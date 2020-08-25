Крис Фрум начнёт сезон с велогонки Мирового тура "Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021"

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:23
Звёздный состав участников на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021
Крис Фрум дебютирует в форме велокоманды Israel Start-Up Nation на Туре Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour), велогонки Мирового тура, которая пройдёт с 21 по 27 февраля.
На ней также стартует победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар, победитель Тура ОАЭ прошлого года Адам Йейтс, который впервые выйдет на старт в майке команды Ineos Grenadiers. Второй год подряд Адам Йейтс будет бороться с Тадеем Погачаром на Туре ОАЭ. В прошлом году Йейтса, занявшего 1-е место, и Погачара, финишировавшего вторым в общем зачёте, разделила 1 минута 1 секунда.
Своё участие в Туре ОАЭ-2021 подтвердил велогонщик команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), а также действующий чемпион мира в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна.
Впервые примет участие в Туре ОАЭ бронзовый призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту и победитель Флеш Валлонь Марк Хирши (UAE Team Emirates).
Тур Объединённых Арабских Эмиратов завоевал репутацию «чемпионата мира для спринтеров», так как на этой гонке начинают сезон сильнейшие спринтеры мира. В Туре ОАЭ-2021 примут участие Калеб Юэн (Lotto Soudal), победитель очковой классификации Тур де Франс-2020 Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Паскаль Акерманн (Bora-hasngrohe), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates).
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