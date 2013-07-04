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Эган Берналь и Павел Сиваков о 3-м этапе Route d'Occitanie-2020

Эган Берналь – победитель королевского этапа Route d'Occitanie-2020

 

  23-летниий колумбийский гонщик Эган Берналь одержал первую в этом сезоне победу на королевском горном этапе «Route d'Occitanie-2020», а его товарищ по команде Ineos, российский велогонщик Павел Сиваков финишировал вторым. После финиша Эган Берналь, который возглавил генеральную классификацию гонки, раскрыл, что команда следовала плану и идеально его выполнила.

 

Эган Берналь и Павел Сиваков о 3-м этапе Route d'Occitanie-2020

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos: «Мы рассчитывали на Эгана. Не хотелось слишком рисковать. Мы надеялись и верили, что у нас сильнейший гонщик пелотона. И мы использовали его силу. План был прост – осложнять гонку до конца, а затем атаковать с Эганом. Это первая гонка, в которой выступает часть нашего состава на Тур де Франс, и наш первый серьёзный тест в борьбе с сильнейшими горняками мира. Так что день точно прошёл отлично».

 

  Эган Берналь: «Мы приехали сюда, чтобы выиграть гонку. У нас сильная команда, поэтому мы могли контролировать ситуацию на протяжении всего этапа. Мы находились впереди с километра ноль до финала. Мы заслужили победу, потому что взяли на себя всю ответственность. Команда отлично отработала, прекрасно развозила до последнего километра, после чего я атаковал на последней части подъёма. Практически в финале остались только два гонщика команды Ineos.

 

Павел впечатлил. Считаю, он повысил свой уровень с прошлого сезона. На Тур де Франс он может стать ключевым гонщиком.

 

  Думаю, сейчас идёт хорошая тренировка к Тур де Франс, полезная для всей группы, которая поедет на Тур. Сегодня всё прошло идеально. Мы слишком долго не выступали вместе, что вызвало странные ощущения. Нам нужно было собраться этим составом и снова проехать гонку сплочённой группой.

 

Сегодня все работали идеально – Дилан, Кастро, Андрей, а потом Крис, Тэо и Павел. Это было идеально.

 

  Хотя я много тренировался, приехал сюда, чтобы постараться победить, всегда немного нервничаешь, когда на тебе лежит ответственность перед командой, и надо добиться результата. Но в финале, во время гонки, успокаиваешься, потому что твои показатели в порядке,  а рядом лучшие ребята.

 

  Теперь надо пройти через следующие гонки. Теперь мне не надо слишком переживать до старта Тура, я в хорошей форме, надо просто сохранить ногу до Тур де Франс».

 

  Павел Сиваков: «Мы не сделали ни одной ошибки, ехали целый день как парвой каток. Когда уехал отрыв и прошли Пор-де-Бале, мы включились на полную мощность. На Пейресурд ребята отработали невероятно. А на финальном подъёме мы завершили нашу работу. Это было супер.

 

  На подходе к финальному подъёму включился Кастро, потом на более пологой секции в середине смену провёл Фруми, он отработал настолько мощно, что многие ребята зашли в красную зону. Тэо великолепно отработал на первой части крутого сектора,  потом настала моя очередь развозить Эгана для атаки. Всё сделали так, как планировали утром. То, что мы отлично сработались, - хороший знак перед тем, что ждёт впереди».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Павел Сиваков Route d'Occitanie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 4.05.2019

    Молодые так пиар-корректно хвалят Фрума между делом) 

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Все всё сделали как по нотам. Оркестр! Идеальная тренировка. 
    Но, на ТДФ это так не работает. 
    Будет другой Фрум. Будет другой состав соперников и будет другая реальность.



    Паше желаю Удачи! Перспективный Паша. Очень.

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