Иван Соса не примет участие в Туре Колумбии-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:51
Иван Соса получил перелом пальца во время падения на чемпионате Колумбии
Иван Соса (Iván Ramiro Sosa), в прошлом году ставший призёром Тура Колумбии, в этом году не сможет улучшить свой результат и пропустит старт на домашней гонке. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos упал во время групповой гонки на чемпионате Колумбия, в результате чего повредил правый локоть и сломал большой палец левой руки.
Врач команды Ineos Ричард Ашер (Richard Usher) сообщил, что Ивану Сосе будет проведена операция: «Иван получил обширные повреждения кожного покрова, а также во время падения повредил правый локоть и большой палец левой руки. После гонки он поехал в больницу, где ему сделали рентген. Локоть в порядке, но у него небольшая трещина у основания большого пальца, из-за чего ему проведут операцию».
В составе команды Ineos на Туре Колумбии-2020, который стартует 11 февраля, Ивана Сосу заменит 26-летний итальянский гонщик Леонардо Бассо.
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