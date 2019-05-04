Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

Стефан Кюнг: «У меня нет сожалений, я отдал всё»

25-летний швейцарский велогонщик Стефан Кюнг (Stefan Küng) стал бронзовым призёром в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире. Он поехал за атаковавшим Лоусоном Крэддоком (США), в итоге став инициатором победного отрыва, в который переложились победитель Мадс Педерсен (Дания), Маттео Трентин и Джанни Москон (Италия) и Матье ван дер Пул (Нидерланды).

На финише Кюнг проиграл спринт оставшимся попутчикам по отрыву Мадсу Педерсену и Маттео Трентину и финишировал третьим. Стефан Кюнг принёс сборной Швейцарии медаль, первую для страны с 1999 года, когда Маркус Зберг выиграл серебро в Вероне.

Стефан Кюнг: «У меня нет сожалений. Я ехал сердцем. Отдал всё. Эти двое ребят были сильнее меня. Когда в конце я увидел круги, учитывая погоду, понял, что надо быть на один шаг впереди остальных. Моей задачей было прикрывать атаки.

Лоусон Крэддок, который атаковал, очень сильный гонщик, я поехал за ним. Потом мы увидели, что к нам переложились Маттео и Матье, они тоже очень мощные гонщики. Но через круг все уже устали. Я находился в этом отрыве 65 км, и мне не хватило резкости. Когда едешь в отрыве так долго, впадаешь в состояние робота, поэтому трудно ускоряться. Я выдал всё на последнем подъёме, попытался сбросить попутчиков, но они оказались достаточно сильными, чтобы удержаться со мной.

У меня была цель, я не терял концентрацию. К чемпионату мира очень хорошо готовился – ездил в тренировочный лагерь на высоте. Я участвовал в двух гонках, думал, что в разделке у меня больше шансов на медаль. Мои товарищи по команде сказали, что раз я в форме, то форма никуда не денется за несколько дней. И я об этом помнил. До чемпионата мира я выиграл две гонки, ещё одну выиграл довольно давно.

Думаю, мой стиль ведения гонки – атаковать издалека, потому что если я уезжаю, то могу удержаться. В конце моя тактика была правильной. Не думаю, что сделал бы что-то по-другому».