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Route d'Occitanie-2020. Маршрут

“Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi-2020”. Маршрут и участники

 

 

 

 

  44-й выпуск французской велогонки “Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi” пройдёт с 1 по 4 августа. Велогонка категории 2.1 менее чем за месяц до старта Тур де Франс-2020 привлекла 8 команд Мирового тура. По «Дорогам Окситании», региона, объединившего Лангедок-Руссильон и Юг-Пиренеи, участники проедут в общей сложности 720 км.

 

  Из четырёх этапов гонки два подходят спринтерам, один 3-й – королевский горный этап с финишем в подъём Коль де Бейред (Col de Beyrede), 10,9 км с 7,2%, а финальный этап завершится крутой стенкой на финише – 1,1 км с 10%.

 

  В гонке  “Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi” примет участие 21 команда, в том числе 8 команд Мирового тура – Ineos, AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain McLaren, CCC Team, Cofidis, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo.

 

 В Окситании сезон возобновят Крис Фрум и Эган Берналь (Ineos), Мигель Анхель Лопес (Astana), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Ричи Порт и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Варран Баргиль (Arkea-Samsic) и другие.

 

  На спринтерских этапах сразятся Элиа Вивиани (Cofidis), Никколо Бонифацио (Total Direct Energie), Сонни Кольбрелли (Bahrain McLaren), Бриан Кокар (B&B Hotels - Vital Concept), Клеман Вентурини (AG2R La Mondiale).

 

 

Этапы Route d'Occitanie-2020:

Route d'Occitanie-2020. Маршрут

 

Этап 1. Saint Affrique - Cazouls-Lès-Béziers, 187 км

Route d'Occitanie-2020. Маршрут

 

Этап 2. Carcassonne - Cap'Découverte, 174,5 км

Route d'Occitanie-2020. Маршрут

 

Этап 3. Saint-Gaudens - Col de Beyrède, 163,5 км

Route d'Occitanie-2020. Маршрут

 

Этап 4. Lectoure – Rocamadour, 195 км

Route d'Occitanie-2020. Маршрут

 

 

 

Состав команд:

 

TEAM INEOS (INS) WorldTeam

 

1 BERNAL GOMEZ Egan Arley (Col)

2 FROOME Christopher (GBr)

3 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc)

4 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Esp)

5 GEOGHEGAN HART Tao (GBr)

6 SIVAKOV Pavel (Rus)

7 VAN BAARLE Dylan (Ned)

 

AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam

 

11 BARDET Romain (Fra)

12 COSNEFROY Benoit (Fra)

13 CHEREL Mickaël (Fra)

14 GALLOPIN Tony (Fra)

15 LATOUR Pierre (Fra)

16 VENTURINI Clément (Fra)

17 VUILLERMOZ Alexis (Fra)

 

BARDIANI CSF FAIZANÈ (BCF) ProTeam

 

21 CARBONI Giovanni (Ita)

22 BENFATTO Marco (Ita)

23 LONARDI Giovanni (Ita)

24 MONACO Alessandro (Ita)

25 ORSINI Umberto (Ita)

26 SENNI Manuel (Ita)

27 ZANA Filippo (Ita)

 

B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (BVC) ProTeam

 

31 COQUARD Bryan (Fra)

32 BACKAERT Frederik (Bel)

33 BARTHE Cyril (Fra)

34 CAM Maxime (Fra)

35 DEBUSSCHERE Jens (Bel)

36 MORICE Julien (Fra)

37 RÉZA Kévin (Fra)

 

COFIDIS (COF) WorldTeam

 

41 VIVIANI Elia (Ita)

42 CONSONNI Simone (Ita)

43 MATHIS Marco (Ger)

44 LAPORTE Christophe (Fra)

45 LEMOINE Cyril (Fra)

46 SABATINI Fabio (Ita)

47 VANBILSEN Kenneth (Bel)

 

GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam

 

