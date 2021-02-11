Тур Прованса-2021. Превью

Тур Прованса-2021. Маршрут и участники

Тур Прованса-2021 (Tour de la Provence), велогонка категории 2. Pro, пройдёт с 11 по 14 февраля. В 6-м выпуске примут участие 20 велокоманд, из которых 14 – команды Мирового тура: AG2R Citroen, Astana-Premier Tech, Bahrain – Victorious, BORA – hansgrohe, Cofidis, Deceuninck-Quick step, DSM, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Lotto Soudal, Movistar, Qhubeka ASSOS, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates.

Первые два этапа Тура Прованса-2021 проложены по пересечённой местности и подходят атакующим гонщикам.

На 1-м этапе участникам помимо множества некатегорийных подъёмов придётся преодолеть четыре категорийных, из которых первому подъёму, восхождение на которых начнётся сразу после старта, присуждена 1-я категория. На финальных 5 км участников встретит некатегорийный «торчок» за 4 км до финиша.

На 2-м этапе не будет ни одного равнинного участка, но категории присвоены трём подъёмам – два 3-й и один 2-й категории, который начнётся за 38 км до финиша. Финал – в некатегорийный двухступенчатый подъём, который начнётся за 2 км до финиша.

Кульминация Тура Прованса-2021, как и в выпуске прошлого года, на 3-м этапе, который завершится восхождением на Мон-Ванту. Только в этом году участники финишируют у Шале Рейнар, не доезжая до вершины 6 км – 14,6 км со средним градиентом 7,6%.

Финальный, 4-й этап с финишем в Салон-де-Прованс, несмотря на холмистый рельеф, подходит спринтерам.

Общая протяжённость дистанции составит 667 км.

Участники Тура Прованса-2021

Победитель Тура Прованса-2020 Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) не будет защищать свой титул. Но на старт выйдут призёры гонки прошлого года Александр Власов и Алексей Луценко (Astana - Premier Tech). Сезон 2021 года на Туре Прованса начнёт чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).

Среди участников, которые могут побороться за генеральную классификацию и проявить себя на Мон-Ванту также Эган Берналь, Иван Соса, Эдди Данбар (Ineos Grenadier), Бауке Моллема и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Тим Велленс (Lotto Soudal), Энрик Мас (Movistar), Хесус Эррада (Cofidis), Валерио Конти (UAE Team Emirates), Лилиан Кальмежан (AG2R Citroen), Варран Баргиль (Arkea-Samsic), Джек Хейг и Дилан Тёнс (Bahrain – Victorious), Патрик Конрад и Феликс Гросшартнер (Bora-hansgrohe), Фабио Ару (Qhubeka ASSOS) и другие.

В связи с отменой первых велогонок календаря желание участвовать в Туре Прованса-2021 выразило больше команд Мирового тура, чем обычно. Организаторы гонки увеличили количество участников до 20 команд, включив в их число велокоманду Bora-hansgrohe, которая стала партнёром соревнования.

Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux выразила недовольство, так как не смогла попасть в число стартующих. Хилэр ван дер Схюрен (Hilaire Van Der Schueren), спортивный директор команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, в интервью Nieuwsblad заявил, что его команда должна была стартовать, но её заменили другой командой: «Если у тебя есть деньги, очевидно, в эти дни всё возможно».

Директор Тура Прованса-2021 Пьер-Морис Куртад (Pierre-Maurice Courtade) отверг эти обвинения, сказав в ответ, что спортивный директор бельгийской команды сам пытался купить право на участие, а команду не включили в состав, так как от Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux не пришло подтверждение об участии и не была представлена логистическая информация.

В интервью Cyclingnews директор Тура Прованса-2021 Пьер-Морис Куртад объяснил ситуацию:

«Пять команд Мирового тура спрашивали меня, можно ли им принять участие - Jumbo-Visma, Israel Start-Up Nation, Bora-Hansgrohe, EF-Nippo, Wanty.

Хилэр (Ван дер Схюрен) хотел заплатить за участие, написал мне, что он заплатит за отели. Команды Jumbo-Visma и Israel Start-Up тоже хотели заплатить.

Bora-hansgrohe захотела стать партнёром Тура Прованса как бренд. Конечно, раз они обратились с таким предложением, то команда должна была быть представлена в гонке. Но решение пригласить их мы принимали по спортивному критерию. Спонсоры других команд тоже являются нашими партнёрами ( Intermarché и EF-Nippo), но мы смотрели, у кого более сильные гонщики.

Если бы Israel включил в состав Криса Фрума, возможно, мы бы поступили по-другому. Bora показала нам состав, в который вошёл Феликс Гросшартнер и другие сильные гонщики. Если бы их команда представила состав слабее, чем у команд Israel Start-Up или Wanty, или Jumbo-Visma, тогда бы мы отказались от партнёрства, если бы оно включало условие участия команды.

Мы никогда не продавали места. Если бы мы хотели больше денег, я бы не приглашал команды St-Michel-Auber-93 и Xelliss-Roubaix-Métropole, а просто взял бы те команды, которые хотели заплатить. А таких достаточно, и не только среди команд Мирового тура, континентальные команды тоже предлагают деньги.

Если бы мы хотели, то в гонке участвовало бы 25 команд, а я бы заработал больше денег. Но мы работаем не так. Для меня главное не деньги, а безопасность гонщиков. Ситуация с коронавирусом очень плохая, я не собираюсь играть с постановлениями властей. Велогонщики поедут на Париж-Ниццу и Тиррено-Адриатико. Я не хочу создавать скопления на моей гонке».

Этапы Тура Прованса-2021:

1 этап. 11 февраля. Aubagne - Six-Fours-les-Plages, 179,3 км

2 этап. 12 февраля. Cassis – Manosque, 170,6 км

3 этап. 13 февраля. Istres - Mont Ventoux/Chalet Reynard, 153,9 км