Route d'Occitanie-2020. Маршрут

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:31
“Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi-2020”. Маршрут и участники
44-й выпуск французской велогонки “Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi” пройдёт с 1 по 4 августа. Велогонка категории 2.1 менее чем за месяц до старта Тур де Франс-2020 привлекла 8 команд Мирового тура. По «Дорогам Окситании», региона, объединившего Лангедок-Руссильон и Юг-Пиренеи, участники проедут в общей сложности 720 км.
Из четырёх этапов гонки два подходят спринтерам, один 3-й – королевский горный этап с финишем в подъём Коль де Бейред (Col de Beyrede), 10,9 км с 7,2%, а финальный этап завершится крутой стенкой на финише – 1,1 км с 10%.
В гонке “Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi” примет участие 21 команда, в том числе 8 команд Мирового тура – Ineos, AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain McLaren, CCC Team, Cofidis, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo.
В Окситании сезон возобновят Крис Фрум и Эган Берналь (Ineos), Мигель Анхель Лопес (Astana), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Варран Баргиль (Arkea-Samsic) и другие.
На спринтерских этапах сразятся Элиа Вивиани (Cofidis), Никколо Бонифацио (Total Direct Energie), Сонни Кольбрелли (Bahrain McLaren), Бриан Кокар (B&B Hotels - Vital Concept), Клеман Вентурини (AG2R La Mondiale).
Этапы Route d'Occitanie-2020:
Этап 1. Saint Affrique - Cazouls-Lès-Béziers, 187 км
Этап 2. Carcassonne - Cap'Découverte, 174,5 км
Этап 3. Saint-Gaudens - Col de Beyrède, 163,5 км
Этап 4. Lectoure – Rocamadour, 195 км
Состав команд:
TEAM INEOS (INS) WorldTeam
1 BERNAL GOMEZ Egan Arley (Col)
2 FROOME Christopher (GBr)
3 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)
4 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Esp)
5 GEOGHEGAN HART Tao (GBr)
6 SIVAKOV Pavel (Rus)
7 VAN BAARLE Dylan (Ned)
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
11 BARDET Romain (Fra)
12 COSNEFROY Benoit (Fra)
13 CHEREL Mickaël (Fra)
14 GALLOPIN Tony (Fra)
15 LATOUR Pierre (Fra)
16 VENTURINI Clément (Fra)
17 VUILLERMOZ Alexis (Fra)
BARDIANI CSF FAIZANÈ (BCF) ProTeam
21 CARBONI Giovanni (Ita)
22 BENFATTO Marco (Ita)
23 LONARDI Giovanni (Ita)
24 MONACO Alessandro (Ita)
25 ORSINI Umberto (Ita)
26 SENNI Manuel (Ita)
27 ZANA Filippo (Ita)
B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (BVC) ProTeam
31 COQUARD Bryan (Fra)
32 BACKAERT Frederik (Bel)
33 BARTHE Cyril (Fra)
34 CAM Maxime (Fra)
35 DEBUSSCHERE Jens (Bel)
36 MORICE Julien (Fra)
37 RÉZA Kévin (Fra)
COFIDIS (COF) WorldTeam
41 VIVIANI Elia (Ita)
42 CONSONNI Simone (Ita)
43 MATHIS Marco (Ger)
44 LAPORTE Christophe (Fra)
45 LEMOINE Cyril (Fra)
46 SABATINI Fabio (Ita)
47 VANBILSEN Kenneth (Bel)
GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam
51 PINOT Thibaut (Fra)
52 ARMIRAIL Bruno (Fra)
53 DUCHESNE Antoine (Can)
54 LADAGNOUS Matthieu (Fra)
55 LUDVIGSSON Tobias (Swe)
56 MADOUAS Valentin (Fra)
57 REICHENBACH Sébastien (Sui)
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
61 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)
62 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando (Col)
63 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
64 GIDICH Yevgeniy (Kaz)
65 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)
66 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
67 TEJADA CANACUE Harold (Col)
