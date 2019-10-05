Эган Берналь – призёр классики Ломбардия-2019

Эган Берналь: "Однажды мне хотелось бы выиграть Монумент"

22-летний колумбийский гонщик команды Ineos, победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь завершил сезон первым в карьере подиумом на классике – Монументе велоспорта. Эган Берналь добрал атаковавшего Алехандро Вальверде (Movistar), но не смог обойти чемпиона Испании в борьбе за второе место на Ломбардии-2019.

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Эган Берналь: «Если честно, этим утром даже не думал, что смогу подняться на подиум. Для меня это большое достижение. Ломбардия – моя первая классика – Монумент, где я занял призовое место. Я рад этому, счастлив, что закончил сезон в такой форме.

Моллема был очень силён, когда атаковал на подъёме. Он сделал просвет, мы ехали за ним очень быстро. Роглич атаковал, но в итоге Моллема стал сильнейшим, сумев сохранить преимущество.

Однажды мне бы хотелось выиграть Монумент, но на такой тяжёлой гонке мне было тяжело оставаться впереди. Мне только 22 года, сделаю всё, что от меня зависит, чтобы совершенствоваться как велогонщик и улучшить мои результаты в ближайшие годы».