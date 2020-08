Крис Фрум и Эган Берналь об итогах велогонки Route d'Occitanie-2020

Эган Берналь одержал победу в генеральной классификации французской велогонки Route d'Occitanie-2020, а на вторую ступень подиума поднялся его товарищ по команде Павел Сиваков. Тройку сильнейших замкнул российский велогонщик команды Astana Александр Власов.

Финальный этап Route d'Occitanie-2020 начался с минуты памяти Николя Порталя, спортивного директора команды Ineos, скоропостижно ушедшего из жизни от сердечного приступа в марте этого года.

Thank you to Route d’Occitanie for a beautiful tribute to Nico this morning ❤️ pic.twitter.com/9Zr4iy6ghN