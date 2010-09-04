Технический директор команды Ineos не уверен, что Крис Фрум сможет выиграть Тур де Франс-2020

Технический директор команды Ineos: «Многое случилось после победы Фрума на Тур де Франс»

Крис Фрум вернётся в гонки 1 августа, стартуя на “Route d'Occitanie”-2020, где должен выступать вместе с Эганом Берналем. 35-летний британский гонщик ставит целью пятую победу на Тур де Франс.

Но технический директор велокоманды Ineos Карстен Йеппесен (Carsten Jeppesen) не уверен, что Крис Фрум сможет набрать достаточную форму для борьбы за жёлтую майку. Об этом Йеппесен, работающий в британской команде с момента её основания в 2010 году, рассказал в интервью датскому телеканалу TV2.

Карстен Йеппесен: «Многое случилось с тех пор, как Фрум побеждал на Туре в последний раз. Мы выиграли Тур де Франс с Герантом и Эганом. Фрум стал старше, а в прошлом году очень и очень серьёзно пострадал в результате падения.

Нет сомнений, что он проделал огромную работу. Крис всегда был фантастическим спортсменом, невероятно преданным делу. Считаю, что нет никого, кто бы так упорно тренировался во время пандемии коронавируса…. Но я не уверен на 100%, что он будет готов, что выйдет к той форме, которая нужна для победы».

Карстен Йеппесен уверен, что профессионализм Фрума перевесит его личные амбиции: «Мы знаем Фрума, мы работали с ним много лет. Одно совершенно точно – он профессионал до кончиков пальцев.

Слова «всё решит дорога» звучат избито, но, в общем и целом так и есть. Выиграет сильнейший. Я считаю, что они (капитаны) очень уважают друг друга, поэтому проблемы не будет».