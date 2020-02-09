VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Иван Соса не примет участие в Туре Колумбии-2020

Иван Соса получил перелом пальца во время падения на чемпионате Колумбии

 

 

  Иван Соса (Iván Ramiro Sosa), в прошлом году ставший призёром Тура Колумбии, в этом году не сможет улучшить свой результат и пропустит старт на домашней гонке. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos упал во время групповой гонки на чемпионате Колумбия, в результате чего повредил правый локоть и сломал большой палец левой руки.

 

Иван Соса не примет участие в Туре Колумбии-2020

 

  Врач команды Ineos Ричард Ашер (Richard Usher) сообщил, что Ивану Сосе будет проведена  операция: «Иван получил обширные повреждения кожного покрова, а также во время падения повредил правый локоть и большой палец левой руки. После гонки он поехал в больницу, где ему сделали рентген. Локоть в порядке, но у него небольшая трещина у основания большого пальца, из-за чего ему проведут операцию».

 

  В составе команды Ineos на Туре Колумбии-2020, который стартует 11 февраля, Ивана Сосу заменит 26-летний итальянский гонщик Леонардо Бассо.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour Colombia 2.1

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    RVL-Фото
    Как там оно есть мне сложно сказать. А за стиль изложения мысли +1))
  • Alya
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    Alya-Фото

    Меня мучает вопрос.

    Закарин недавно пяткой себя в грудь бил, что допинга в его жизни нет)

    Но его тренером в сборной России числится Александр Беспалов.

    И в сборной Татарстан тоже тренером Закарина числится Александр Беспалов.

    Однако Беспалова полиция Бельгии задержвала с гормонами роста и амфетаминами.

    Скажите, это наши такие бесстрашнеы, ибо их никто не проверяет, или в вышеприведенном примере доктора видели, трогали и отмечали на сторис в инстаграме? 

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (2)
    Sezar-Фото

    Как поет Макаревич:

    - Поднимается ветер...

  • Mima
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Только Вино оправдали в суде дело о договорняке и на тебе опять ..Все сейчас скажут, мол 2019 год для Якоба был самый успешный год для него. Как ни как 3 место рейтинга в итоге UCI по окончании сезона. И для Луца 10 побед в сезоне. Как то странно вдруг..такие успехи? А давайте подшатаем чуть их авторитеты. Пусть знают своё место, команда постсовка, третьего мира. Ибо нефиг. Это же не СКАЙ со своим сальбутамолом. И Вино не Брейсфилд.А Якоб не Фрум. Каждому своё. Одним Юпитер, другим Бык.Да и без скандалов и без сенсаций, скучновато в пелотоне в последнее время стало. Надо Астане выписать охранное предписание доктору Феррари. Чтоб он не приближался к их автобусу ближе чем на километр. А так же всем допингерам планеты Земля. )))
    Совершенно верно.
  • Александра
    Микель Ланда избежал травм во ... (9)
    Александра-Фото
    После Порта!)
  • Александра
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (2)
    Александра-Фото

    Шустрый!

  • s75
    Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (5)
    s75-Фото

    Соса палец сломал. Леонардо, который только что проехал недельную гонку в Аргентине, в срочном порядке едет на замену на Тур Колумбии.

  • volodya
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (5)
    volodya-Фото
    Не знаю мне кажется бред какой-то ну всё равно поживём увидим
  • volodya
    CADF предполагает, что Микеле ... (14)
    volodya-Фото
    А откуда этот источник и нет ни одного официального обвинения со стороны uci и если это так то тогда это серьёзно
  • s75
    CADF предполагает, что Микеле ... (14)
    s75-Фото
    в полнолуние

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 февраля

Ion Izagirre (Astana Pro Team)

Nairo Quintana (Team Arkea - Samsic)

Miguel Lopez (Astana Pro Team)

Benjamin Declercq (Team Arkea - Samsic)

Alessandro Monaco (Bardiani CSF - Faizane)

Veljko Stojnic (Vini Zabu - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (21)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)