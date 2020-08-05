Крис Фрум и Эган Берналь об итогах велогонки Route d'Occitanie-2020

Эган Берналь – победитель Route d'Occitanie-2020

Эган Берналь одержал победу в генеральной классификации французской велогонки Route d'Occitanie-2020, а на вторую ступень подиума поднялся его товарищ по команде Павел Сиваков. Тройку сильнейших замкнул российский велогонщик команды Astana Александр Власов.

Финальный этап Route d'Occitanie-2020 начался с минуты памяти Николя Порталя, спортивного директора команды Ineos, скоропостижно ушедшего из жизни от сердечного приступа в марте этого года.

Thank you to Route d’Occitanie for a beautiful tribute to Nico this morning ❤️ pic.twitter.com/9Zr4iy6ghN — Team INEOS (@TeamINEOS) August 4, 2020

После финиша велогонки Крис Фрум сказал: «Сегодня был эмоциональный день. И последние несколько дней эмоции тоже захлёстывали, потому что все эти дороги я проезжал с ним (Николя Порталем). И я много времени проводил вэ том регионе вместе с ним, что вызвало много воспоминаний. Было приятно видеть его семью на старте этим утром. Мы все аплодисментами отдали ему дань уважения».

Эган Берналь: «Мы почтили память Нико, хорошо, что здесь присутствовала его семья. Они часть команды, часть нашей семьи, приятно было снова их увидеть. Без сомнений, Нико всё время будет вместе с нами».

🇨🇴 Egan Bernal remporte cette 44ème édition de la Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi : la satisfaction de @chrisfroome @PavelSivakov et @Eganbernal ici à #Rocamadour#RDO2020 pic.twitter.com/tWoqRH5l09 — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 4, 2020

Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) стал победителем финального этапа Route d'Occitanie-2020, а Эган Берналь, финишировавший в небольшой группе через 2 секунды, сохранил майку лидера и став вторым колумбийцем после Наиро Кинтаны, выигравшим эту французскую велогонку.

Эган Берналь: «Я очень доволен результатом. Думаю, было важно одержать победу на гонке и для команды, и для поднятия духа после карантина. Главное, что я чувствую себя очень хорошо. Подготовка была правильной, это самое важное, в чём мне надо было убедиться в этой гонке.

Финиш этапа был очень трудным. Никто не ожидал, что он окажется таким коварным. Но я чувствовал себя отлично, просто старался хорошо распределить силы. Самое главное – продуктивно потренироваться перед Тур де Франс. Я прикладывал силы, был наравне с сильнейшими гонщиками до финиша».

Крис Фрум: «Очень и очень рад, что в ногах теперь ещё одна гонка в этом сезоне, и впервые я по-настоящему отработал в горах. Было приятно немного попробовать атаковать, проверить себя, находиться в команде всю неделю и завершить гонку с фантастическим для команды результатом – первым и вторым местом с Эганом и Павлом.

Рад видеть, что после долгого перерыва гонки снова вернулись, и что мы её проехали. Счастлив финишировать. Чувствую, что эта гонка очень полезна для повышения моего уровня перед Тур де Франс».