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Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

Калеб Юэн – победитель 7 этапа, Тадей Погачар – победитель общего зачёта Тура ОАЭ-2021

 

 

  22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogačar) начал сезон с победы в домашней для его команды UAE Team Emirates велогонке Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Он надел майку лидера после победы на 3-м этапе и удержал её до финального  этапа.

 

  В генеральной классификации Тадей Погачар взял реванш у британского велогонщика Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), победителя Тура ОАЭ прошлого года, опередив его в этом году на 35 секунд. На 7-м этапе Адам Йейтс попал в завал и разбил лицо, но вернулся в пелотон и финишировал в гонке, где занял 2-е место в общем зачёте. Также Тадей Погачар стал лучшим молодым гонщиком Тура ОАЭ-2021.

 

  Португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда (João Almeida) занял в Туре ОАЭ-2021 третье место. Он также пережил неприятный момент на 7-м этапе, когда оказался во второй группе после завала, случившегося на последних пятидесяти километрах дистанции. Но товарищи по команде сумели вовремя догнать группу.

 

  7-й этап завершился общим спринтом, победу в котором одержал 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan), который обошёл победителя двух этапов Тура ОАЭ-2021 Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и велогонщика команды Bahrain-Victorious Фила Баухауса (Phil Bauhaus).

 

23-летний дебютант команды Jumbo-Visma Давид Деккер на первой в карьере велогонке Мирового тура дважды занимал на этапах Тура ОАЭ-2021 вторые места и стал победителем очковой классификации. Он удержал зелёную майку, несмотря на то, что тоже был остановлен завалом за 41 км до финиша.

Тони Галлопан (Tony Gallopin), 32-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen, выиграл чёрную майку лучшего на промежуточных спринтах, за которую соперничал с Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal).

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар - победитель Тура ОАЭ-2021

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Мы приехали на гонку, планируя участие в четырёх спринтах. На деле получилось бороться в трёх. Конечно, на первом этапе я не участвовал в спринте, на втором был впереди, но потратил много сил для того, чтобы быть конкурентоспособным. Сегодня оставался последний шанс. Чувствовал большое давление, потому что в двух предыдущих спринтах выступил средне и должен был принести команде победу. Но я умею выступать под прессингом. Счастлив, что выиграл этап.  

 

  Команда превзошла себя, вывозя меня на хорошую позицию. К финалу я подошёл довольно свежим, что было ключевым фактором для сильного спринта. Я не искал специально колесо Беннетта, вместо этого мы постарались сконцентрироваться на нашем спринте. Роджер Клюге, возможно, поехал слишком поздно, потому что нас начали закрывать. Мне пришлось выпрыгнуть с его колеса пораньше, потому что я увидел, что справа приближается Сэм Беннетт. К счастью, для меня оставалось место, чтобы выехать. Когда я вышел с его колеса, смог спуртовать и закончить работу.

 

 За всю карьеру у меня не было сезона, когда я так поздно брал победу. Поэтому чувствую огромное облегчение, что сезон в Европе начну с победой. Надеюсь, это только начало великолепного года, потому что у меня большие планы на сезон. Поэтому для меня так много значит начать сезон с победы».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Просто потрясающие чувства. Это одна из лучших велогонок. Она прекрасно организована, её горячо поддерживают болельщики. Я очень много работал ради этой гонки, мы горды и счастливы, что выиграли её. Мне очень комфортно в Объединённых Арабских Эмиратах. Каждый год приезжаю сюда и чувствую себя как дома.

 

  Тяжело добиться победы, но всё возможно. Мы ставили целью эту гонку, а теперь постепенно будем двигаться в этом сезоне. Поеду Тиррено-Адриатико-2021, а потом отдохну. Будем идти гонку за гонкой. Для начала сезона Тур ОАЭ – великолепная гонка, в которой мне очень нравится участвовать.  Каждая победа здесь для меня особенная.

