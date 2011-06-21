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Команда Astana – Premier Tech откроет сезон 2021 года на «Туре Прованса»

Команда Astana – Premier Tech откроет сезон 2021 года на «Туре Прованса»

 

 

  Свой 16-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта казахстанско-канадская команда Astana – Premier Tech начнет на французской многодневной гонке «Тур Прованса», который пройдет на этой неделе. Это будет первая гонка, где Astana – Premier Tech выступит в форме от компании Giordana с обновленным дизайном.

 

  На «Туре Прованса» команда представит состав из целого ряда своих лидеров, включая победителя 2019 года Горку Исагирре и двух призеров прошлого сезона, Александра Власова и Алексея Луценко.

 

Команда Astana – Premier Tech откроет сезон 2021 года на «Туре Прованса»

 

Photo credit: @Gettysport

 

  Вслед за «Туром Прованса», Astana – Premier Tech выступит на испанской однодневке «Классика Альмерии» и еще одной французской многодневной гонке «Тур департаментов Приморские Альпы и Вар». Среди гонщиков состава команды на «Классике Альмерии» выступит действующий чемпион Испании Луис Леон Санчес, а капитаном на французской многодневке будет Якоб Фульсанг.

 

  Среди главных целей команды Astana – Premier Tech – борьба за победы в многодневных гонках. Один из лидеров команды Александр Власов попробует побороться за высокие места на «Джиро д’Италия», а Якоб Фульсанг сосредоточится на Арденнских классиках и Олимпийских Играх в Токио. Среди целей Алексея Луценко также значатся классические гонки, а также, этапы «Тур де Франс» и групповая гонка на Олимпиаде.

 

  «В первую очередь, мы надеемся провести нормальный сезон, в котором пройдут все запланированные гонки. Прошлый 2020 год был трудным для всех, но там удалось одержать 15 побед. В новом сезоне нам удалось собрать сильную команду с очень хорошим балансом между опытными и молодыми гонщиками, которые способны добиться высоких результатов. После отмены «Вуэльты Валенсии», мы все же очень рады наконец-то прикрепить номера на наши майки и открыть сезон на «Туре Прованса», а затем, выступить «Классике Альмерии» и других гонках. Дополнительное время, которое появилось после отмены нескольких гонок мы использовали, чтобы провести еще один тренировочный сбор, и теперь мы на 100% готовы начать сезон и сразу же побороться за победы», - сказал Александр Винокуров, спортивный руководитель команды.

 

  «С большой радостью мы готовимся стартовать в нашей первой гонке в качестве Astana – Premier Tech в нашей новой форме от Giordana. После достаточно насыщенного межсезонья, всегда волнительно ожидать первую гонку сезона, а в этом году волнение еще больше, так как мы приветствуем компанию Premier Tech в качестве совладельца и со-спонсора команды. В последние несколько месяцев и гонщики, и персонал приложили огромные усилия для того, чтобы подготовиться к сезону, и теперь мы рады открыть этот год многодневной гонкой «Тур Прованса». Надеемся, что и эта гонка, и весь сезон сложатся для Astana – Premier Tech очень успешно», - сказала Яна Зель, управляющий директор команды.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Astana – Premier Tech Тур Прованса

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 21:50 | Регистрация: 21.06.2011

    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

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Комментарии

  • AlGalgalim
    UCI запретил велогонщикам опир ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске. Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул возвращается к ... (1)
    MVDP-Фото
    Даждьпул, давай, аккуратнее впредь
  • aksbor
    Команда Astana – Premier Tech ... (1)
    aksbor-Фото

    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

  • RVL
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    RVL-Фото
    я с Квято согласен
    демагогию разводить проще , чем головой думать
  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Вот вы знаете, что на самом деле Квятковски помешало, а что нет. Что не помешало Велленсу и т.д.
    Вы не в Москве, случаем, проживаете? А то знание всего и за всех жителям этого поселения присуще!))
    Я тут, давеча, носки куда-то задевал, не знаете где?
  • Earl57
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    Earl57-Фото
    А если бы на дорогу выскочила бродячая кошка, то UCI должны были в целях безопасности гонщиков истребить всех бродячих животных в округе?
    Тиму Велленсу почему-то это пятно не помешало. Как и остальным 15-ти гонщикам, которые ехали в этом отрыве. Может потому что следили за дорогой и смотрели куда едут?
  • motte
    Филиппо Ганна сделал дубль на ... (1)
    motte-Фото

    Скай красиво начинает , дай то Бог, чтобы все ГТ состоялись. Все голодны до побед. 

  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Квятковски написал, что причиной этому было масло на дороге. И напрямую сказал, что ЮСИ лучше бы было такого рода проблемами заняться, а не запретом езды на раме.
  • flugegeheimen
    UCI вводит новые меры безопасн ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Серж
    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро
    там бачок выпал полный у гонщика
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Там больше Беттиоль удивил, который проехал разделку в одно время с Квятковским.

    И Лапорт, который проехал разделку быстрее чем Квято.

    Ван Авермат не раздельщик, как и Тюнс. Так что там все предсказуемо. 

    А Томас совсем никакой. И даже не пытался что-то изобразить.

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