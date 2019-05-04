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Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

Стефан Кюнг: «У меня нет сожалений, я отдал всё»

 

 

  25-летний швейцарский велогонщик Стефан Кюнг (Stefan Küng) стал бронзовым призёром в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире. Он поехал за атаковавшим Лоусоном Крэддоком (США), в итоге став инициатором победного отрыва, в который переложились победитель Мадс Педерсен (Дания), Маттео Трентин и Джанни Москон (Италия) и Матье ван дер Пул (Нидерланды).

 

  На финише Кюнг проиграл спринт оставшимся попутчикам по отрыву Мадсу Педерсену и Маттео Трентину и финишировал третьим. Стефан Кюнг принёс сборной Швейцарии медаль, первую для страны с 1999 года, когда Маркус Зберг выиграл серебро в Вероне.

 

Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

 

 

Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

 

Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

 

Стефан Кюнг - бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2019

 

 

  Стефан Кюнг: «У меня нет сожалений. Я ехал сердцем. Отдал всё. Эти двое ребят были сильнее меня. Когда в конце я увидел круги, учитывая погоду, понял, что  надо быть на один шаг впереди остальных. Моей задачей было прикрывать атаки.

 

  Лоусон Крэддок, который атаковал, очень сильный гонщик, я поехал за ним. Потом мы увидели, что к нам переложились Маттео и Матье, они тоже очень мощные гонщики. Но через круг все уже устали. Я находился в этом отрыве 65 км, и мне не хватило резкости. Когда едешь в отрыве так долго, впадаешь в состояние робота, поэтому трудно ускоряться. Я выдал всё на последнем подъёме, попытался сбросить попутчиков, но они оказались достаточно сильными, чтобы удержаться со мной.

 

  У меня была цель, я не терял концентрацию. К чемпионату мира  очень хорошо готовился – ездил в тренировочный лагерь на высоте. Я участвовал в двух гонках, думал, что в разделке у меня больше шансов на медаль. Мои товарищи по команде сказали, что раз я в форме, то форма никуда не денется за несколько дней. И я об этом помнил. До чемпионата мира я выиграл две гонки, ещё одну выиграл довольно давно.

 

  Думаю, мой стиль ведения гонки – атаковать издалека, потому что если я уезжаю, то могу удержаться. В конце моя тактика была правильной. Не думаю, что сделал бы что-то по-другому».

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Стефан Кюнг Stefan Kung Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 4.05.2019

    Мололец, все правильно сделал! Запомнится не только как призер, но и как соавтор победного отрыва. И в целом импонирует своей скромностью и периодическими успехами.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
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    В точку! clapping

  • VeloVelo
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    Кот задремал, а мыши убежали. 

  • Адриен
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    Как - по свидетельству Дюма - говорил Портос - "Я дерусь потому, что дерусь!. Честно и прямо. Так бы и Сагану объяснить свой проигрыш - проиграл потому, что ПРОИГРАЛ. А он - "Если бы, да кабы...". Попробуй проверь, что было БЫ, если БЫ было ... Уже ВСЁ случилось ! И это "всё" - безальтернативно. А вот концовка  очень даже хорошая - "Попробуем снова в следующие годы". Очень может быть. Так что  этим и надо было БЫ ограничиться без оправданий.

  • VeloVelo
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
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    Да что ж такое-то?! В Басконии не будет команды? Что происходит?
    Явно что-то чиновники мутят.

  • SportSpirit
    Стефан Кюнг - бронзовый призёр ... (1)
    SportSpirit-Фото
    Мололец, все правильно сделал! Запомнится не только как призер, но и как соавтор победного отрыва. И в целом импонирует своей скромностью и периодическими успехами.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    Astanaforever-Фото
    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.
  • Astanaforever
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
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    Оскар Родригес в Астану? Вроде да.
  • s75
    Велокоманда Bahrain-Merida рас ... (19)
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    а тут дополнительный ноль в контракте и полный карт-бланш в подготовке к ОИ

  • s75
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
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    Каллэйху рановато в Инеос, пусть пока наберется опыта в филиале;)) Интересы Скай и Бритиш Сайклинг давно уже разошлись, есть интересы менеджеров. Есть интерес Сэра Джима, и между условным Виггинз-ЛеКол и ФК Ницца его выбор очевиден..
  • Sm1T
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    Нууууу блииииин

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