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Серхио Игита – победитель 4 этапа Тура Колумбии-2020

Серхио Игита надевает майку лидера Тура Колумбии-2020 после победы на 4-м этапе

 

Чемпион Колумбии в групповой гонке, 22-летний колумбийский гонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) одержал победу на 4-м этапе Тура Колумбии-2020.

 

  Команда Ineos взяла на себя инициативу на финальном подъёме Альто Мальтериас (Alto Malterias), задав высокую скорость, после чего атаковал дебютировавший на этой гонке в составе британской команды Ричард Карапас.

 

  Ускорение 26-летнего эквадорского гонщика Ineos сформировало впереди группу из претендентов на общий зачёт,  которые в итоге разыграли финишный спринт. На финальном километре Карапас снова атаковал и открыл просвет, но Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) добрал его.

 

  Однако усилия 27-летнего Алафилиппа принесли ему только третье место на этапе. Сказалась высота в 2760 м, на которой финишировал этап, -  французского гонщика за 150 м до финиша обошли колумбийцы Серхио Игита (EF Pro Cycling) и Эган Берналь (Ineos).

 

Серхио Игита одержал победу на этапе и надел майку лидера общего зачёта.

 

 

 

Photo (c) tourcolombiauci.com

 

  Серхио Игита: «Для меня это особенная и очень важная победа, потому что соперниками были такие сильные гонщики как Берналь, Карапас, Алафилипп. У меня была мечта – когда-нибудь выиграть спринт у Жулиана Алафилиппа, и сегодня она воплотилась в реальность. В финале чувствовал силы, у меня хорошо шла нога, и благодаря работе команды сегодня мы добились победы.

 

  Карапас в финале атаковал очень сильно, я подумал, что он выиграет этап. Но я поехал за Алафилиппом, который начал очень долгий спринт, и извлёк из этого преимущество. Он мощно поехал за Карапасом, мне даже показалось, что я не смогу его добрать. А когда он обошёл Карапаса, я продолжил свой спринт и выиграл этап.

 

  Наша тактика состояла в том, чтобы трое из нас разделили капитанские полномочия. Я должен был держаться с Алафилиппом, Кайседо (Jonathan Klever Caicedo) – с Карапасом, а Даниэль (Daniel Felipe Martínez) с Эганом. Кто бы ни вышел вперёд, для команды это было хорошо, потому что у всех нас одно время в общем зачёте.

 

  В спринте на мне была ответственность бороться за победу на этапе, которая сможет немного улучшить положение перед финальным этапом, который будет очень тяжёлым».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Колумбии-2020

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita EF Pro Cycling Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка велогонка категории 2.1.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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