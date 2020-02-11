Серхио Игита – победитель 4 этапа Тура Колумбии-2020

Серхио Игита надевает майку лидера Тура Колумбии-2020 после победы на 4-м этапе

Чемпион Колумбии в групповой гонке, 22-летний колумбийский гонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) одержал победу на 4-м этапе Тура Колумбии-2020.

Команда Ineos взяла на себя инициативу на финальном подъёме Альто Мальтериас (Alto Malterias), задав высокую скорость, после чего атаковал дебютировавший на этой гонке в составе британской команды Ричард Карапас.

Ускорение 26-летнего эквадорского гонщика Ineos сформировало впереди группу из претендентов на общий зачёт, которые в итоге разыграли финишный спринт. На финальном километре Карапас снова атаковал и открыл просвет, но Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) добрал его.

Однако усилия 27-летнего Алафилиппа принесли ему только третье место на этапе. Сказалась высота в 2760 м, на которой финишировал этап, - французского гонщика за 150 м до финиша обошли колумбийцы Серхио Игита (EF Pro Cycling) и Эган Берналь (Ineos).

Серхио Игита одержал победу на этапе и надел майку лидера общего зачёта.

Photo (c) tourcolombiauci.com

Серхио Игита: «Для меня это особенная и очень важная победа, потому что соперниками были такие сильные гонщики как Берналь, Карапас, Алафилипп. У меня была мечта – когда-нибудь выиграть спринт у Жулиана Алафилиппа, и сегодня она воплотилась в реальность. В финале чувствовал силы, у меня хорошо шла нога, и благодаря работе команды сегодня мы добились победы.

Карапас в финале атаковал очень сильно, я подумал, что он выиграет этап. Но я поехал за Алафилиппом, который начал очень долгий спринт, и извлёк из этого преимущество. Он мощно поехал за Карапасом, мне даже показалось, что я не смогу его добрать. А когда он обошёл Карапаса, я продолжил свой спринт и выиграл этап.

Наша тактика состояла в том, чтобы трое из нас разделили капитанские полномочия. Я должен был держаться с Алафилиппом, Кайседо (Jonathan Klever Caicedo) – с Карапасом, а Даниэль (Daniel Felipe Martínez) с Эганом. Кто бы ни вышел вперёд, для команды это было хорошо, потому что у всех нас одно время в общем зачёте.

В спринте на мне была ответственность бороться за победу на этапе, которая сможет немного улучшить положение перед финальным этапом, который будет очень тяжёлым».