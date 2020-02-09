Иван Соса не примет участие в Туре Колумбии-2020

Иван Соса получил перелом пальца во время падения на чемпионате Колумбии

Иван Соса (Iván Ramiro Sosa), в прошлом году ставший призёром Тура Колумбии, в этом году не сможет улучшить свой результат и пропустит старт на домашней гонке. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos упал во время групповой гонки на чемпионате Колумбия, в результате чего повредил правый локоть и сломал большой палец левой руки.

Врач команды Ineos Ричард Ашер (Richard Usher) сообщил, что Ивану Сосе будет проведена операция: «Иван получил обширные повреждения кожного покрова, а также во время падения повредил правый локоть и большой палец левой руки. После гонки он поехал в больницу, где ему сделали рентген. Локоть в порядке, но у него небольшая трещина у основания большого пальца, из-за чего ему проведут операцию».

В составе команды Ineos на Туре Колумбии-2020, который стартует 11 февраля, Ивана Сосу заменит 26-летний итальянский гонщик Леонардо Бассо.