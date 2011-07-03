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Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2020

Тадей Погачар и Алехандро Вальверде о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2020

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2020, в первой гонке, с которой начал сезон 2020 года. 21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates на последних метрах финиша в подъём (финальные 2 км со средним градиентом 8%) обошёл  Алехандро Вальверде (Movistar).  Благодаря победе на этапе Тадей Погачар возглавил общий зачёт Вуэльты Валенсии-2020.

 

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2020

Photo (c) Bettini

 

   Тадей Погачар: «По бумаге, теоретически я видел, что сегодня для меня подходящий финиш, но не ожидал, что выиграю. Не был уверен в своей форме после такого долгого промежутка без гонок. Так что удивил сам себя. Мои товарищи по команде сыграли ключевую роль, все великолепно отработали, особенно Ян (Поланц), который атаковал в конце и помог одержать победу. Завтрашний этап подходит Кристоффу, постараемся для него. Но теперь мы должны также много работать, защищая до конца майку лидера».

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «В начале этапа впереди мы поставили работать Равази (Эдвард Равази). К сожалению, Джо Домбровски упал и не смог присоединиться к работе в финале, но, к счастью, с Джо всё в порядке. Ребята великолепно отработали в финале. Кристофф и Де ла Крус вывезли Тадея на позицию, потом Поланц провёл очень мощную атаку, растянув группу. Тадей был фантастичен. Когда впереди атакует такой гонщик как Вальверде, становившийся чемпионом мира, трудно сохранить спокойствие. Но у Тадея получилось, он добился успеха. У него огромный талант, для нас это хорошее начало сезона».

 

  Алехандро Вальверде: «Всегда немного расстраиваешься, когда проигрываешь. Погачар – такой яркий талант с очень мощным финишем. Сегодня он был просто лучшим на финальных метрах.

 

  Хочу поблагодарить всю команду за феноменальную работу. Я не слишком хорошо знал финиш – пару дней назад проверил его по видео. Несколько лишних ускорений у финиша стоили мне сил. Когда атаковал Москон, я поехал за ним, потом начал свой спринт. Там был небольшой встречный ветер, Погачар в итоге меня обошёл. Не думаю, что можно говорить о каких-то «если» по поводу его победы сегодня – он заслуженный победитель.

 

  Второе место на финише – у меня уже их два, в прошлом сезоне было 14. Но самое важное, что я снова среди топовых претендентов, чувствую энергию перед предстоящими этапами. Субботний подъём Алтеа не имеет ничего общего с сегодняшним, он труднее и длиннее. Будем надеяться, что я использую то, как идёт нога, сделаю шаг к ускользающей победе. Марк у нас также идёт высоко,  у него получилось хорошо пройти на таком взрывном финише, а этап в субботу должен подойти ему гораздо больше».

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Валенсии-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 3.07.2011

    Вот бы кому на Джиро ехать. Все шансы на подиум. Как минимум.

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Tour Colombia 2.1

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Комментарии

  • VeloVelo
    48-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Ребеллин!

  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 2 э ... (1)
    Sezar-Фото

    Вот бы кому на Джиро ехать. Все шансы на подиум. Как минимум.

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Sezar-Фото

    По-разному развиваются. Виггинс и Томас вышли на пик за 30, Контадор в 32. Бухман и Солер  в 27-28 прогрессируют и продолжают. Горняки чистые выходят на Максимум раньше Шлек, Кинтана тому пример. Но физика, это еще не все. Уверенность в себе, тактическое видение гонки, авторитет в пелотоне :), диета, много в чем прогресс продолжается. Пределы для того и существуют, чтобы их нарушать :).

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Earl57-Фото
    Ну как бы не всех очевидно. Вот Грег Ван Авермат, например, считает что молодые гонщики сейчас рано выходят на пик вследствие современных технологий и рано угаснут. Ибо развиваться физически можно до определенного предела. И как этого предела достигнут, так и всё. Погачар на это ответил: "Посмотрим через 5 лет".
  • AAA
    Команда «ASTANA PRO TEAM» благ ... (8)
    AAA-Фото

    Юристы уже работают....

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Sezar-Фото

    Берналь, Погачар и Эвенпул. Очевидная тройка. Видно из космоса.

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А вот и последний из Большой Тройки... ребята просто красавцы, нам очень повезло увидеть эту эпоху.

    А Большая Тройка - это кто?

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Sezar-Фото

    А вот и последний из Большой Тройки... ребята просто красавцы, нам очень повезло увидеть эту эпоху.

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    motte-Фото

    Только сегодня о нем подумал и, открываю сайт...Тадей!

  • Серафим
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2 (7)
    Серафим-Фото

      Красиво Погачар исполнил финиш. Буквально в 2-3 крутки не обошел, а облетел Вальверде. Даже через очки видно было удивление в глазах Алехандро Хуановича.

     Но Хуанович тоже молодец, ведь вот-вот стукнет 40.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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