Omloop Het Nieuwsblad-2021. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:02 Ghent - Ninove, 200,5 км 1 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 4:43:03 2 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 3 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 4 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious 5 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 6 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 7 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 8 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 9 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 10 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 11 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 12 Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic 13 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 14 Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix 15 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 16 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 17 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 18 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-up Nation 19 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 20 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 21 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 22 Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers 23 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 24 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 25 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 26 Lawrence Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 27 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 28 Aime De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 30 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 31 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 32 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 33 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 34 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 35 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 36 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team BikeExchange 37 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 38 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 39 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 40 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 41 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 42 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 43 Arjen Livyns (Bel) Bingoal WB 44 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 45 Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers 46 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:00:07 47 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 48 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 49 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:15 50 Joel Suter (Swi) Bingoal WB 0:00:17 51 Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma 52 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 53 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:00:22 54 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 55 Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers 56 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:40 57 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 58 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:01:33 59 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:02:44 60 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 61 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 62 Romain Bardet (Fra) Team DSM 63 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 64 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:45 65 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:00 66 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:03:07 67 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 68 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 69 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 70 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 71 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 72 Milan Menten (Bel) Bingoal WB 73 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 74 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels p/b KTM 75 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 76 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 77 André Carvalho (Por) Cofidis 78 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 79 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 80 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 81 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 82 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 83 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 84 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 85 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:04:26 86 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 87 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal WB 88 Tom Bohli (Swi) Cofidis 89 Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 90 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 91 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 92 Maarten Wynants (Bel) Jumbo-Visma 93 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 94 Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team 95 Benjamin Declercq (Bel) Team Arkea-Samsic 96 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 97 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 98 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 99 Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech 100 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 101 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 102 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 103 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 104 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 105 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 106 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 107 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 108 Alexander Edmondson (Aus) Team BikeExchange 109 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 110 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 111 Norman Vahtra (Est) Israel Start-up Nation 112 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 113 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 114 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 115 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 116 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 117 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM 118 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 119 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 120 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 121 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 122 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 123 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Astana-Premier Tech 124 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix 125 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 126 Julius van den Berg (Ned) EF Education-Nippo 127 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 128 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 129 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 130 Mitch Docker (Aus) EF Education-Nippo 0:09:15 131 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 132 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 133 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB 134 Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo 135 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 136 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 137 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 138 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 139 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 140 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal DNF Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Donavan Vincent Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos DNF Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM DNF Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange DNF Casper Pedersen (Den) Team DSM DNF Charlie Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo DNF Niklas Märkl (Ger) Team DSM DNF Jakob Egholm (Den) Trek-Segafredo DNF Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal DNF Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën Team DNF Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious DNF Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious DNF Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe DNF Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech DNF Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation DNF Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal WB DNF Christopher Lawless (Gbr) Total Direct Energie DNF Sean De Bie (Bel) Bingoal WB DNF Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious DNF Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education-Nippo DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis DNS Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation DNS Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad однодневная велогонка велогонка Мирового тура классика Давиде Баллерини Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(6)

Просмотров

(729)

В тему: Тур Прованса-2021. Этап 1

Джиро д'Италия-2020. Результаты 20 этапа

Brussels Cycling Classic-2020

Omloop Het Nieuwsblad-2020. Результаты

Тур Гуанси-2019. Этап 5

Тур Гуанси-2019. Этап 4

Тур Гуанси-2019. Этап 3

Omloop Het Nieuwsblad-2019. Результаты

Омлоп Хет Ниусблад-2013

Омлоп Хет Ниусблад-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.