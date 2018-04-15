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Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019,  впервые в карьере побеждает на итальянской классике

 

 

  Победитель Тур де Франс-2019, 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь одержал первую в карьере победу на итальянской гонке и первую в однодневной велогонке, выиграв классику «Гран Пьемонте»-2019 (Gran Piemonte). Команда Ineos взяла контроль над гонкой на предпоследнем подъёме. Джонатан Кастровьехо и Сальваторе Пуччио задавали скорость, натягивая группу, затем вперёд вышел Диего Роса, поддержавший высокую скорость. Последним из товарищей по команде с  22-летним Эганом Берналем остался его соотечественник, 21-летний колумбиец Иван Соса (Iván Ramiro Sosa).

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

 Берналь  атаковал за 1,7 км до финиша из группы, в которой осталось семь человек, быстро создал просвет и в одиночку удержал его до финиша. Иван Соса финишировал вторым, а тройку призёров замкнул 25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters).

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Эган Берналь: «Я очень счастлив. Этим утром подумал, что хорошо проеду гонку, но взять победу всегда сложно. Я рад, так как это моя первая победа в Италии, и победа на вершине, где раньше побеждал Марко Пантани. Я проехал здесь много гонок, но это мой первый успех. В Пьемонте, в 10 км от финиша, я жил два года, когда переехал в Европу. Здесь у меня много друзей, здесь чувствую себя как дома.

 

  Во время гонки чувствовал себя отлично и попросил ребят задать хороший темп. Соса провёл очень хорошую работу. Я выиграл гонку, но думаю, что Соса даже немного сильнее меня. В финале, увидев, что мы остались вдвоём, я постарался ехать на максимальной скорости до финиша. Соса тоже хорошо поработал, показал, что он один из сильнейших в пелотоне на подъёмах.

 

 Просто хочу хорошо закончить сезон. Нет желания набрать 10 килограмм, из-за которых потом пришлось бы работать как безумному в декабре и январе, чтобы согнать вес. Я был в топовой форме в Колумбии, на Париж-Ницце, Каталонии, Швейцарии и Тур де Франс. Весь год шёл на пределе, поэтому просто хочется наслаждаться финальными гонками года.

 

  Своей формой перед Ломбардией я доволен. Буду бороться за как можно более высокий результат в субботу, но, уже выиграв гонку, теперь могу спокойно завершать сезон. Хочу проехать Джиро д’Италияч, надеюсь, в следующем году, хотя мы ещё должны посмотреть маршрут и обсудить всё с командой».

 

  Иван Соса: «Победа на вершине этого подъёма особенная. Великолепное завершение сезона 2019 года. Замечательно, что я смог удержаться впереди с Эганом Берналем. Моя решимость была больше в голове, чем в ногах. Наши совместные усилия были плодами сильного желания победить. Оропа – особенная для нас гора. Мы с Эганом жили здесь рядом, хорошо знаем эти дороги. Как команда, мы отлично контролировали гонку. Эган атаковал в правильный момент. Сегодня всё сложилось для нас превосходно».

 

  Нан Петер: «Для меня огромное удовольствие заканчивать сезон в хорошей форме. Подиум на классике после победы на этапе Джиро д’Италия означает, что в этом году я поднялся на ступень в карьере. Сегодня я терпеливо ждал, сидел на колёсах как можно дольше, держался так долго, как только мог. Иван Соса открыл просвет за 2 км до финиша, а Эган Берналь атаковал на самом крутом участке, из-за чего мы все выпали. Я поехал своей скоростью и финишировал третьим, это лучший результат, на который мог надеяться».

 

Результаты Гран Пьемонте-2019

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Теги к статье: Эган Берналь Иван Соса Гран Пьемонте Gran Piemonte Нан Петер

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 15.04.2018

    Берналь значит на Джиро,а Фрум и Томас на Тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Последняя Легенда в сезоне. Ломбардия! 



    Велолайв, зачем все эти эксперименты с оценками комментраиев?
    Ни к чему хорошему это не приведет. Лишняя трата денег.
    Верните классику - "+" и "-". И всё будет хорошо.

  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Почему Луц не едет Ломбардию? Он в хорошой форме. Может Супермен покажет под занавес что нибудь?
  • Arciv
    Эган Берналь – победитель клас ... (1)
    Arciv-Фото
    Берналь значит на Джиро,а Фрум и Томас на Тур
  • 56X11
    Gran Piemonte-2019 (6)
    56X11-Фото
    Мне интересно как Nans peters достаточно тяжёлый при своём росте в такие горки заезжал
  • motte
    Gran Piemonte-2019 (6)
    motte-Фото

    Ожидаемо

    Отыгрались за потерянные ранее

    Слово за Нибали

  • RVL
    Gran Piemonte-2019 (6)
    RVL-Фото
    ну как же..там дуэлей валом...Фрум-Вигго-классика жанра,Фрум-Томас...только спят и видят, как кто либо оступится..
  • Gonza Golanov
    Gran Piemonte-2019 (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Ну вряд-ли, это все-таки не Мувистар трехглавый)))
  • Student
    Кристиян Корен и Борут Божич д ... (14)
    Student-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Тут один комментатор кричал о кристальной репутации и отсутствии допинговых скандалов команды Бахрейн. АУ..ГДЕ ТЫ?

    Не знаю к кому это адрессовано, но Бахрейн-Мерида к указанному периолу не имеет ни какого отношения, а вот Астана к Божичу в сезоне 2011-2012 и к последующим самое, что не на есть прямое имеет отношение.



    Цитата: stauart
    новая эра говорили они ...

    Та какое отношение команда имеет к событиям почти 10-ти летней давности?

  • RVL
    Майкл Вудс – победитель класси ... (9)
    RVL-Фото

    Что с горняком Ландой не так? ушел из Астаны?(

    Карапас пока не битый туз. откуда такие выводы? 

  • Shalam s Urala
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ice
    Но его выигранная разделка стала для меня едва ли не самым большим откровением в сезоне.

    в точку! накануне разделки - мысль - круто, молодец, но теперь, увы, "давай, до свиданья".. и потом ба-бах сюрпрайз ))! такое уже не забудется!

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