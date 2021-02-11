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Дубль Давиде Баллерини на Туре Прованса-2021

Давиде Баллерини, Джулио Чикконе, Алекс Аранбуру о 2-м этапе Тура Прованса-2021

 

 

  Давиде Баллерини выиграл второй подряд этап Тура Прованса-2021. 26-летний итальянский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step сделал дубль, обойдя на финише Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Алекса Аранбуру (Astana-Premier Tech). Этап  частично проходил по мокрой после дождя дороге. Последним из отрыва дня в одиночку сопротивлялся 22-летний итальянский велогонщик Филиппо Конка (Filippo Conca), которого пелотон, который контролировала команда Deceuninck-Quick Step, добрал за 16 км до финиша.

 

Дубль Давиде Баллерини на Туре Прованса-2021

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©James Startt/Agence ZOOM - Photo credit: ©James Startt/Agence ZOOM

 

  Давиде Баллерини, защищавший майку лидера, и чемпион мира Жулиан Алафилипп находились в голове пелотона, когда за 1 км до финиша на скользком повороте упали Александр Власов (Astana-Premier Tech) и Алафилипп. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений, и оба гонщика финишировали, получив одно время с победителем.

 

Давиде Баллерини стал первым в истории Тура Прованса велогонщиком, одержавшим победы на двух этапах подряд.

 

  Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step): «Когда видишь, как работает команда, чувствуешь, что должен сделать всё, что в твоих силах, и бороться за победу до последнего. Только посмотрите на их усилия. Они были невероятны. Единственная команда, которая без устали работала в голове пелотона до финальных километров и вывезла меня вперёд. Спринт был трудным, но я боролся изо всех сил, рад, что смог отплатить ребятам победой. Эта победа -  для команды».

 

  Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step): «Очень нервный финал! Сильный дождь и ветер стали причиной пары падений, в том числе и моего. Надеюсь, я в порядке. Баллерини одержал ещё одну невероятную победу! Давайте продолжать в том же духе!»

 

  Джулио Чикконе (Trek-Segafredo): «Если смотреть на маршрут, этап не был слишком трудным, но он проходил нервно, а дождь всё усложнил. Если честно, на старте не представлял, что смогу бороться в таком финале, как на этом этапе.

 

  Даже не думал, что могу быть близко к  победе. С каждым километром гонки чувствовал себя всё лучше, сказал себе: «Посмотрю на финальный круг, попробую что-то сделать». Подъём к финишу коварный, но не слишком тяжёлый. Я ожидал, что он будет покруче, думал, на нём можно будет сделать просвет. Бауке Моллема великолепно вывез меня на последних двух километрах, уберёг меня от падения, которое вывело Алафилиппа из игры. Я находился на идеальной позиции, но финальная прямая была слишком ровной, мне трудно победить в спринте Баллерини».

 

  Алекс Аранбуру (Astana-Premier-Tech): «Был очень мотивирован хорошо выступить на этом этапе, так как знал, что он мне отлично подходит. Весь день чувствовал себя хорошо, но финал проходил довольно нервно, пелотон был очень напряжён. Несмотря на отличную работу товарищей по команде за 3 км до финиша, я потерял свою позицию из-за передвижений в пелотоне, пришлось потратить массу сил, чтобы вернуться вперёд. Также из-за падения Александра Власова я затормозил, потом начал спринт заново. Финишировал третьим. Думаю, это хороший результат, так как мы выступаем только второй день в первой гонке сезона».

 

  Филиппо Конка (Lotto Soudal): «Когда до финиша было около 40 км, я заметил, что пелотон приближается. Поэтому решил атаковать и дал полный газ. С того момента прилагал все силы, но, к сожалению, меня догнали за 15 км до финиша. О победе на этапе не думал, потому что разрыв был небольшим, пелотон находился довольно близко».

 

  Филипп Жильбер (Lotto Soudal): «Я находился на хорошей позиции на финальном километре, но, к сожалению, пришлось поехать по тротуару, чтобы объехать упавшего Алафилиппа. Поэтому потерял скорость. Очень разочарован, потому что нога шла, финиш мне подходил».

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Теги к статье: Давиде Баллерини Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro велогонка Европейского Тура Europe Tour

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Комментарии

  • tds
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (1)
    tds-Фото
    Не в бровь, а в глаз! Все по теме.
  • VeloVelo
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Почему Альпецин? Из-за МВДП?
    Где Андрони?
    Веньи, где Андрони Джиокаттоли?!

  • VeloVelo
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Маттео Трентин рассказал, что 800 велогонщиков были уведомлены о потенциальном изменении правил ещё в ноябре – декабре 2021 года, материалы проведённых UCI встреч они могли загрузить через Telegram...."

    Вот такая вот нехитрая реклама телеграма. 
    Не знаю кого как, а меня такая реклама бесит, потому что уверен, что Трентин про телеграм ничего не говорил.

    Нас спостоянно наёб...ют ради бабла.


  • Josh
    Джино Бартали. Легенды Джиро д ... (4)
    Josh-Фото
    да какие времена, допинг жрали горстями, сколько их кони двинули от этого.. его заклятый друг Коппи открыто говорил что амфики хавает, все они ели и пили эту херь, отсюда результаты
  • sashaney
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    sashaney-Фото

    Молодец Маттео ! Всё как я и говорил - дети и забота о будущем. А если кто то из ПРОФИ не читает правила регулирующие его ПРО ... ну тогда он и не совсем ПРОФИ уже.
    з.ы. вспомнил, когда ЮСиАй лицензию оформляешь/обновляешь там ети правила присобачены в виде ПДФ. Кто не читает - сам виноват. Пусть наймёт читалку - Профи.

  • RVL
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    RVL-Фото
    Тогда и незачем говорить о тленной попытке диалога.
  • Владимир__BLR
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    Владимир__BLR-Фото
    Меньше удивляйтесь. Они профессионалы и как зайти на сайт UCI, почитать новости, должны уметь. К тому же в командах хватает директоров и пр., кто обязан это делать
  • Владимир__BLR
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: dedkoff
    Радостно, что команда Бассо и Конты выступит. Посмотрим их почерк

    Если будет чем писАть...



    Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

    Не в этот раз, братишка...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Мощно почти всей командой Астана развезла Баллерини по старой дружбе как бывшего одноклубника. С Квиков ящик шампанского.

    Завтра МонВанту. В прошлом году Власов сделал её в легкую. Надеюсь он в форме будет после сегодняшнего падения. И Луценко в генерале 6.м идет с отставанием 20 сек.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (6)
    Sezar-Фото

    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.

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