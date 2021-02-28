Падение Адама Йейтса 7-м этапе Тура ОАЭ-2021

Адам Йейтс сохранил 2-е место на Туре ОАЭ-2021 после падения на 7-м этапе

7-й, заключительный этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021 не обошёлся без завалов. За 41 км до финиша в голове пелотона упали велогонщики команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс, Брэндон Ривера, Даниэль Мартинес, а также несколько гонщиков других команд.

Адам Йейтс ударился лицом, но вернулся в гонку и финишировал в пелотоне. 28-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers сохранил второе место в генеральной классификации Тура ОАЭ-2021.

Велокоманда Ineos Grenadiers сообщает, что у Адама Йейтса порезы и синяки на лице, но, первый осмотр не выявил более тяжёлых повреждений.