 

  Дальше приму участие в Страде Бьянке. Это трудная гонка, на ней будет сильный состав. Но я наслаждаюсь участием в этой классике. Для меня она – одна из лучших. У меня хорошая форма, хотя всё будет зависеть от дня соревнований и погоды.

 

  После Тиррено проеду классики и буду готовиться к Тур де Франс-2021, и, возможно, к национальному чемпионату. В этом году у меня плотный календарь гонок».

 

 Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Начать сезон с правильной ноги всегда приятно. Этого хочет каждый гонщик. Я очень доволен результатом. Наша команда выиграла два этапа, трое гонщиков вошли в топ-10. Финишировать третьим в гонке такого калибра вдохновляет перед мартовскими гонками».

 

  Давид Деккер (Jumbo-Visma): «Сегодня было всё. Главное, к чему я стремился, удержать зелёную майку. Я был в первой группе в эшелонах. После того, как пелотон собрался, я упал, но после этого мне удалось выиграть промежуточный спринт и сохранить зелёную майку. Борьба за неё была также способом защитить четвёртую позицию Криса Харпера, потому что за это место боролись гонщики EF Education-Nippo. Очень круто выиграть зелёную майку. Неделю или две назад я даже не мог такого представить. Очень счастлив».

 

 Тони Галлопан (AG2R Citroen): «Сегодня был доволен, увидев, что моему сопернику по борьбе за чёрную майку Томасу Де Гендту надо было работать на Калеба Юэна. Поэтому весь день я провёл в пелотоне. Мы немного расстроились после первого этапа. Компенсировали это, уезжая в отрывы. Сезон только начался, здесь было удобно набирать форму. Это очень хорошая гонка со сложными этапами и интересной разделкой».

 

 

Результаты 7 этапа Тура ОАЭ-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • DenisRodikov
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    DenisRodikov-Фото

    "Но такая ли мелкая деталь – бачок, ставший причиной падения и схода Геранта Томаса с Джиро д’Италия-2020?"

    Бачок там никто не выбрасывал. Его выбило из флягодержателя, поэтому, для этого конкретного случая правила ничем не помогли бы.

  • marketbk
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    marketbk-Фото

    А он там был? Здравый смысл? Про уменьшение количества гонщиков я высказывался здесь еще лет 7 назад, что 198 , что 176 - погоды не сделают. Но мне в ответ говорили: а технички? а еще что-то? И что меньше падать стали?

  • Ser Gio
    Тур ОАЭ-2021. Этап 7 (6)
    Ser Gio-Фото

    Приятно видить старика Гориллу в десятке

  • Владимир__BLR
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Адриен
    федерация САМА должна обращаться к гонщикам

     

    САМА и обратилась, но "Работа гонщиков - гонки, тренировки, подготовка, а не стремление" что то читать и когото консультировать, как то так получилось по факту

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2021 (1)
    Astanaforever-Фото
    Трудно Астане в этом году будет конкурировать и добывать победы.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Астана такого таланта просто профукала..променяв бартером с доплатой от Квиков,что ли тоже на Давиде только Мартинелли. Отец Джузеппе притянул своего сынка в свою команду обеспечив лобби в стабильности зарплаты на что Квики не могли себе позволить это на участие в статистах. Баллерини уже три победы отхватил в этом сезоне на зависть Астане. И , что думать после этого?.
  • SportSpirit
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Волчье чутье у менеджерского корпуса DQS на молодые таланты. Как раскрывается Баллерини! 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Да комментатор ни куда не годится. Он болтает о гонщиках, а за гонкой не следит. Аллафилип когда ему не удался побег, стал работать на Баллерини. Отработал по честному и откатился в хвост группы. А комментатор всё его ищет на финише.

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    close2you-Фото
    Я лучше посмотрю 6ти часовой равнинный этап дружбы с курдюковым, чем ещё раз финальные 10км с такого рода "комментатором " ...
  • Gottliche_Recht
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Выключал звук, ибо слушать было невозможно.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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