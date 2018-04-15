Эган Берналь – победитель классики Gran Piemonte-2019

Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, впервые в карьере побеждает на итальянской классике

Победитель Тур де Франс-2019, 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь одержал первую в карьере победу на итальянской гонке и первую в однодневной велогонке, выиграв классику «Гран Пьемонте»-2019 (Gran Piemonte). Команда Ineos взяла контроль над гонкой на предпоследнем подъёме. Джонатан Кастровьехо и Сальваторе Пуччио задавали скорость, натягивая группу, затем вперёд вышел Диего Роса, поддержавший высокую скорость. Последним из товарищей по команде с 22-летним Эганом Берналем остался его соотечественник, 21-летний колумбиец Иван Соса (Iván Ramiro Sosa).

Берналь атаковал за 1,7 км до финиша из группы, в которой осталось семь человек, быстро создал просвет и в одиночку удержал его до финиша. Иван Соса финишировал вторым, а тройку призёров замкнул 25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters).

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Эган Берналь: «Я очень счастлив. Этим утром подумал, что хорошо проеду гонку, но взять победу всегда сложно. Я рад, так как это моя первая победа в Италии, и победа на вершине, где раньше побеждал Марко Пантани. Я проехал здесь много гонок, но это мой первый успех. В Пьемонте, в 10 км от финиша, я жил два года, когда переехал в Европу. Здесь у меня много друзей, здесь чувствую себя как дома.

Во время гонки чувствовал себя отлично и попросил ребят задать хороший темп. Соса провёл очень хорошую работу. Я выиграл гонку, но думаю, что Соса даже немного сильнее меня. В финале, увидев, что мы остались вдвоём, я постарался ехать на максимальной скорости до финиша. Соса тоже хорошо поработал, показал, что он один из сильнейших в пелотоне на подъёмах.

Просто хочу хорошо закончить сезон. Нет желания набрать 10 килограмм, из-за которых потом пришлось бы работать как безумному в декабре и январе, чтобы согнать вес. Я был в топовой форме в Колумбии, на Париж-Ницце, Каталонии, Швейцарии и Тур де Франс. Весь год шёл на пределе, поэтому просто хочется наслаждаться финальными гонками года.

Своей формой перед Ломбардией я доволен. Буду бороться за как можно более высокий результат в субботу, но, уже выиграв гонку, теперь могу спокойно завершать сезон. Хочу проехать Джиро д’Италияч, надеюсь, в следующем году, хотя мы ещё должны посмотреть маршрут и обсудить всё с командой».

Иван Соса: «Победа на вершине этого подъёма особенная. Великолепное завершение сезона 2019 года. Замечательно, что я смог удержаться впереди с Эганом Берналем. Моя решимость была больше в голове, чем в ногах. Наши совместные усилия были плодами сильного желания победить. Оропа – особенная для нас гора. Мы с Эганом жили здесь рядом, хорошо знаем эти дороги. Как команда, мы отлично контролировали гонку. Эган атаковал в правильный момент. Сегодня всё сложилось для нас превосходно».

Нан Петер: «Для меня огромное удовольствие заканчивать сезон в хорошей форме. Подиум на классике после победы на этапе Джиро д’Италия означает, что в этом году я поднялся на ступень в карьере. Сегодня я терпеливо ждал, сидел на колёсах как можно дольше, держался так долго, как только мог. Иван Соса открыл просвет за 2 км до финиша, а Эган Берналь атаковал на самом крутом участке, из-за чего мы все выпали. Я поехал своей скоростью и финишировал третьим, это лучший результат, на который мог надеяться».