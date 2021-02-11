Дубль Давиде Баллерини на Туре Прованса-2021

Давиде Баллерини, Джулио Чикконе, Алекс Аранбуру о 2-м этапе Тура Прованса-2021

Давиде Баллерини выиграл второй подряд этап Тура Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step сделал дубль, обойдя на финише Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Алекса Аранбуру (Astana-Premier Tech). Этап частично проходил по мокрой после дождя дороге. Последним из отрыва дня в одиночку сопротивлялся 22-летний итальянский велогонщик Филиппо Конка (Filippo Conca), которого пелотон, который контролировала команда Deceuninck-Quick Step, добрал за 16 км до финиша.

© Deceuninck - Quick-Step - ©James Startt/Agence ZOOM - Photo credit: ©James Startt/Agence ZOOM

Давиде Баллерини, защищавший майку лидера, и чемпион мира Жулиан Алафилипп находились в голове пелотона, когда за 1 км до финиша на скользком повороте упали Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Алафилипп. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений, и оба гонщика финишировали, получив одно время с победителем.

Давиде Баллерини стал первым в истории Тура Прованса велогонщиком, одержавшим победы на двух этапах подряд.

Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step): «Когда видишь, как работает команда, чувствуешь, что должен сделать всё, что в твоих силах, и бороться за победу до последнего. Только посмотрите на их усилия. Они были невероятны. Единственная команда, которая без устали работала в голове пелотона до финальных километров и вывезла меня вперёд. Спринт был трудным, но я боролся изо всех сил, рад, что смог отплатить ребятам победой. Эта победа - для команды».

Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step): «Очень нервный финал! Сильный дождь и ветер стали причиной пары падений, в том числе и моего. Надеюсь, я в порядке. Баллерини одержал ещё одну невероятную победу! Давайте продолжать в том же духе!»

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Если смотреть на маршрут, этап не был слишком трудным, но он проходил нервно, а дождь всё усложнил. Если честно, на старте не представлял, что смогу бороться в таком финале, как на этом этапе.

Даже не думал, что могу быть близко к победе. С каждым километром гонки чувствовал себя всё лучше, сказал себе: «Посмотрю на финальный круг, попробую что-то сделать». Подъём к финишу коварный, но не слишком тяжёлый. Я ожидал, что он будет покруче, думал, на нём можно будет сделать просвет. Бауке Моллема великолепно вывез меня на последних двух километрах, уберёг меня от падения, которое вывело Алафилиппа из игры. Я находился на идеальной позиции, но финальная прямая была слишком ровной, мне трудно победить в спринте Баллерини».

Алекс Аранбуру (Astana-Premier-Tech): «Был очень мотивирован хорошо выступить на этом этапе, так как знал, что он мне отлично подходит. Весь день чувствовал себя хорошо, но финал проходил довольно нервно, пелотон был очень напряжён. Несмотря на отличную работу товарищей по команде за 3 км до финиша, я потерял свою позицию из-за передвижений в пелотоне, пришлось потратить массу сил, чтобы вернуться вперёд. Также из-за падения Александра Власова я затормозил, потом начал спринт заново. Финишировал третьим. Думаю, это хороший результат, так как мы выступаем только второй день в первой гонке сезона».

Филиппо Конка (Lotto Soudal): «Когда до финиша было около 40 км, я заметил, что пелотон приближается. Поэтому решил атаковать и дал полный газ. С того момента прилагал все силы, но, к сожалению, меня догнали за 15 км до финиша. О победе на этапе не думал, потому что разрыв был небольшим, пелотон находился довольно близко».

Филипп Жильбер (Lotto Soudal): «Я находился на хорошей позиции на финальном километре, но, к сожалению, пришлось поехать по тротуару, чтобы объехать упавшего Алафилиппа. Поэтому потерял скорость. Очень разочарован, потому что нога шла, финиш мне подходил».