51 PINOT Thibaut (Fra)

52 ARMIRAIL Bruno (Fra)

53 DUCHESNE Antoine (Can)

54 LADAGNOUS Matthieu (Fra)

55 LUDVIGSSON Tobias (Swe)

56 MADOUAS Valentin (Fra)

57 REICHENBACH Sébastien (Sui)

 

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam

 

61 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)

62 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando (Col)

63 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)

64 GIDICH Yevgeniy (Kaz)

65 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)

66 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)

67 TEJADA CANACUE Harold (Col)

 

TEAM ARKÉA - SAMSIC (ARK) ProTeam

 

71 BARGUIL Warren (Fra)

72 BOUET Maxime (Fra)

73 GUERNALEC Thibault (Fra)

74 LEDANOIS Kévin (Fra)

75 SWIFT Connor (GBr)

76 RIOU Alan (Fra)

77 WELTEN Bram (Ned)

 

TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam

 

81 CALMEJANE Lilian (Fra)

82 BONIFAZIO Niccolò (Ita)

83 CABOT Jeremy (Fra)

84 PETIT Adrien (Fra)

85 SIMON Julien (Fra)

86 SOUPE Geoffrey (Fra)

87 TURGIS Anthony (Fra)

 

ST MICHEL - AUBER 93 (AUB) Continental Team

 

91 GUILLONNET Adrien (Fra)

92 MAURELET Flavien (Fra)

93 PAILLOT Yoann (Fra)

94 VAN NIEKERK Morne (RSA)

95 HUREL Tony (Fra)

96 LOUVET Louis (Fra)

97 MALDONADO Anthony (Fra)

 

CIRCUS - WANTY GOBERT (CWG) ProTeam

 

101 BELLICAUD Jérémy (Fra)

102 DE GENDT Aimé (Bel)

103 EIKING Odd Christian (Nor)

104 EVANS Alexander (Aus)

105 PASQUALON Andrea (Ita)

106 PETILLI Simone (Ita)

107 DELACROIX Théo (Fra)

 

BIKE AID (BAI) Continental Team

 

111 HOLLER Nikodemus (Ger)

112 VAN ENGELEN Adne (Ned)

113 CARSTENSEN Lucas (Ger)

114 SCHNAPKA Matthias (Ger)

115 WOLF Justin (Ger)

116 BERGSTRÖM FRISK Erik (Swe)

117 DOMBROWSKI Frederik (Ger)

 

CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) ProTeam

 

121 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (Col)

122 BAGÜES KALPARSORO Aritz (Esp)

123 AMEZQUETA MORENO Julen (Esp)

124 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)

125 MALUCELLI Matteo (Ita)

126 GONZALEZ ARRIBAS David (Esp)

127 SÁEZ BENITO Hector (Esp)

 

NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE (NRL) Continental Team

 

131 ANTOMARCHI Julien (Fra)

132 FERASSE Thibault (Fra)

133 IDJOUADIENNE Pierre (Fra)

134 LEROUX Samuel (Fra)

135 DE WITTE Mathias (Bel)

136 VERMEULEN Emiel (Bel)

137 LEVASSEUR Jordan (Fra)

 

FUNDACIÓN - ORBEA (FOR) ProTeam

 

141 ALONSO FLORES Mikel (Esp)

142 CUADRADO Unai (Esp)

143 ANGULO SAMPEDRO Antonio (Esp)

144 AZURMENDI Ibai (Esp)

145 ITURRIA SEGUROLA Mikel (Esp)

146 BOU Joan (Esp)

147 BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp)

 

NIPPO DELKO PROVENCE (NDP) ProTeam

 

151 GROSU Eduard Michael (Rou)

152 SISKEVICIUS Evaldas (Ltu)

153 BEPPU Fumiyuki (Jpn)

154 GONCALVES Jose (Por)

155 ROCHAS Rémy (Fra)

156 TRARIEUX Julien (Fra)

157 COMBAUD Romain (Fra)

 

