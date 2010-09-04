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16 профессиональных велогонщиков сразятся в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

«The Challenge of Stars» – новый виртуальный турнир для профессиональных велогонщиков

 

 

  16 сильнейших велогонщиков профессионального пелотона примут участие в виртуальном турнире нового формата. «Вызов звёзд» / «The Challenge of Stars», который организует компания RCS Sport в сотрудничестве с  BKOOL,   Tissot и Enel, пройдёт 23 и 24 мая. В турнире будут определены лучший горняк и лучший спринтер. За победу в «Вызове звёзд» будут бороться 8 горняков и 8 спринтеров.

 

 

  Среди участников Винченцо Нибали и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana), Маттео Трентин (CCC), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), Варран Баргиль (Arkea-Samsic), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Симон Гешке (CCC). В ближайшие дни будут названы остальные участники.

 

  Следить за всеми этапами турнира и результатами можно будет в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter).  Соревнование будет транслироваться на официальных  видеоканалах организаторов по всему миру. Велогонщики будут бороться на смоделированных Стельвио и дорогах Тосканы.

 

  Паоло Беллино, генеральный менеджер RCS Sport: «Сейчас, когда невозможно проводить соревнования, нам пришлось подумать о новых способах организации велогонок. Так родились и состоялись виртуальная Милан-Сан-Ремо и виртуальная Джиро д’Италия.

 

  Следующий шаг  - разработка уникального новаторского и интересного формата “The Challenge of Stars”. Это соревнование с огромным телевизионным потенциалом, которое благодаря платформе BKOOL поможет топовым велогонщикам принять беспрецедентный вызов на новой территории».

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Теги к статье: The Challenge of Stars виртуальная велогонка виртуальная гонка

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:06 | Регистрация: 4.09.2010

    оу, тот самый сервант! ))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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