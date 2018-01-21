- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:49
Приглашения на Omloop Het Nieuwsblad-2018
Бельгийская классика Omloop Het Nieuwsblad, однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 24 февраля 2018 года. Организаторы объявили список 8 проконтинентальных команд, получивших приглашение для участия в классике:
Cofidis,
Roompot - NL Loterij,
Fortuneo Samsic,
Vital Concept Cycling Club,
Sport Vlaanderen - Baloise,
Wanty-Groupe Gobert,
WBVeranAquaPro
Vérandas Willems-Crelan.
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