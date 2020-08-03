Микель Ланда – призёр Вуэльты Бургоса-2020

EL-Fenomeno

Страде Бьянке-2020. Результаты (7) Сначала не понял что это за такая поздняя LIVE-трансляция гонки и сколько это ж гоночных км. прямого эфира покажет Е1, но потом вспомнил, что ведь в сегодня ещё и женская СБ состоялась. Так что с удовольствием посмотрел почти все последних 60 км. по ТВ. Ван Аэрт в 3-й год подряд на подиуме, но впервые "золото", т.е. победа. Чётко молодой бельгиеец расспрделился по дистанции. Фульсанг в отрыве смотрелся каг бэ мощнее и надёжней, но ведь для для всех это была первая оф.гонка после длительного перерыва. У Шахмана большое будущее, на зря БОРА с ним такой контракт забабахала)) Цитата: SportSpirit Возвращение ван Арта, возвращение велоспорта на большой экран) просто праздник какой-то) По голосу С.Курдюкова (особенно в начале репортажа) было слышно, что это очень большой праздник. Мне кажется, сперва его голос даже немного дрожал.

SportSpirit

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10) Ремко с победой в генерале! История не знает сослагательных наклонений. А уж годы спустя эмоции проходят, факты (большинством) забываются, остаются сухие строки протоколов. Все, кто подписываются в Ineos, знают на что идут! Вспомнился TDF-2017, где Ланда финишнул на Пейрагюде впереди Фрума и Порталь махнул на него рукой перед камерами. А через пару этапов Ланда показательно возвращался за Фрумом после прокола и уже сам Брэйлфорд также показательно-дружелюбно хлопал Ланду по плечу, что называется под запись. Ланда там мега-сильный, но протоколы об этом умалчивают. P.S. Пусть будут любые гоночные сюжеты, главное, чтобы это все продолжалось)

Сейтмеметов сейтхалил

Страде Бьянке-2020. Женская ве ... (1) Интересно, сложилось, перед стартом у девочек из трек сегафреддо еще и велики украли

close2you

Страде Бьянке-2020. Результаты (7) будем откровенны, так что это меняет вообще?)) финиш уже был, парень отлично реабилитировался после прошлогоднего падения, просто красавчик!

Интересно, ЖуЖу спекся так рано, и Матео тоже...ах да, там ведь еще Петя ехал...

Student

Страде Бьянке-2020. Результаты (7) Будем откровенны Формло откровенно халявил и не выходил на настоящие смены, Шахманн фактически сам сокращал разрыв до минимума, но как только смена Формоло так сразу +5 - +6 секунд.

Sezar

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10) Да. Там где ответственность четко лежит на нем. Чтобы себе не потакать. Вот с этим в Инеосе и проблема.

Earl57

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10) Если бы ему не приходилось то и дело возить то Берналя, то Карапаса, то еще кого-нибудь из начальников, то его резалты были бы куда ровнее.

Ему нужны гонки, где есть горы и нет разделок и "рюкзаков". И тогда побед будет значительно больше.

Sezar

Вуэльта Бургоса-2020. Этап 5 (10) Я знаю кто такой Соса и на что способен. Давно за ним слежу. И согласен с вашей оценкой с той поправкой, что он очень неровно выступает. И это, наряду с плохой разделкой и чем-то неуловимо колумбийским в его характере - его главные проблемы, отличающие его от Берналя и мешающие достичь схожих результатов несмотря на то что их юношеские пальмаресы сопоставимы. А вот кстати, Карапас - Нибали наступающего времени. Не такой лихой как Роглич, Дюмолан, Кинтана. Но очень умный, тонко чувствующий гонку и хитрый:). На выигранной Джиро он не пер буром в атаку на весь пелотон в отличие от Ланды, а всегда атаковал в нужный момент. И загребал кучу времени. Странно, что вы ставите на Сосу. Хотя чисто внешне он больше похож на Энцо :).

Rokka

Страде Бьянке-2020. Результаты (7) ВанАртище!! Так рад за него!

Skvoretc

Страде Бьянке-2020. Результаты (7) Классная гонка и крутая победа ВанАрта