Падение Адама Йейтса 7-м этапе Тура ОАЭ-2021

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 15:52
Адам Йейтс сохранил 2-е место на Туре ОАЭ-2021 после падения на 7-м этапе
7-й, заключительный этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 не обошёлся без завалов. За 41 км до финиша в голове пелотона упали велогонщики команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс, Брэндон Ривера, Даниэль Мартинес, а также несколько гонщиков других команд.
Адам Йейтс ударился лицом, но вернулся в гонку и финишировал в пелотоне. 28-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers сохранил второе место в генеральной классификации Тура ОАЭ-2021.
Велокоманда Ineos Grenadiers сообщает, что у Адама Йейтса порезы и синяки на лице, но, первый осмотр не выявил более тяжёлых повреждений.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (740)