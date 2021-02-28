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Падение Адама Йейтса 7-м этапе Тура ОАЭ-2021

Адам Йейтс сохранил 2-е место на Туре ОАЭ-2021 после падения на 7-м этапе

 

 

  7-й, заключительный этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 не обошёлся без завалов. За 41 км до финиша в голове пелотона упали велогонщики команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс, Брэндон Ривера, Даниэль Мартинес, а также несколько гонщиков других команд.

 

  Адам Йейтс ударился лицом, но вернулся в гонку и финишировал в пелотоне. 28-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers сохранил второе место в генеральной классификации Тура ОАЭ-2021.

 

 

 

 

 

 

Велокоманда Ineos Grenadiers сообщает, что у Адама Йейтса порезы и синяки на лице, но, первый осмотр не выявил более тяжёлых повреждений.

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • DenisRodikov
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    DenisRodikov-Фото

    "Но такая ли мелкая деталь – бачок, ставший причиной падения и схода Геранта Томаса с Джиро д’Италия-2020?"

    Бачок там никто не выбрасывал. Его выбило из флягодержателя, поэтому, для этого конкретного случая правила ничем не помогли бы.

  • marketbk
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    marketbk-Фото

    А он там был? Здравый смысл? Про уменьшение количества гонщиков я высказывался здесь еще лет 7 назад, что 198 , что 176 - погоды не сделают. Но мне в ответ говорили: а технички? а еще что-то? И что меньше падать стали?

  • Ser Gio
    Тур ОАЭ-2021. Этап 7 (6)
    Ser Gio-Фото

    Приятно видить старика Гориллу в десятке

  • Владимир__BLR
    Президент UCI о новых правилах ... (7)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Адриен
    федерация САМА должна обращаться к гонщикам

     

    САМА и обратилась, но "Работа гонщиков - гонки, тренировки, подготовка, а не стремление" что то читать и когото консультировать, как то так получилось по факту

  • Astanaforever
    Faun-Ardeche Classic-2021 (1)
    Astanaforever-Фото
    Трудно Астане в этом году будет конкурировать и добывать победы.
  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Астана такого таланта просто профукала..променяв бартером с доплатой от Квиков,что ли тоже на Давиде только Мартинелли. Отец Джузеппе притянул своего сынка в свою команду обеспечив лобби в стабильности зарплаты на что Квики не могли себе позволить это на участие в статистах. Баллерини уже три победы отхватил в этом сезоне на зависть Астане. И , что думать после этого?.
  • SportSpirit
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Волчье чутье у менеджерского корпуса DQS на молодые таланты. Как раскрывается Баллерини! 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Да комментатор ни куда не годится. Он болтает о гонщиках, а за гонкой не следит. Аллафилип когда ему не удался побег, стал работать на Баллерини. Отработал по честному и откатился в хвост группы. А комментатор всё его ищет на финише.

  • close2you
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    close2you-Фото
    Я лучше посмотрю 6ти часовой равнинный этап дружбы с курдюковым, чем ещё раз финальные 10км с такого рода "комментатором " ...
  • Gottliche_Recht
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ре ... (6)
    Gottliche_Recht-Фото
    Выключал звук, ибо слушать было невозможно.

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