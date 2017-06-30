Александр Власов – победитель 2-го этапа Тура Прованса-2020

Тур Прованса. Этап 2. Александр Власов одерживает сольную победу, Алексей Луценко – третий

Александр Власов принес команде «Астана Про Тим» первую победу в нынешнем сезоне, выиграв второй этап престижной многодневной гонки «Тур Прованса». Власов предпринял позднюю атаку на финальном подъеме 175-километровой дистанции, сумев сбросить с колеса всех соперников и финишировав в гордом одиночестве. Через 24 секунды на финиш прибыла группа преследователей, которая в спринте определила обладателей двух оставшихся призовых мест: второе место занял голландец Вилко Келдерман, а третьим финишировал чемпион Казахстана Алексей Луценко. 11-е место занял еще один представитель «Астана Про Тим» Алекс Аранбуру.

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- Я очень рад этой победе. Это мой первый сезон в составе «Астаны», и сегодняшняя победа – это что-то особенное для меня. На подъеме мы держались все вместе, защищая Алексея Луценко, и когда два гонщика атаковали, я ответил на их ускорение, чтобы закрыть просвет. А когда я увидел, что между нами есть пространство, решил продолжить атаку, выложившись на 100%. Очень здорово надеть майку лидера общего зачета, я счастлив! Хочу поблагодарить мою команду за доверие, которое мне было оказано. Конечно, мы постараемся приложить максимум усилий в последующие дни для того, чтобы удержать майку, - сказал Александр Власов.

Помимо майки лидера генеральной классификации, Власов лидирует в очковом и молодежном зачетах.

- Для нас день сложился по-настоящему хорошо. Все, что мы запланировали – сработало, ребята полностью выполнили наш план. Они прекрасно работали впереди весь день, и командная работа стала ключом к успеху. Также, атака Власова в финале и контроль ситуации за его спиной в исполнении Алексея Луценко и Алекса Аранбуру сработали идеально. Учитывая, что мы начали эту гонку с молодыми и новыми ребятами, мы на верном пути. Завтра нас ждет Мон-Ванту, а Власов – хороший горняк. Постараемся сделать все, что будет в наших силах. Я очень доволен нашим успехом и поздравляю всю команду с этим, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

Второй этап французской многодневки прошел по маршруту от города Обань до Ла-Сьота. Дистанция этапа включала четыре сложных подъема с общим набором высоты 2700 метров. На ранней стадии этапа образовался отрыв из трех гонщиков, но «Астана Про Тим» организовала успешное преследование, догнав отрыв примерно за 23 км до финиша.

На заключительном подъеме (4.7 км, 7%) несколько гонщиков пытались атаковать, но представители «Астана Про Тим» все время находились впереди, контролируя ситуацию. В момент, когда атаковали два гонщика, Александр Власов сумел переложиться к ним, после чего контратаковал, уехав от всех соперников и добившись победы на этапе.

Завтра пройдет третий этап «Тура Прованса»: 140 км от Истра до Мон-Ванту.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM