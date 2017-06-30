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Александр Власов – победитель 2-го этапа Тура Прованса-2020

Тур Прованса. Этап 2. Александр Власов одерживает сольную победу, Алексей Луценко – третий

 

 

  Александр Власов принес команде «Астана Про Тим» первую победу в нынешнем сезоне, выиграв второй этап престижной многодневной гонки «Тур Прованса». Власов предпринял позднюю атаку на финальном подъеме 175-километровой дистанции, сумев сбросить с колеса всех соперников и финишировав в гордом одиночестве. Через 24 секунды на финиш прибыла группа преследователей, которая в спринте определила обладателей двух оставшихся призовых мест: второе место занял голландец Вилко Келдерман, а третьим финишировал чемпион Казахстана Алексей Луценко. 11-е место занял еще один представитель «Астана Про Тим» Алекс Аранбуру.

 

Александр Власов – победитель 2-го этапа Тура Прованса-2020

 

Photo credit: © Getty Images

 

- Я очень рад этой победе. Это мой первый сезон в составе «Астаны», и сегодняшняя победа – это что-то особенное для меня. На подъеме мы держались все вместе, защищая Алексея Луценко, и когда два гонщика атаковали, я ответил на их ускорение, чтобы закрыть просвет. А когда я увидел, что между нами есть пространство, решил продолжить атаку, выложившись на 100%. Очень здорово надеть майку лидера общего зачета, я счастлив! Хочу поблагодарить мою команду за доверие, которое мне было оказано. Конечно, мы постараемся приложить максимум усилий в последующие дни для того, чтобы удержать майку, - сказал Александр Власов.

 

Помимо майки лидера генеральной классификации, Власов лидирует в очковом и молодежном зачетах.

 

- Для нас день сложился по-настоящему хорошо. Все, что мы запланировали – сработало, ребята полностью выполнили наш план. Они прекрасно работали впереди весь день, и командная работа стала ключом к успеху. Также, атака Власова в финале и контроль ситуации за его спиной в исполнении Алексея Луценко и Алекса Аранбуру сработали идеально. Учитывая, что мы начали эту гонку с молодыми и новыми ребятами, мы на верном пути. Завтра нас ждет Мон-Ванту, а Власов – хороший горняк. Постараемся сделать все, что будет в наших силах. Я очень доволен нашим успехом и поздравляю всю команду с этим, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

 

  Второй этап французской многодневки прошел по маршруту от города Обань до Ла-Сьота. Дистанция этапа включала четыре сложных подъема с общим набором высоты 2700 метров. На ранней стадии этапа образовался отрыв из трех гонщиков, но «Астана Про Тим» организовала успешное преследование, догнав отрыв примерно за 23 км до финиша.

 

На заключительном подъеме (4.7 км, 7%) несколько гонщиков пытались атаковать, но представители «Астана Про Тим» все время находились впереди, контролируя ситуацию. В момент, когда атаковали два гонщика, Александр Власов сумел переложиться к ним, после чего контратаковал, уехав от всех соперников и добившись победы на этапе.

 

 

Завтра пройдет третий этап «Тура Прованса»: 140 км от Истра до Мон-Ванту.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Результаты 2 этапа Тура Прованса-2020

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Теги к статье: Александр Власов Astana Pro Team Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Чуть задержались с первой победой на несколько дней по сравнению с прошлым годом, но наверстают, я уверен. на 100%. Просто не было гор. А команда заточена под горы. Вот еще один молодой наш родной горняк в команде прибыл. Чем то Закарина напоминает. Дай бог подрастет в команде до уровня лидера команды. Задел есть. Он окрылится от этой победы и попрет. Все впереди. Завтра Монванту.Посмотрим.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • дрокер
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    дрокер-Фото

    Александра с Победой! Браво!

    24 сек привезти таким грандам, это очень мощно.

     

    В Выборге сегодня праздник, но завтра Мон Ванту, буду болеть за Сашу.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (1)
    Earl57-Фото

    Ай как Алафилипу обидно должно быть. Карапас атаковал и сделал просвет. Алафилип догнал и привез за собой Игиту, Берналя и Мартинеса. Игита спуртует, Берналь погнался за ним, но ничего не смог поделать, только 2-й. Мартинес 4-й.

  • Astanaforever
    Александр Власов – победитель ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Чуть задержались с первой победой на несколько дней по сравнению с прошлым годом, но наверстают, я уверен. на 100%. Просто не было гор. А команда заточена под горы. Вот еще один молодой наш родной горняк в команде прибыл. Чем то Закарина напоминает. Дай бог подрастет в команде до уровня лидера команды. Задел есть. Он окрылится от этой победы и попрет. Все впереди. Завтра Монванту.Посмотрим.
  • velodoctor
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    velodoctor-Фото

    Спасибо! 

  • Адриен
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    Адриен-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=tp-QjhXHBaE
  • Patriotkz
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    Patriotkz-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=tp-QjhXHBaE&feature=share вот тут хайлайтс
    Цитата: velodoctor
    А есть видео где-то?
  • velodoctor
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    velodoctor-Фото
    А есть видео где-то?
  • levonardo
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    levonardo-Фото

    Мощная атака, вот уж действительно полный газ дал) главное теперь востановиться для завтрешнего этапа, может майку удержать.

  • ararat
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    ararat-Фото
    Первая победа Астаны в сезоне! Саша красавчик!
  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 2 (9)
    Astanaforever-Фото
    Ураааааа. Новая российская звезда горовосходителей. Я говорил что не его команда была. Вот здесь он и раскроется . Удачи Власов! Молодец.

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