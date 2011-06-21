Команда Astana – Premier Tech откроет сезон 2021 года на «Туре Прованса»

Свой 16-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта казахстанско-канадская команда Astana – Premier Tech начнет на французской многодневной гонке «Тур Прованса», который пройдет на этой неделе. Это будет первая гонка, где Astana – Premier Tech выступит в форме от компании Giordana с обновленным дизайном.

На «Туре Прованса» команда представит состав из целого ряда своих лидеров, включая победителя 2019 года Горку Исагирре и двух призеров прошлого сезона, Александра Власова и Алексея Луценко.

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Вслед за «Туром Прованса», Astana – Premier Tech выступит на испанской однодневке «Классика Альмерии» и еще одной французской многодневной гонке «Тур департаментов Приморские Альпы и Вар». Среди гонщиков состава команды на «Классике Альмерии» выступит действующий чемпион Испании Луис Леон Санчес, а капитаном на французской многодневке будет Якоб Фульсанг.

Среди главных целей команды Astana – Premier Tech – борьба за победы в многодневных гонках. Один из лидеров команды Александр Власов попробует побороться за высокие места на «Джиро д’Италия», а Якоб Фульсанг сосредоточится на Арденнских классиках и Олимпийских Играх в Токио. Среди целей Алексея Луценко также значатся классические гонки, а также, этапы «Тур де Франс» и групповая гонка на Олимпиаде.

«В первую очередь, мы надеемся провести нормальный сезон, в котором пройдут все запланированные гонки. Прошлый 2020 год был трудным для всех, но там удалось одержать 15 побед. В новом сезоне нам удалось собрать сильную команду с очень хорошим балансом между опытными и молодыми гонщиками, которые способны добиться высоких результатов. После отмены «Вуэльты Валенсии», мы все же очень рады наконец-то прикрепить номера на наши майки и открыть сезон на «Туре Прованса», а затем, выступить «Классике Альмерии» и других гонках. Дополнительное время, которое появилось после отмены нескольких гонок мы использовали, чтобы провести еще один тренировочный сбор, и теперь мы на 100% готовы начать сезон и сразу же побороться за победы», - сказал Александр Винокуров, спортивный руководитель команды.

«С большой радостью мы готовимся стартовать в нашей первой гонке в качестве Astana – Premier Tech в нашей новой форме от Giordana. После достаточно насыщенного межсезонья, всегда волнительно ожидать первую гонку сезона, а в этом году волнение еще больше, так как мы приветствуем компанию Premier Tech в качестве совладельца и со-спонсора команды. В последние несколько месяцев и гонщики, и персонал приложили огромные усилия для того, чтобы подготовиться к сезону, и теперь мы рады открыть этот год многодневной гонкой «Тур Прованса». Надеемся, что и эта гонка, и весь сезон сложатся для Astana – Premier Tech очень успешно», - сказала Яна Зель, управляющий директор команды.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

