16 профессиональных велогонщиков сразятся в виртуальном турнире «The Challenge of Stars»

«The Challenge of Stars» – новый виртуальный турнир для профессиональных велогонщиков

16 сильнейших велогонщиков профессионального пелотона примут участие в виртуальном турнире нового формата. «Вызов звёзд» / «The Challenge of Stars», который организует компания RCS Sport в сотрудничестве с BKOOL, Tissot и Enel, пройдёт 23 и 24 мая. В турнире будут определены лучший горняк и лучший спринтер. За победу в «Вызове звёзд» будут бороться 8 горняков и 8 спринтеров.

Среди участников Винченцо Нибали и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana), Маттео Трентин (CCC), Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), Варран Баргиль (Arkea-Samsic), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Насэр Буанни (Arkea-Samsic), Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step), Калеб Юэн (Lotto Soudal), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Симон Гешке (CCC). В ближайшие дни будут названы остальные участники.

Следить за всеми этапами турнира и результатами можно будет в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter). Соревнование будет транслироваться на официальных видеоканалах организаторов по всему миру. Велогонщики будут бороться на смоделированных Стельвио и дорогах Тосканы.

Паоло Беллино, генеральный менеджер RCS Sport: «Сейчас, когда невозможно проводить соревнования, нам пришлось подумать о новых способах организации велогонок. Так родились и состоялись виртуальная Милан-Сан-Ремо и виртуальная Джиро д’Италия.

Следующий шаг - разработка уникального новаторского и интересного формата “The Challenge of Stars”. Это соревнование с огромным телевизионным потенциалом, которое благодаря платформе BKOOL поможет топовым велогонщикам принять беспрецедентный вызов на новой территории».