Тур Польши-2020. Этап 3

Сегодня, 17:42 Wadowice - Bielsko-Biala, 203,1 км (181,5 км + 3*7,2 км) 1 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 5:04:54 2 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 5 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 6 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 7 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 8 Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 10 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 11 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 12 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 14 Attila Valter (Hun) CCC Team 15 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 16 Jesper Hansen (Den) Cofidis 17 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 18 Neilson Powless (Usa) EF Pro Cycling 19 Simon Geschke (Ger) CCC Team 20 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 21 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 22 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 23 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep 24 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 25 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 26 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 27 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 28 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 29 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 30 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo 31 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 32 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 33 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 34 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 35 Piotr Bro_yna (Pol) Polish National Team 36 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 37 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 38 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:08 39 Jose Herrada (Spa) Cofidis 40 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 41 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 42 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 43 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 44 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 45 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 46 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:00:13 47 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:16 48 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 49 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:17 50 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:00:19 51 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:31 52 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 53 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:00:37 54 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:00:44 55 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 56 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling 0:00:48 57 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 0:00:54 58 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 59 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 60 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:01:27 61 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:01:37 62 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:01:57 63 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 64 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 65 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 0:02:10 66 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:24 67 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 68 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:02:41 69 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:02:45 70 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:08 71 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:03:12 72 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:03:32 73 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 0:03:34 74 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:04:07 75 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:04:08 76 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 77 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 78 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:04:09 79 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 80 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 0:04:12 81 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 82 Samuel Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 83 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 0:04:13 84 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:04:39 85 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:05:42 86 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 0:06:51 87 Berna_ Pawel (Pol) Polish National Team 88 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 89 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:07:24 90 Maciej Paterski (Pol) Polish National Team 91 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 92 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:25 93 Benjamin King (Usa) NTT Pro Cycling 94 Stefan De Bod (Rsa) NTT Pro Cycling 95 Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling 0:07:26 96 Michal Golas (Pol) Team Ineos 97 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:07:27 98 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 99 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:07:42 100 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:59 101 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 102 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-Quickstep 103 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:08:00 104 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 105 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:08:09 106 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:08:10 107 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 0:11:15 108 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 109 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 110 Axel Domont (Fra) AG2R la Mondiale 111 Patryk Stosz (Pol) Polish National Team 112 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:11:16 113 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 114 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 115 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 0:13:05 116 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 117 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain McLaren 0:14:46 118 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton-Scott 119 Moreno Hofland (Ned) EF Pro Cycling 0:16:13 120 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 121 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 122 Przemys_aw Kasperkiewicz (Pol) Polish National Team 0:19:11 123 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain McLaren 0:32:16 124 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:18:56 125 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 126 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 0:32:17 127 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain McLaren 0:18:56 128 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 129 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 130 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 131 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 132 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:32:18 133 Adrian Banaszek (Pol) Polish National Team 0:18:56 134 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 135 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 136 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 0:32:18 137 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 0:18:56 138 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 139 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 140 Harry Tanfield (Gbr) AG2R la Mondiale 0:32:19 141 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:18:56 142 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 143 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 144 Alan Banaszek (Pol) Polish National Team DNF Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling DNF Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk DNF Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk DNS Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ DNF Quentin Jauregui (Fra) AG2R la Mondiale Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Richard Carapaz (Ecu) Team Ineos 13:02:36 2 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:04 3 Kamil Malecki (Pol) CCC Team 4 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:00:06 5 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 6 Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling 0:00:10 7 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 8 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 9 Neilson Powless (Usa) EF Pro Cycling 10 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 11 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 12 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 13 Tobias Foss (Nor) Team Jumbo-Visma 14 Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma 15 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 17 Jesper Hansen (Den) Cofidis 18 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 19 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep 20 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 21 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 22 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 23 Attila Valter (Hun) CCC Team 24 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-Rusvelo 25 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 26 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 27 Simon Geschke (Ger) CCC Team 28 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 29 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 30 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 31 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 32 Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team 33 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 34 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 35 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 36 Piotr Bro_yna (Pol) Polish National Team 37 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 0:00:17 38 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:18 39 Enrico Gasparotto (Swi) NTT Pro Cycling 40 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 41 Jose Herrada (Spa) Cofidis 42 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 43 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:00:23 44 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:00:25 45 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:00:26 46 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 47 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:27 48 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:41 49 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 50 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:00:47 51 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:00:54 52 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 53 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling 0:00:58 54 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R la Mondiale 0:01:04 55 James Whelan (Aus) EF Pro Cycling 56 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:21 57 Ben Gastauer (Lux) AG2R la Mondiale 0:01:39 58 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:02:07 59 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 60 Gino Mäder (Swi) NTT Pro Cycling 61 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:02:09 62 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:33 63 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:34 64 Nathan Haas (Aus) Cofidis 0:02:55 65 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:03:22 66 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 0:03:41 67 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:03:42 68 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:03:45 69 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:00 70 Florian Stork (Ger) Team Sunweb 0:04:17 71 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:18 72 Julien Vermote (Bel) Cofidis 73 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:04:21 74 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 0:05:01 75 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:09 76 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:05:11 77 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 78 Samuel Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:06:42 79 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:06:45 80 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:06:58 81 Berna_ Pawel (Pol) Polish National Team 0:07:01 82 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 0:07:25 83 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:07:29 84 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:35 85 Stefan De Bod (Rsa) NTT Pro Cycling 86 Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling 0:07:36 87 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:07:37 88 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:07:48 89 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:07:52 90 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:08:03 91 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 92 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:08:09 93 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 94 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:08:19 95 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:08:55 96 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:08:56 97 Benjamin King (Usa) NTT Pro Cycling 0:09:08 98 Michal Golas (Pol) Team Ineos 0:09:09 99 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:09:21 100 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:09:31 101 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:09:33 102 Maciej Paterski (Pol) Polish National Team 0:10:32 103 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:10:40 104 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:11:16 105 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:11:25 106 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 107 Axel Domont (Fra) AG2R la Mondiale 108 Patryk Stosz (Pol) Polish National Team 0:12:03 109 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:13:11 110 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:13:15 111 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:13:28 112 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 0:13:32 113 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:13:46 114 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 0:14:35 115 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain McLaren 0:14:56 116 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 0:16:17 117 Moreno Hofland (Ned) EF Pro Cycling 0:16:23 118 Barnabás Peák (Hun) Mitchelton-Scott 0:17:00 119 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:17:56 120 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:18:14 121 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:19:06 122 Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb 123 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 124 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 125 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 126 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 127 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 128 Adrian Banaszek (Pol) Polish National Team 129 Przemys_aw Kasperkiewicz (Pol) Polish National Team 0:19:21 130 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling 0:19:41 131 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:20:26 132 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:20:51 133 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain McLaren 0:20:55 134 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:21:26 135 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 136 Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling 0:21:45 137 Alan Banaszek (Pol) Polish National Team 0:24:36 138 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:24:47 139 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:25:56 140 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain McLaren 0:32:26 141 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 0:32:27 142 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:32:28 143 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 0:34:19 144 Harry Tanfield (Gbr) AG2R la Mondiale 0:34:20 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



