпку".

     

    Сотни разных, противоположных мнений.

    Люди ругаются, сорятся, выясняют отношения, доказывают что-то друг другу, назначают встречи что-бы подраться и выяснить кто компетентнее. Могут убить друг друга)

     

    Администрация знает как активизтровать пользователей. Знает как подлить масло в огонь. 

     

    Пятилетку за 4 года, а это фото Фрума раз в неделю на форум!

    Будем знать кто и что сказал по этому поводу. 

     

    Но вы никому не верьте. Мне сказала уборщица с ДЮСШ, что пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях.

     

    Что бы ему не советовал его друг Нибали. 

     

  • Крайний
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (31)
    Крайний-Фото

    Аль Капоне же нашли за что закрыть. biggrin

  • ЧОРНЫЙ
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Французы считают, что этот тип пришел к ним в дом и нагадил на столе...
  • ЧОРНЫЙ
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    100500
  • Александра
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    Александра-Фото

    Цитата: RVL
    мне сложно понять людей оправдывающих мошенника, ехидно намекая на лживость аппонента, вообще не зная его. его поступков. просто аппелируя к грешности людей как таковых.   вы из какой секты, ребята? ))
    зомби что ли
     

     

    Да никто его не опрадывает! То есть, я не оправдываю.) Он много, чего наворотил. Но это же не повод каждый раз при его упоминании впадать в священное негодование.

    Я  не зомби, не судья и у меня нет белого пальто; я зритель, далекй от реального Ленса настолько, насколько он далек от меня. Поэтому и клеймить я его не буду.

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (2)
    hodorik-Фото

    Костя чётенько и уверенно подбирается к лидерам , молодца !

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото
    Ну что за детство..."сильному" дали поздно по рогам. Дали бы раньше был бы "ципленком"
  • сервело
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    сервело-Фото

    Лэнс был сильный спортсмен, надеюсь это за ним признаёте? Соответственно повод относиться к нему с уважением

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото
    лэнс есть лэнс (с)
    куда нам )))
    ноги об него вытерли
  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (46)
    RVL-Фото

    мне сложно понять людей оправдывающих мошенника, ехидно намекая на лживость аппонента, вообще не зная его. его поступков. просто аппелируя к грешности людей как таковых.   вы из какой секты, ребята? ))

    зомби что ли

     

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4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
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