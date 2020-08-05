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Крис Фрум и Эган Берналь об итогах велогонки Route d'Occitanie-2020

Эган Берналь – победитель Route d'Occitanie-2020

 

 

  Эган Берналь одержал победу в генеральной классификации французской велогонки Route d'Occitanie-2020, а на вторую ступень подиума поднялся его товарищ по команде Павел Сиваков. Тройку сильнейших замкнул российский велогонщик команды Astana Александр Власов.

 

 

Крис Фрум и Эган Берналь об итогах велогонки Route d'Occitanie-2020

 

Крис Фрум и Эган Берналь об итогах велогонки Route d'Occitanie-2020

 

  Финальный этап Route d'Occitanie-2020 начался с минуты памяти Николя Порталя, спортивного директора команды Ineos, скоропостижно ушедшего из жизни от сердечного приступа в марте этого года.  

 

 

 

  После финиша велогонки Крис Фрум сказал: «Сегодня был эмоциональный день. И последние несколько дней эмоции тоже захлёстывали, потому что все эти дороги я проезжал с ним (Николя Порталем). И я много времени проводил вэ том регионе вместе с ним, что вызвало много воспоминаний. Было приятно видеть его семью на старте этим утром. Мы все аплодисментами отдали ему дань уважения».

 

  Эган Берналь: «Мы почтили память Нико, хорошо, что здесь присутствовала его семья. Они часть команды, часть нашей семьи, приятно было снова их увидеть. Без сомнений, Нико всё время будет вместе с нами».

 

 

  

 

 Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) стал победителем финального этапа Route d'Occitanie-2020, а Эган Берналь, финишировавший в небольшой группе через 2 секунды, сохранил майку лидера и  став вторым колумбийцем после Наиро Кинтаны, выигравшим эту французскую велогонку.

 

  Эган Берналь: «Я очень доволен результатом. Думаю, было важно одержать победу на гонке и для команды, и для поднятия духа после карантина. Главное, что я чувствую себя очень хорошо. Подготовка была правильной, это самое важное, в чём мне надо было убедиться в этой гонке.

 

  Финиш этапа был очень трудным. Никто не ожидал, что он окажется таким коварным. Но я чувствовал себя отлично, просто старался хорошо распределить силы. Самое главное – продуктивно потренироваться перед Тур де Франс. Я прикладывал силы, был наравне с сильнейшими гонщиками до финиша».

 

  Крис Фрум: «Очень и очень рад, что в ногах теперь ещё одна гонка в этом сезоне, и впервые я по-настоящему отработал в горах. Было приятно немного попробовать атаковать, проверить себя, находиться в команде всю неделю и завершить гонку с фантастическим для команды результатом – первым и вторым местом с Эганом и Павлом.

 

 Рад видеть, что после долгого перерыва гонки снова вернулись, и что мы её проехали. Счастлив финишировать. Чувствую, что эта гонка очень полезна для повышения моего уровня перед Тур де Франс».

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Крис Фрум Павел Сиваков Route d'Occitanie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • RVL
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    RVL-Фото

    Судя по всему, по мнению Вигго Фрум не готов. Команде по сути все равно кто выиграет. Вигго сразу смел Фрума . Хотя Томас тоже пока ничего не показал, но типа Берналю тоже не позволяют.

    Но он обозначил всех фаворитов кроме Ф

     



    Почему шансы фрума он переносит на следующий год и в другую команду



    Хотя, причем здесь слова Вигго...если Фрум готов, то смотрим ))

  • SportSpirit
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Норм Уиггинс высказался!

     

    Я вот тоже преполагаю, что в Ineos Томас окажется сильнейшим. Но хватит ли этого для победы? Не забываем про словенский десант и итальянскую мафию) 

  • Адриен
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    Адриен-Фото

    Можно сказать проще - выигрыш Фрума на ТДФ-2020 маловероятен в том числе из-за его ухода из команды. Командная поддержка обеспечена Томасу и Берналю, а Фруму - символический реверанс в виде взятие его на Тур... Конечно, самому Фруму участие просто необходимо - вкататься после травмы, проверить силы и возможности, набраться уверенности. Ну и конечно вроде как постарается помочь сокомандникам ... Но как бы искренне это не выглядело, мотивация - нулевая, и тут ничего не поделаешь... Возрождение ПРЕЖНЕГО Фрума следует ждать в последующих сезонах, а сейчас... Победа на этапах ГТ - максимум.

  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Вот это у вас выдержка!)

    Хотя, когда так долго ждешь гонок, то можно и еще 3 дня подождать, чтобы насладиться зрелищем сполна. Без спойлеров)
  • motte
    Брэдли Уиггинс о шансах Криса ... (4)
    motte-Фото

    Брэдли Уиггинс: «Крис Фрум способен на всё»

    Прикольный парень, сэр Брэд, но прав в своих высказываниях.

  • Александра
    Ваут Ван Арт – победитель Стра ... (3)
    Александра-Фото

    Я только посмотрела запись, три дня себя била по рукам, чтобы не узнавать, кто победил и в чем интрига.)) Как же хорошо, что к нам вернулся большой велоспорт!

  • дрокер
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    дрокер-Фото

    Павел и Саша молодцы!!! Так держать!

    Уж и не припомню, когда вдвоем были на подиуме в генерале. На ум приходит Джиро 95 с Берзиным и Угрюмовым.

    Знатно порадовали, спасибо!

  • SportSpirit
    Route d'Occitanie-2020. Этап ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Приятный глазу подиум ГК) 

  • Ice
    Нильс Политт подписал контракт ... (7)
    Ice-Фото

    Нильсу давно пора в топовую команду. Элитный классик вырос, а болтался незнамо где.

  • Ice
    Gran Trittico Lombardo-2020 (4)
    Ice-Фото

    Эххх, жаль не смог посмотреть...

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