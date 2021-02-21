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Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

Тадей Погачар, Жуан Алмейда, спортивные директора команд Bora-hansgrohe, Jumbo-Visma о 3-м этапе Тура ОАЭ-2021

 

 

  22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар одержал победу на 3-м этапе с финишем в подъём Джебель Хафит Тура ОАЭ-2021.

 

  За 4 км до финиша из группы атаковал победитель Тура ОАЭ прошлого года, 28-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс. Тадей Погачар сразу отреагировал на его ускорение и сел на колесо сопернику. За километр до финиша преимущество Йейтса и Погачара составляло 40 секунд. На финальных метрах Тадей Погачар атаковал и опередил Адама Йейтса, второй год подряд став победителем этапа до Джебель Хафит.

 

До Погачара лишь Алехандро Вальверде удалось два года подряд одержать победу на этапе с финишем в подъём Джебель Хафит (в 2018 и 2019 годах).

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 Photo Credit: LaPresse

 

 

  В генеральной классификации Тадей Погачар на домашней для команды UAE Team Emirates гонке увеличил своё преимущество до 43 секунд, на которые опережает своего ближайшего соперника Адама Йейтса (Ineos Grenadiers). Жоан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), финишировавший через 48 секунд после Погачара, потерял вторую позицию в общем зачёте и теперь занимает 3-е место с отставанием в 1 минуту 3 секунды от Погачара. Алмейда также потерял и зелёную майку лидера очковой классификации, где его на 11 очков теперь опережает Тадей Погачар.

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

  Photo Credit: LaPresse

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 Photo Credit: LaPresse

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 

 

  Тадей Погачар: «Очень горд и счастлив, что одержал победу. Огромное спасибо команде. Они защищали меня от ветра, старались закрывать все атаки. Взяв победу, я выиграл несколько секунд в генеральной классификации. Сейчас мы  – одна из лучших команд в мире, эта гонка для нас -  важная цель.  Это первая гонка Мирового тура в календаре, поэтому с неё довольно трудно начинать сезон. Но она была нашей целью на этот год, и мы сделаем всё, что в наших силах. Мы приехали сюда хорошо подготовленными.

 

  Мы хотели одержать победу и взяли её. День был очень тяжёлым, напряжённым, потому что снова образовывались эшелоны. Но команда прекрасно отработала. Они задавали скорость, нам пришлось ответить на две атаки.

 

  Знал, что Адам будет силён, я старался усидеть у него на колесе, потому что понимал, что мне придётся долгое время ехать на большой мощности. Он несколько раз атаковал, но я защищался. Поэтому очень доволен своим выступлением. Теперь в генеральной классификации разрыв вырос, но гонка ещё не закончена, всё может случиться. Нам надо быть готовыми и не терять концентрации.

 

  Мне очень нравится эта страна, всегда с удовольствием сюда возвращаюсь. Здесь встречаю тёплое приветствие. Эта гонка мне также нравится из-за её хорошей организации. Всех благодарю за поддержку».

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 Photo Credit: LaPresse

 

  Жуан Алмейда: «Было трудно. Очень жарко. Это создавало трудности. Но я хорошо прошёл подъём, доволен результатом. Никто мне не помогал в погоне, мне удалось не проиграть слишком много. Думаю, итог можно назвать положительным. Топ-3  - моя цель. Хотелось бы подняться на финальный подиум Тура ОАЭ-2021».

