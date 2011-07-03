Тадей Погачар – победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2020

Тадей Погачар и Алехандро Вальверде о 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2020

Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2020, в первой гонке, с которой начал сезон 2020 года. 21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates на последних метрах финиша в подъём (финальные 2 км со средним градиентом 8%) обошёл Алехандро Вальверде (Movistar). Благодаря победе на этапе Тадей Погачар возглавил общий зачёт Вуэльты Валенсии-2020.

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Тадей Погачар: «По бумаге, теоретически я видел, что сегодня для меня подходящий финиш, но не ожидал, что выиграю. Не был уверен в своей форме после такого долгого промежутка без гонок. Так что удивил сам себя. Мои товарищи по команде сыграли ключевую роль, все великолепно отработали, особенно Ян (Поланц), который атаковал в конце и помог одержать победу. Завтрашний этап подходит Кристоффу, постараемся для него. Но теперь мы должны также много работать, защищая до конца майку лидера».

Нил Стивенс, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «В начале этапа впереди мы поставили работать Равази (Эдвард Равази). К сожалению, Джо Домбровски упал и не смог присоединиться к работе в финале, но, к счастью, с Джо всё в порядке. Ребята великолепно отработали в финале. Кристофф и Де ла Крус вывезли Тадея на позицию, потом Поланц провёл очень мощную атаку, растянув группу. Тадей был фантастичен. Когда впереди атакует такой гонщик как Вальверде, становившийся чемпионом мира, трудно сохранить спокойствие. Но у Тадея получилось, он добился успеха. У него огромный талант, для нас это хорошее начало сезона».

Алехандро Вальверде: «Всегда немного расстраиваешься, когда проигрываешь. Погачар – такой яркий талант с очень мощным финишем. Сегодня он был просто лучшим на финальных метрах.

Хочу поблагодарить всю команду за феноменальную работу. Я не слишком хорошо знал финиш – пару дней назад проверил его по видео. Несколько лишних ускорений у финиша стоили мне сил. Когда атаковал Москон, я поехал за ним, потом начал свой спринт. Там был небольшой встречный ветер, Погачар в итоге меня обошёл. Не думаю, что можно говорить о каких-то «если» по поводу его победы сегодня – он заслуженный победитель.

Второе место на финише – у меня уже их два, в прошлом сезоне было 14. Но самое важное, что я снова среди топовых претендентов, чувствую энергию перед предстоящими этапами. Субботний подъём Алтеа не имеет ничего общего с сегодняшним, он труднее и длиннее. Будем надеяться, что я использую то, как идёт нога, сделаю шаг к ускользающей победе. Марк у нас также идёт высоко, у него получилось хорошо пройти на таком взрывном финише, а этап в субботу должен подойти ему гораздо больше».