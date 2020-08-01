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Джордж Беннетт, Микель Ланда, Эстебан Чавес о 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Джордж Беннетт, Микель Ланда, Эстебан Чавес о 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

 

  3-й этап Вуэльты Бургоса-2020 осложнил ветер, но решающим стал финальный подъём Пикон Бланко. После нескольких атак из пелотона команда Mitchelton-Scott включилась в работу и просеяла группу, в которой к отметке 3,5 км до финиша осталось не больше 10 гонщиков.

 

  30-летний колумбийский гонщик команды Mitchelton-Scott Эстебан Чавес атаковал за 3 км до финиша. К нему сразу присоединился 30-летний новозеландский гонщик команды Jumbo-Visma Джордж Беннетт и Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step), ставший победителем этапа. За 2 км до финиша Ремко Эвенепул атаковал, Джордж Беннетт финишировал 2-м через 18 секунд, а Микель Ланда (Bahrain-McLaren) сумел обойти перед финишем Эстебана Чавеса и финишировать на этапе 3-м.

Джордж Беннетт, Микель Ланда, Эстебан Чавес о 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

Джордж Беннетт, Микель Ланда, Эстебан Чавес о 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

 

 

 

 

Джордж Беннетт, Микель Ланда, Эстебан Чавес о 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

 

 

  Джордж Беннетт: «Этап получился великолепным. Я доволен результатом. Ехали быстро, было очень жарко и тяжело. Ребята отлично защищали Сеппа и меня, когда начался хаос с эшелонами.

 

  На финальном подъёме они вывезли нас на хорошую позицию. Благодаря их работе я сберёг много сил. От подножия к вершине ехали классно. Mitchelton-Scott задали очень высокий темп. Главным для меня было сохранять ритм и стараться за ними усидеть. Когда Чавес атаковал, я ни секунды не колебался. Но Эвенепул сегодня был слишком силён. Посмотрим, что у нас получится в ближайшие дни. Впереди ещё два трудных этапа».

 

  Микель Ланда: «Доволен результатом после такого тяжёлого этапа. Мы не ожидали, что ветер будет настолько сильным. Команда отреагировала очень хорошо, закрыла просвет. Думаю, моё третье место сегодня – хороший результат, и команда отлично отработала. Завтра тоже важный этап, но финальный, 5-й, с подъёмом к Лагунас-де-Нейла, может стать решающим».

 

  Эстебан Чавес: «Сегодня получился потрясающий для всех тест. Команда работала невероятно, мы ехали как единое целое, атаковать начали за 4 км до финиша. Перед стартом все задавались вопросом, как пройдёт этап, но теперь всё стало ясно. В субботу к финальном подъёму все будут подходить по-другому. Мы довольны, потому что даже на боковых ветрах работали всей командой, каждый выполнил свою часть. В финале было трудно, очень тяжёлый подъём, но мы старались, в итоге я финишировал 4-м. Впереди ещё два дня. Старт сезона в Европе получился хорошим».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Очень тяжёлый день с жарой под 40 градусов. Потом подул штормовой ветер, порывы были очень сильными, и разбили группу до финального подъёма. Этим утром мы решили, что если Эстебан будет чувствовать себя хорошо, мы станем работать на него. Ребята задали очень хороши темп, чтобы добрать отрыв. Выступление наших четырёх горняков было хорошим, это их первая гонка после возвращения.

 

 Если смотреть реально, победить Ремко будет трудно, но если мы сможем подвинуться на одну позицию в общем зачёте и подняться на подиум, это будет очень хороший результат для Эстебана. Он знает финальный подъём 5-го этапа».

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Теги к статье: Джордж Беннетт Микель Ланда Эстебан Чавес Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Sm1T
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (1)
    Sm1T-Фото
    Где смотреть?:-)
  • salomon
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
    У Берналя есть возражения на этот счёт !
  • Sezar
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Sezar-Фото

    Да че уж там, это разрыв шаблона сродни Кабарге 2011:).

    Еще раз спрогрессировал. В этот раз побил лучших горняков на их же поле. И Алмейда хорош.

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    SportSpirit-Фото

    А я просто рада, что дерзкй Ремко выиграл) 

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    uran-Фото
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
  • pac1ent
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    pac1ent-Фото
    Действительно забавный эпизод получился))
  • Ice
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Ice
    Ну, Трентина он одной ногой и должне делать, при всем уважении к Маттео...

    Почему это? Трентин - чемпион Европы, Гавирия - просто Гавирия.

    Вспомните, когда Трентин в последний раз выигрывал классический спринт против топов. Я уж и примонить не в силах, он давно переквалифицировался в широкий профиль и сильно уступает по удельной мощности чистым спринтерам.

  • Ice
    Максимилиан Шахманн продлил ко ... (2)
    Ice-Фото

    Отличные новости, все гонцы отлично подходят команде, как и она им)

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото

    Ланда и Чавес оживают, это приятно. Карапас 52 сек поймал. 

    Джорджа Беннета никто и ничто не заставит быть серьезным. Когда при проверке температуры ему электронный термометр ко лбу поднесли, он поднял руки - "Сдаюсь!". Эта штука действительно на пистолет похожа))

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