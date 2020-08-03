Микель Ланда – призёр Вуэльты Бургоса-2020

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- Дата:
- Сегодня, 23:33
Микель Ланда: «Я доволен своим выступлением на Вуэльте Бургоса-2020»
30-летнимй испанский велогонщик команды Bahrain-McLaren Микель Ланда финишировал на подиуме в первой гонке после перерыва в сезоне, заняв 2-е место в общем зачёте Вуэльты Бургоса-2020. Это вторая гонка Ланды в составе Bahrain-McLaren и второй подиум на многодневной гонке в этом сезоне после 3-го места на февральской гонке Вуэльта Андалусии-2020.
Photo © Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020
На 5-м этапе Вуэльты Бургоса-2020 команда Bahrain-McLaren возглавила просеивающийся пелотон финальном подъёме, после чего Микель Ланда атаковал за 3,2 км до финиша. За ним поехали лидер общего зачёта Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Иван Соса (Ineos), которые догнали его через несколько сотен метров.
За 2,5 км до финиша с Ландой остались только Ремко Эвенепул и Иван Соса. Ланда нейтрализовал атаку Эвенепула за 1,2 км до финиша. Но когда за 650 м до финиша атаковал колумбийский гонщик команды Ineos, Микель Ланда уже не смог закрыть просвет и финишировал вторым. Благодаря выигранному на подъёме времени Микель Ланда смог подняться на одну строчку в общем зачёте и закончить гонку на второй ступени подиума.
Микель Ланда: «Неделя была хорошей. После долгой паузы без гонок команда вернулась в хорошую форму. И спринтеры, и горняки, мы все очень слаженно работали. Я доволен работой команды и тем, что с каждым этапом выступал всё лучше и лучше. В итоге, хотя мы и не заняли первое место, но, учитывая, что вернулись в гонки после долгого перерыва, я доволен вторым местом. Завтра собираюсь принять участие в единственной в Стране Басков гонке Circuito de Getxo, где будут моя семья и друзья».
Горазд Штангельж, спортивный директор команды Bahrain-McLaren: «Мы отлично провели гонку от начала и до конца. Довольны результатом. Конечно, победить на этапе было бы приятнее, мы несколько раз были близко и на спринтерских этапах. Мы всегда финишировали высоко, команда проделала великолепную работу».
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