BAHRAIN - MCLAREN (TBM) WorldTeam

161 BATTAGLIN Enrico (Ita)

162 BUITRAGO SANCHEZ Santiago (Col)

163 COLBRELLI Sonny (Ita)

164 DAVIES Scott (GBr)

165 INKELAAR Kevin (Ned)

166 PERNSTEINER Hermann (AUT)

167 PIBERNIK Luka (Slo)

 

TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam

 

171 PORTE Richie (Aus)

172 BERNARD Julien (Fra)

173 CLARKE William (Aus)

174 EG Niklas (Den)

175 ELISSONDE Kenny (Fra)

176 MOLLEMA Bauke (Ned)

177 RIES Michel (Lux)

 

CCC TEAM (CCC) WorldTeam

 

181 CERNY Josef (Cze)

182 PALUTA Michal (Pol)

183 ROSSKOPF Joey (USA)

184 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)

185 MASNADA Fausto (Ita)

186 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)

187 ZIMMERMANN Georg (Ger)

 

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (RIW) ProTeam

 

191 JENSEN August (Nor)

192 LISSON Christopher (Den)

193 VAN DER LIJKE Nick (Ned)

194 KRON Andreas Lorentz (Den)

195 VINJEBO Emil Nygaard (Den)

196 HAVIK Piotr (Ned)

197 DE KLEIJN Arvid (Ned)

 

EQUIPO KERN PHARMA (EKO) Continental Team

 

201 MORENO SANCHEZ Iván (Esp)

202 MÁRQUEZ Martí (Esp)

203 PARRA José Félix (Esp)

204 BOUZAS REY Martí­n (Esp)

205 RUIZ SEDANO Ibon (Esp)

206 ARAIZ MICHEL Sergio (Esp)

207 ADRIÁ OLIVERAS Roger (Esp)

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Теги к статье: Route d'Occitanie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Sezar
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    Sezar-Фото

    В общем, чтобы французы не остановили Тур после 10 этапа Пино, Алафилипа и остальных нужно сразу выносить в горах. И не отпускать в отрывы. Французы соскучились по французским победителям потому на их честность либо желание сохранить репутацию и прочие фэйр плэй вряд ли при приходится рассчитывать.

  • VeloVelo
    Филипп Жильбер: «Каждая велого ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо сказал Фил. 

  • close2you
    Тур де л'Авенир-2020 отменён (1)
    close2you-Фото

    Новых берналей в этом году не увидим ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
    Плюссс

    Цитата: pac1ent
    Кто там не мог найти Ремко в итоговом протоколе и спрашивал где хваленый Ремко?  
    Ха ха ха, правда
  • HalidS
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    HalidS-Фото

    Цитата: motte
    There is new sheriff in town
    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

    - Sawyer LOST

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
    Лопес не едет. Тогда уж Gleb Giant)))
  • Giant72
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Дай бог Якоб заберет трофей.
  • salomon
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    salomon-Фото
    Наиболее сбалансированные

    Наиболее сбалансированные команды (на мой субьективный) : Deceuninck - Quick Step .. JUNGELS Bob .. ALAPHILIPPE Julian .. ASGREEN Kasper .. ?TYBAR Zden?k .. HONOR? Mikkel Fr?lich .. SERRY Pieter .. BALLERINI Davide UAE-Team Emirates .. POGA?AR Tadej .. CONTI Valerio .. COSTA Rui .. FORMOLO Davide .. HENAO Sergio .. POLANC Jan .. ULISSI Diego BORA - hansgrohe .. SAGAN Peter .. SCHACHMANN Maximilian .. BENEDETTI Cesare .. OSS Daniel .. GATTO Oscar .. M?HLBERGER Gregor .. BURGHARDT Marcus
  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Осталось надеть ковбойскую шляпу на финише и велосипед на плечо) сoming soon)

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