TEAM ARKÉA - SAMSIC (ARK) ProTeam
71 BARGUIL Warren (Fra)
72 BOUET Maxime (Fra)
73 GUERNALEC Thibault (Fra)
74 LEDANOIS Kévin (Fra)
75 SWIFT Connor (GBr)
76 RIOU Alan (Fra)
77 WELTEN Bram (Ned)
TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam
81 CALMEJANE Lilian (Fra)
82 BONIFAZIO Niccolò (Ita)
83 CABOT Jeremy (Fra)
84 PETIT Adrien (Fra)
85 SIMON Julien (Fra)
86 SOUPE Geoffrey (Fra)
87 TURGIS Anthony (Fra)
ST MICHEL - AUBER 93 (AUB) Continental Team
91 GUILLONNET Adrien (Fra)
92 MAURELET Flavien (Fra)
93 PAILLOT Yoann (Fra)
94 VAN NIEKERK Morne (RSA)
95 HUREL Tony (Fra)
96 LOUVET Louis (Fra)
97 MALDONADO Anthony (Fra)
CIRCUS - WANTY GOBERT (CWG) ProTeam
101 BELLICAUD Jérémy (Fra)
102 DE GENDT Aimé (Bel)
103 EIKING Odd Christian (Nor)
104 EVANS Alexander (Aus)
105 PASQUALON Andrea (Ita)
106 PETILLI Simone (Ita)
107 DELACROIX Théo (Fra)
BIKE AID (BAI) Continental Team
111 HOLLER Nikodemus (Ger)
112 VAN ENGELEN Adne (Ned)
113 CARSTENSEN Lucas (Ger)
114 SCHNAPKA Matthias (Ger)
115 WOLF Justin (Ger)
116 BERGSTRÖM FRISK Erik (Swe)
117 DOMBROWSKI Frederik (Ger)
CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) ProTeam
121 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (Col)
122 BAGÜES KALPARSORO Aritz (Esp)
123 AMEZQUETA MORENO Julen (Esp)
124 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)
125 MALUCELLI Matteo (Ita)
126 GONZALEZ ARRIBAS David (Esp)
127 SÁEZ BENITO Hector (Esp)
NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE (NRL) Continental Team
131 ANTOMARCHI Julien (Fra)
132 FERASSE Thibault (Fra)
133 IDJOUADIENNE Pierre (Fra)
134 LEROUX Samuel (Fra)
135 DE WITTE Mathias (Bel)
136 VERMEULEN Emiel (Bel)
137 LEVASSEUR Jordan (Fra)
FUNDACIÓN - ORBEA (FOR) ProTeam
141 ALONSO FLORES Mikel (Esp)
142 CUADRADO Unai (Esp)
143 ANGULO SAMPEDRO Antonio (Esp)
144 AZURMENDI Ibai (Esp)
145 ITURRIA SEGUROLA Mikel (Esp)
146 BOU Joan (Esp)
147 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)
NIPPO DELKO PROVENCE (NDP) ProTeam
151 GROSU Eduard Michael (Rou)
152 SISKEVICIUS Evaldas (Ltu)
153 BEPPU Fumiyuki (Jpn)
154 GONCALVES Jose (Por)
155 ROCHAS Rémy (Fra)
156 TRARIEUX Julien (Fra)
157 COMBAUD Romain (Fra)
BAHRAIN - MCLAREN (TBM) WorldTeam
161 BATTAGLIN Enrico (Ita)
162 BUITRAGO SANCHEZ Santiago (Col)
163 COLBRELLI Sonny (Ita)
164 DAVIES Scott (GBr)
165 INKELAAR Kevin (Ned)
166 PERNSTEINER Hermann (AUT)
167 PIBERNIK Luka (Slo)
TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
171 PORTE Richie (Aus)
172 BERNARD Julien (Fra)
173 CLARKE William (Aus)
174 EG Niklas (Den)
175 ELISSONDE Kenny (Fra)
176 MOLLEMA Bauke (Ned)
177 RIES Michel (Lux)
CCC TEAM (CCC) WorldTeam
181 CERNY Josef (Cze)
182 PALUTA Michal (Pol)
183 ROSSKOPF Joey (USA)
184 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
185 MASNADA Fausto (Ita)
186 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)
187 ZIMMERMANN Georg (Ger)
RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (RIW) ProTeam
191 JENSEN August (Nor)
192 LISSON Christopher (Den)
193 VAN DER LIJKE Nick (Ned)
194 KRON Andreas Lorentz (Den)
195 VINJEBO Emil Nygaard (Den)
196 HAVIK Piotr (Ned)
197 DE KLEIJN Arvid (Ned)
EQUIPO KERN PHARMA (EKO) Continental Team
201 MORENO SANCHEZ Iván (Esp)
202 MÁRQUEZ Martí (Esp)
203 PARRA José Félix (Esp)
204 BOUZAS REY Martín (Esp)
205 RUIZ SEDANO Ibon (Esp)
206 ARAIZ MICHEL Sergio (Esp)
207 ADRIÁ OLIVERAS Roger (Esp)
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