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 Эмануэль Бухман (Bora-hansgrohe): «Нога шла хорошо, я доволен. Конечно, пока я не на лучшем уровне, это моя первая гонка. Я ещё не вошёл в гоночный ритм, было трудно, так как скорость была высокой. Мне было тяжеловато на некоторых участках, но затем довольно хорошо восстановился и в финале снова чувствовал себя хорошо. Жаль, что мы уже в первый день проиграли гонку, но, по крайней мере, сейчас мы знаем, что наша подготовка зимой прошла хорошо».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы можем быть абсолютно довольны сегодняшним этапом. Эму был впереди с лучшими, что нелегко, так как здесь выступают сильные гонщики. Потом, считаю, что те команды, которые готовились здесь или в Южной Америке, имеют небольшое преимущество, потому что лучше адаптируются к этим температурам. Бен (Ben Zwiehoff) тоже хорошо проехал. Для него это новый уровень, но он смог довольно долго держаться с Эму и помог ему. В общем, команда сегодня отработала великолепно».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Этап прошёл хорошо. Ветер представлял угрозу на половине дистанции, но в итоге ничего не произошло. Хотя мы были готовы. Команда отлично поработала, что позволило нам начать подъём на хорошей позиции. Крис (Харпер) – наш генеральщик, но мы также хотели побороться за победу на этапе с Сеппом. Но ему было слишком тяжело, он не смог удержаться, когда атаковал Йейтс. Потом он  начал помогать Крису сократить потерю времени. Это сработало. Девятое место для Криса – хороший результат, 4-е место в генеральной классификации – ещё лучше».

 

 

Результаты 3 этапа Тура ОАЭ-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Матье ван дер Пул и команда Al ... (11)
    RVL-Фото
    на кроссе, вряд ли подтянул
  • Freejazz
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Freejazz-Фото
    Это выглядит плохо во многих случаях. Сегодня - это не такой случай. Стандартная защита первого места и желание сделать приятное хозяевам команды. И, кстати, Йейтс это прекрасно понимал и играл по данным правилам (и поздравил Погачара, как вежливый человек).
    Но во многих случаях это выглядит по свински.
  • patar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    patar-Фото

    Freejazz, Янычар большинство побед так берет. Отсиживается, а потом из-за спины рвет. Мне тоже такой стиль гонки не по душе.

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Там была Астана, чей Лопес шел 3-м перед стартом 20-го этапа. Да и Вальверде дергался, не хотел отпускать, только никто его попытки переложиться к Погачару не поддержал. По ходу своего тогда рейда Погачар был менее, чем в 10 секундах от итогового времени Вальверде.

    Победа есть победа. С этим не поспоришь.

    Однако если посмотреть на сегодняшний этап. Реально боролись только Адам, Алмейда и Игита. Про Адама всё было сказано. Алмейла не горняк и вряд ли им станет когда нибудь. Игита очень молод и не знает эту гору, как и Алмейда.

    Сепп Кусс попытался и быстро бросил, он на этой гонке уже ничего не ловит. "Фурум" поехал своим ходом сразу с начала подъема. Он тоже ни за что не воюет. Как и Нибали, которого Погачар не интересует, он решает свои задачи. Всего полторы минуты поймал на этом подъеме, кстати. По сравнению с другими генеральщиками очень даже неплохо.

    У Инеоса в засаде Соса есть. Могут его выпустить на 5-м этапе.

  • SportSpirit
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    SportSpirit-Фото
    Там была Астана, чей Лопес шел 3-м перед стартом 20-го этапа. Да и Вальверде дергался, не хотел отпускать, только никто его попытки переложиться к Погачару не поддержал. По ходу своего тогда рейда Погачар был менее, чем в 10 секундах от итогового времени Вальверде.
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Earl57-Фото

    Freejazz,

    А кто тогда во второй группе был? Вальверде, который боролся за 2-е место и следил за Рогличем. Погачар был ему не опасен. Майка с 7 минутами отставания от лидера. Перштайнер - это вообще несерьезно. 

    Роглича Погочар тогда не интересовал, между ними было почти 5 минут. Поэтому и отпустили.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    BlAr-Фото

    В этом составе гонки Погачару равных нет! Если такие есть вообще...

  • Freejazz
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Freejazz-Фото

    По моему, один раз из двух горных побед - один.

    Да, точно 20-й этап - он там полторы минуты второй группе привез.

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Earl57-Фото
    На Вуэльте он с Рогличем отъехал, не?
  • Venemees
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (17)
    Venemees-Фото
    Присоединяюсь.
    Смотрел разделку от арабов.Комментатор очень эмоционален.Мне казалось,что местами я даже понимаю.
    Получил эстетическое наслаждение.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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